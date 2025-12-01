Börsen Update Europa - 01.12. - MDAX schwach -2,04 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.319,66 PKT und fällt um -2,04 %. Top-Werte: PUMA +2,05 %, K+S +1,32 %, Lanxess +1,03 % Flop-Werte: RENK Group -6,26 %, ThyssenKrupp -5,77 %, Hochtief -5,44 %

Der DAX steht bei 23.484,54 PKT und verliert bisher -1,48 %. Top-Werte: Merck +1,21 %, Volkswagen (VW) Vz +0,99 %, Mercedes-Benz Group +0,89 % Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,62 %, Rheinmetall -3,45 %, Infineon Technologies -3,32 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.543,51 PKT und fällt um -1,38 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +0,68 %, Qiagen -0,01 %, Deutsche Telekom -0,14 %

Flop-Werte: HENSOLDT -5,14 %, Kontron -5,06 %, AIXTRON -4,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.627,92 PKT und verliert bisher -0,80 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +0,99 %, Anheuser-Busch InBev +0,91 %, Mercedes-Benz Group +0,89 %

Flop-Werte: Deutsche Boerse -3,62 %, Rheinmetall -3,45 %, Infineon Technologies -3,32 %

Der ATX bewegt sich bei 5.002,67 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,65 %, OMV +1,07 %, voestalpine +0,60 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,39 %, PORR -2,76 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,51 %

Der SMI steht bei 12.828,08 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,54 %, Logitech International +1,18 %, Roche Holding +0,44 %

Flop-Werte: Sika -1,94 %, Partners Group Holding -1,90 %, Geberit -1,49 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:19) bei 8.051,47 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Carrefour +1,20 %, Kering +1,10 %, Hermes International +0,69 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -2,79 %, Airbus -2,67 %, Euronext -2,11 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:24) bei 2.769,41 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,42 %, Essity Registered (B) +0,36 %, Swedbank Shs(A) +0,07 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,41 %, SSAB Registered (A) -1,26 %, Skanska (B) -1,24 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.150,00 PKT und gewinnt bisher +1,78 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,94 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,44 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,84 %

Flop-Werte: Viohalco -2,01 %, Piraeus Port Authority -0,37 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,36 %