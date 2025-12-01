Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie schmiert ab - 01.12.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -6,21 % auf 143,90€ gefallen. Das sind -9,53 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,21 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Verluste von -46,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +0,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -51,60 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat -34,46 % 3 Monate -46,42 % 1 Jahr -58,93 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Microstrategy, die stark von den Bitcoin-Preisen abhängt. Nutzer äußern Bedenken, dass ein fallender Bitcoin-Kurs das Eigenkapital und den Wert der Aktie gefährden könnte. Zudem wird die hohe Hebelwirkung und die Abhängigkeit von Bitcoin thematisiert, was zu Zwangsverkäufen führen könnte, falls die Liquidität am Markt versiegt. Kritiker bemängeln das fehlende produktive Geschäftsmodell von Microstrategy und warnen vor den Risiken, die mit der Investition verbunden sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,32 Mrd.EUR € wert.

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.