Deutsche Boerse Aktie mit Kursrutsch - - 01.12.2025

Mit einer Performance von -3,64 % musste die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute bei der Deutsche Boerse Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Boerse mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,87 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +4,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Boerse +3,74 % gewonnen.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,87 % 1 Monat +4,68 % 3 Monate -7,87 % 1 Jahr +4,30 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,86 Mrd. € wert.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / 01.12.2025 / 12:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung …

Am deutschen Aktienmarkt dominierte zum Wochenausklang eine freundliche Tendenz. Der DAX kletterte um 0,29 Prozent auf 23.837 Punkte. MDAX und TecDAX haussierten um 1,37 respektive 0,80 Prozent. Es gab 75 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um weitere 0,64 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 17,21 Zählern ab. Die stärksten Sektoren waren Einzelhandel (+3,29 %) und Technologie (+1,60 %). Im neg...

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.