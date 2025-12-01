Barrick Mining überrascht Markt: Geheimplan für Gold-IPO lässt Aktie steigen!

Barrick Mining notiert am Montag knapp 3 Prozent höher (15:30 MEZ), nachdem der Vorstand das Managementteam des Unternehmens ermächtigt hatte, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die Goldvorkommen des Bergbauunternehmens in Nordamerika halten soll. Die Tochtergesellschaft würde auf Barricks Joint-Venture-Beteiligungen an Nevada Gold Mines und der Mine Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik sowie auf Barricks Goldfund Fourmile in Nevada basieren, teilt das Unternehmen am Montag mit.

Die Tochtergesellschaft werde im Rahmen eines Börsengangs mit einer kleinen Minderheitsbeteiligung an die Börse gebracht. Nach dem Börsengang beabsichtigt Barrick Mining, eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft zu behalten. Mark Hill, CEO von Barrick Mining äußerte sich dazu wie folgt: "Während wir einen Börsengang unserer nordamerikanischen Vermögenswerte prüfen, der neuen und bestehenden Aktionären mehr Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Gerichtsstands in einem reinen Goldunternehmen mit Wachstumspotenzial bieten könnte, werden wir nicht von unserer Verpflichtung abrücken, sicher zu operieren, unsere Ziele zu erreichen und unsere Wachstumsprojekte umzusetzen."

Barrick Mining gab bekannt, dass man den Markt im Februar 2026 über den Fortschritt des Börsengangs informieren werde, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen ist seit Jahresbeginn 127 Prozent im Plus und wird mit 36,82 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Barrick Mining Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 36,81EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.

