Rheinmetall - Aktie stürzt rapide ab - 01.12.2025

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.416,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,54 % nachgegeben, was einem Verlust von -52,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,54 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,28 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,83 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +135,49 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,66 % 1 Monat -14,83 % 3 Monate -15,28 % 1 Jahr +132,92 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, mit Prognosen, die einen Anstieg bis 1650 Euro vorsehen, gefolgt von einem möglichen Rückgang. Technische Analysen, insbesondere das Schließen von Gaps, werden kritisch betrachtet, während die positive Marktentwicklung in der Rüstungsindustrie als unterstützend für die Aktie angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,01 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.