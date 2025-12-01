    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp - Aktie unter Druck -5,68 % - 01.12.2025

    Am 01.12.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp - Aktie unter Druck -5,68 % - 01.12.2025
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -5,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    8,21€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 10,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,57€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 9,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +38,98 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +10,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +222,67 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,37 %
    1 Monat +4,86 %
    3 Monate +38,98 %
    1 Jahr +224,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die um 5,8 % gestiegen ist, unterstützt durch ein günstiges politisches Umfeld für die Stahlindustrie. Technische Analysen zeigen einen Ausbruch aus einem Dreiecksmuster, mit Widerständen bei 9,50 - 9,55 €. Zudem wird die Rolle großer Investoren und spekulative Aktivitäten in der Kursbewegung thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -5,76 %
    +10,37 %
    +4,86 %
    +38,98 %
    +224,33 %
    +133,41 %
    +123,78 %
    -37,59 %
    +13,57 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp - Aktie unter Druck -5,68 % - 01.12.2025 Am 01.12.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.