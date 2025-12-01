AKTIE IM FOKUS 3
Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen um A320 an
- Airbus-Aktien fallen um fast 11 Prozent auf 182,46 Euro.
- Neue Qualitätsprobleme bei A320-Rumpfverkleidungen entdeckt.
- Software-Updates beheben Datenverarbeitungsprobleme.
(Neue Qualitätssorgen nach Agenturbericht, Kurs aktualisiert)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus haben ihren Kursrutsch am Montagmittag auf fast 11 Prozent ausgeweitet. Mit 182,46 Euro ringen sie um ihre exponentielle 200-Tage, die als wichtiger Gradmesser für den langfristigen Kurstrend gilt. Die inzwischen wohl durch Software-Updates behobenen Probleme für die Flugzeugreihe A320 hatten die Anleger fast schon weggesteckt. Öl ins Feuer gossen jedoch neue Berichte über Qualitätsprobleme an der Hardware. Betroffen seien die Flugzeugrumpfverkleidungen bei Dutzenden Jets, berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters".
Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt. Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.
Der Vorfall und die nötigen Software-Updates wurden bei Analysten recht gelassen aufgenommen. Die Belastungen wurden für überschaubar gehalten./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 218,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,28 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +13,58 %/+26,48 % bedeutet.