Kirkstone Metals beauftragt die in Hongkong ansässige Kanzlei Sidley Austin mit der Unterstützung des geplanten Dual-Listings an der HKEX

1. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen” oder „Kirkstone”) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Hongkonger Niederlassung der internationalen Anwaltskanzlei Sidley Austin LLP („Sidley Austin“) mit der Unterstützung bei der Prüfung einer möglichen Sekundärnotierung an der Hong Kong Stock Exchange („HKEX“) beauftragt hat.

Im Rahmen dieses Mandats wird Sidley Austin die juristischen und regulatorischen Beratungsleistungen erbringen, die zur Unterstützung von Kirkstones Antrag auf eine HKEX-Notierung erforderlich sind. Das Mandat ist nicht exklusiv, und das Unternehmen kann die Vereinbarung jederzeit kündigen. Die Vereinbarung mit Sidley Austin stellt keine Garantie dafür dar, dass ein Dual-Listing von der HKEX genehmigt wird.

Strategische Gründe für die geplante Notierung an der HKEX

Das Board und das Management von Kirkstone sind der Ansicht, dass ein Dual-Listing in Hongkong die Aktionärsbasis des Unternehmens erweitern, den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten – insbesondere in Asien – verbessern und die Sichtbarkeit bei Investoren erhöhen könnte, die sich auf die Energiewende, kritische Mineralien und Uran konzentrieren.

Dieser geplante Schritt steht im Einklang mit Kanadas umfassender nationaler Agenda zur Diversifizierung des Handels und zur Vertiefung der Beziehungen zu den asiatischen Märkten. Wie der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte, beabsichtigt die Regierung, „die kanadischen Exporte außerhalb der USA in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln“ und stärkere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen in der gesamten indopazifischen Region aufzubauen. *Pressemitteilung des International Trade Council vom 23. Oktober 2025, Jessica Jamaway.

Zitat des CEO

Clive Massey, Präsident und CEO von Kirkstone, erklärte:

„Die Beauftragung von Sidley Austin zur Unterstützung einer möglichen Notierung an der HKEX ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Strategie, Kirkstone mit den globalen Kapitalmärkten und Investoren in Asien zu verknüpfen. Da Kanada daran arbeitet, seine Wirtschafts- und Handelsbeziehungen über unsere traditionellen Märkte hinaus zu stärken, sind wir davon überzeugt, dass unsere Vermögenswerte und Wachstumsaussichten bei einem internationalen Publikum Anklang finden werden. Die Börsennotierung unterliegt zwar der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Erfüllung der Anforderungen der HKEX, aber wir sind optimistisch, dass wir dadurch Zugang zu einer breiteren Basis von Investoren erhalten und einen Beitrag zur sich wandelnden Rolle Kanadas auf den globalen Rohstoff- und Energiemärkten leisten können.