    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler

    Plusvisionen-Analyse

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Basler Aktie - Wird der Abwärtstrend endgültig überschritten

    Die Aktie von Basler hat sich in den vergangenen zwölf Monaten zeitweise rund vervierfacht.

    Im vergangenen Jahr hat die Basler-Aktie eine beeindruckende Wertentwicklung hingelegt: Vor ziemlich genau zwölf Monaten notierte das Papier bei rund fünf Euro; im Oktober schob es sich an die 20-Euro-Marke heran, derzeit steht es bei gut 16 Euro. Basler stellt das her, was auch als die Augen der KI bezeichnet werden können: Kameras zur industriellen Bildverarbeitung. Wie es mit dem Papier weitergeht. Weiterlesen

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Thomas Schumm
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse Basler Aktie - Wird der Abwärtstrend endgültig überschritten Die Aktie von Basler hat sich in den vergangenen zwölf Monaten zeitweise rund vervierfacht.