High Tide eröffnet ersten europäischen Canna Cabana-Laden in Berlin

Das Unternehmen wird zum ersten börsennotierten Cannabishändler Nordamerikas, der sich ein Standbein im stationären Handel in Europas größtem Cannabismarkt sichert

CALGARY, AB, 1. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass der erste internationale Canna Cabana-Laden mit Fokus auf Cannabis-Zubehör und Lifestyle-Artikeln in Berlin, Deutschland, eröffnet wurde. Es ist der erste offizielle Geschäftsstandort der Marke im stationären Handel in Europa und auch am deutschen Markt.

Der neueste Canna Cabana-Laden an der Adresse Alte Schönhauser Str. 2, 10119 Berlin befindet sich im Herzen von Berlin-Mitte, nur wenige Schritte vom Alexanderplatz entfernt, der als DAS politische, kulturelle und kreative Zentrum Berlins und als international anerkannte Drehscheibe für Mode, Lebensmittel, Kunst und Boutique-Läden gilt. In der näheren Umgebung befinden sich bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Fernsehturm, der Berliner Dom, die Museumsinsel und das rasch wachsende Viertel Hackescher Markt.

Nachdem High Tide erst vor kurzem mit der Remexian Pharma GmbH ein lizenziertes Import- und Vertriebsunternehmen für medizinisches Cannabis mit Sitz in Deutschland übernommen hat, setzt das Unternehmen mit diesem Flagship-Store nun den ersten Schritt im Rahmen seiner groß angelegten Einzelhandelsstrategie in Europa. Die Eröffnung in Berlin zeugt vom Bestreben des Unternehmens, seine Präsenz in Europa auf den stationären Einzelhandel, den Online-Handel sowie den Vertrieb von medizinischem Cannabis in internationalen Schlüsselmärkten auszuweiten.

„Das Potenzial von Canna Cabana reicht weit über Kanada hinaus, und die Eröffnung in Berlin ist der erste Schritt, um diese globale Chance zu nutzen. Deutschland ist mit mehr als 83 Millionen Einwohnern mittlerweile der größte und einflussreichste Cannabismarkt Europas. Regierungsdaten belegen, dass die Importe in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 einen Rekordwert von 143 Tonnen überschritten haben. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cannabis wird auch die Nachfrage nach den innovativen Konsumzubehörprodukten von Canna Cabana weiter steigen“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.