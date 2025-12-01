Verschlafen die deutschen Autobauer den nächsten E-Trend?

Die Leasingkosten kommen also noch dazu, der große Vorteil ist aber die enorme Schnelligkeit, mit der die Akkus ausgetauscht werden (3-5 Minuten) und, dass sich Käufer nie wieder um das Thema kümmern müssen. Sie werden für die gesamte Laufzeit des Fahrzeugs zur Verfügung gestellt. Die Kunden zahlen weniger in der Anschaffung, erhalten eine Batterie mit bis zu 445 Kilometern Reichweite und müssen sich um Alterung oder Restwert kaum sorgen.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Perodua aus Malaysia am Montag sein erstes Elektroauto QV-E auf den Markt gebracht, das ab 80.000 Ringgit (rund 16.740 Euro) kosten soll. Die Botschaft ist klar: E-Mobilität soll für die Mittelschicht funktionieren. Eine Besonderheit ist, dass die Batterie separat geleast wird – nach dem Prinzip "Battery as a Service".

Der Batterietausch boomt in Asien längst im Massenmarkt. In China betreiben Hersteller wie NIO, SAIC und Geely und Energieunternehmen ein dichtes Netz an Wechselstationen, das täglich zehntausende Fahrzeuge bedient. NIO hat den Vorgang des Batterietauschs nahezu perfektioniert und macht ihn in drei bis fünf Minuten möglich.

Auch in Taiwan funktioniert das Modell – allerdings im Zweiradsegment: Dort tauschen Hunderttausende Rollerfahrer ihre Akkus an rund um die Uhr geöffneten Stationen. In Indien wiederum entsteht ein eigenes Ökosystem für austauschbare Batterien bei Tuk-Tuks, Lieferfahrzeugen und Low-Cost-E-Scootern. Kurz: In großen Teilen Asiens ist Battery Swapping keine Zukunftsvision mehr, sondern Alltag.

Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz haben bislang kein einziges Serienmodell mit Akkuwechsel angekündigt. Es gibt weder technische Plattformen dafür noch Infrastrukturpläne, geschweige denn Kooperationen. Während chinesische Anbieter ihre Swap-Stationen sogar anderen Herstellern öffnen, halten die deutschen Marken am klassischen Konzept fest: Schnellladen statt Tauschen, Eigentumsbatterie statt Abo-Modell. Von "Technologieoffenheit" keine Spur.

Auch mit Blick auf die Erschwinglichkeit der E-Autos geht Deutschland andere Wege. Die quasi parallel zu Perodua vorgestellten Modelle umfassen den BMW iX3 Neue Klasse (Grundpreis 68.900 Euro), den Audi A6 e-tron (ab 77.250 Euro) und den Porsche Macan Electric (ab 80.700 Euro). Dass die Konzentration auf die Wohlhabendsten auf Dauer nicht gut gehen kann, hätte eigentlich klar sein müssen.

Immerhin gab es zuletzt erste Anzeichen für ein Umdenken. Mercedes verabschiedete sich kürzlich von seiner Luxus-Strategie. Und Volkswagen kündigte für 2026 den ID.2all an, der unter 25.000 Euro kosten soll. Im Jahr darauf soll unter Umständen dann ein ID.1 herauskommen, der weniger als 20.000 Euro kostet. Spät, aber hoffentlich nicht zu spät.

Dass die deutschen Hersteller beim Batterietausch nicht mitspielen, hat auch strukturelle Gründe. Zunächst fehlt ihnen die technische Standardisierung, die Swapping überhaupt erst sinnvoll macht. Deutsche Fahrzeugplattformen sind vielfältig, Batterien unterschiedlich verbaut, die Designs zu ausdifferenziert, um ein einheitliches Wechselmodul einzuführen. Darüber hinaus scheuen die Autobauer die Investitionen in ein eigenes Tauschnetz, denn dafür wären große Vorleistungen nötig – und das in einem Markt, der in Europa noch völlig unerschlossen ist.

Hinzu kommt ein geschäftspolitischer Aspekt: Die Batterie ist heute ein zentraler Werttreiber im Auto. Würde sie aus dem Produkt herausgelöst und in ein Miet- oder Abo-Modell überführt, verlören die Fahrzeugbauer einen Teil ihrer Marge an Infrastrukturanbieter. Und schließlich steckt hinter der Zurückhaltung auch ein Stück Markenidentität: Die deutsche Autoindustrie hat sich jahrelang über Premium, Reichweite und hochpreisige Modelle definiert. Ein Konzept wie Battery Swapping wirkt dagegen pragmatisch, kostensensibel und stark auf den Massenmarkt ausgerichtet – genau der Bereich, den deutsche Autokonzerne lange vernachlässigt haben.

Während in Asien also erschwingliche E-Autos mit Akku-Abo und schnellem Tausch zur Normalität werden, klammern sich deutsche Hersteller an das Ideal des technisch aufgeladenen Oberklasseprodukts. Der Fehler ist bekannt: Wer nur nach oben denkt, übersieht den Massenmarkt von unten. Aber genau dort entscheidet sich, wie die Mobilität der Zukunft wirklich aussieht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion