    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThales AktievorwärtsNachrichten zu Thales

    AKTIE IM FOKUS 3

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus-Aktien fallen um fast 11 Prozent auf 182,46 Euro.
    • Neue Qualitätsprobleme bei A320-Rumpfverkleidungen entdeckt.
    • Software-Updates beheben Datenverarbeitungsprobleme.
    AKTIE IM FOKUS 3 - Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neue Qualitätssorgen nach Agenturbericht, Kurs aktualisiert)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus haben ihren Kursrutsch am Montagmittag auf fast 11 Prozent ausgeweitet. Mit 182,46 Euro ringen sie um ihre exponentielle 200-Tage, die als wichtiger Gradmesser für den langfristigen Kurstrend gilt. Die inzwischen wohl durch Software-Updates behobenen Probleme für die Flugzeugreihe A320 hatten die Anleger fast schon weggesteckt. Öl ins Feuer gossen jedoch neue Berichte über Qualitätsprobleme an der Hardware. Betroffen seien die Flugzeugrumpfverkleidungen bei Dutzenden Jets, berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters".

    Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt. Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Thales SA!
    Long
    202,64€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    233,17€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Vorfall und die nötigen Software-Updates wurden bei Analysten recht gelassen aufgenommen. Die Belastungen wurden für überschaubar gehalten./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 218,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,28 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +13,58 %/+26,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 3 Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an Aktien von Airbus haben ihren Kursrutsch am Montagmittag auf fast 11 Prozent ausgeweitet. Mit 182,46 Euro ringen sie um ihre exponentielle 200-Tage, die als wichtiger Gradmesser für den langfristigen Kurstrend gilt. Die inzwischen wohl durch …