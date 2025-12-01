ThyssenKrupp - Aktie unter Druck -5,68 % - 01.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -5,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +38,98 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +10,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +222,67 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,37 % 1 Monat +4,86 % 3 Monate +38,98 % 1 Jahr +224,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die um 5,8 % gestiegen ist, unterstützt durch ein günstiges politisches Umfeld für die Stahlindustrie. Technische Analysen zeigen einen Ausbruch aus einem Dreiecksmuster, mit Widerständen bei 9,50 - 9,55 €. Zudem wird die Rolle großer Investoren und spekulative Aktivitäten in der Kursbewegung thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.