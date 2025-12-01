    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -4,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -4,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,83 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,54 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -4,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +94,08 %.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,53 %
    1 Monat -27,69 %
    3 Monate -24,54 %
    1 Jahr +83,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die trotz eines bedeutenden Auftrags von 1 Milliarde Euro nicht an Wert gewinnt. Anleger äußern Bedenken über mögliche Marktmanipulationen durch KI-gesteuerte Systeme und vergleichen die fundamentale Bewertung mit Rheinmetall. Viele sehen Hensoldt als unterbewertet, während die Marktpsychologie und die negative Stimmung als Gründe für den Kursverfall diskutiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,50 Mrd. € wert.

    Citigroup sieht Einstiegschance nach Rücksetzer in Rüstungsbranche


    Die Kursverluste von Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen und Monaten bieten nach Ansicht der Citigroup eine Chance zum Investieren. "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang …

    Dämpfer zum Start in den Dezember


    Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt droht der Start in den Dezember zu misslingen. Japans Notenbankchef trübte am Montag die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung …

    HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 01.12.2025 / 11:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,75 %
    -4,53 %
    -27,69 %
    -24,54 %
    +83,92 %
    +202,01 %
    +434,02 %
    +292,17 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Verfasst von Markt Bote
