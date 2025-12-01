    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Börsen Update

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 01.12. - MDAX schwach -2,04 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 01.12. - MDAX schwach -2,04 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.484,54 PKT und verliert bisher -1,48 %.
    Top-Werte: Merck +1,21 %, Volkswagen (VW) Vz +0,99 %, Mercedes-Benz Group +0,89 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,62 %, Rheinmetall -3,45 %, Infineon Technologies -3,32 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.319,66 PKT und fällt um -2,04 %.
    Top-Werte: PUMA +2,05 %, K+S +1,32 %, Lanxess +1,03 %
    Flop-Werte: RENK Group -6,26 %, ThyssenKrupp -5,77 %, Hochtief -5,44 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.068,51€
    Basispreis
    15,36
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.900,00€
    Basispreis
    16,98
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.543,51 PKT und fällt um -1,38 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +0,68 %, Qiagen -0,01 %, Deutsche Telekom -0,14 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -5,14 %, Kontron -5,06 %, AIXTRON -4,04 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.627,92 PKT und verliert bisher -0,80 %.
    Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +0,99 %, Anheuser-Busch InBev +0,91 %, Mercedes-Benz Group +0,89 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,62 %, Rheinmetall -3,45 %, Infineon Technologies -3,32 %

    Der ATX bewegt sich bei 5.002,67 PKT und fällt um -0,12 %.
    Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,65 %, OMV +1,07 %, voestalpine +0,60 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,39 %, PORR -2,76 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,51 %

    Der SMI steht bei 12.828,08 PKT und verliert bisher -0,11 %.
    Top-Werte: Lonza Group +1,54 %, Logitech International +1,18 %, Roche Holding +0,44 %
    Flop-Werte: Sika -1,94 %, Partners Group Holding -1,90 %, Geberit -1,49 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:19) bei 8.051,47 PKT und fällt um -0,86 %.
    Top-Werte: Carrefour +1,20 %, Kering +1,10 %, Hermes International +0,69 %
    Flop-Werte: Bureau Veritas -2,79 %, Airbus -2,67 %, Euronext -2,11 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:24) bei 2.769,41 PKT und fällt um -0,98 %.
    Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,42 %, Essity Registered (B) +0,36 %, Swedbank Shs(A) +0,07 %
    Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,41 %, SSAB Registered (A) -1,26 %, Skanska (B) -1,24 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.150,00 PKT und gewinnt bisher +1,78 %.
    Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,94 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,44 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,84 %
    Flop-Werte: Viohalco -2,01 %, Piraeus Port Authority -0,37 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,36 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 01.12. - MDAX schwach -2,04 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.