Verkaufssignal nimmt seinen Lauf

Noch Anfang dieses Jahres herrschte helle Euphorie unter Investoren, sie trieben die Aktie von Rheinmetall im Zeitraum vom Jahreswechsel bis Ende September um solide 224 Prozent auf 2.008 Euro aufwärts. Doch mit dem zweiten Hoch in Verbindung mit dem ersten Peak aus Anfang Juni hat sich aus technischer Sicht ein potenzielles Doppelhoch eingeschlichen, der für ein Verkaufssignal notwendige Sell-Trigger wurde hierbei um 1.495 Euro identifiziert. Genau unter dieses Niveau ist der Wert bereits in der Vorwoche abgerutscht und hat sogar den 50-Wochen-Durchschnitt unterschritten. Zunehmend steht die Rheinmetall-Aktie nun unter Druck und dürfte ihre Korrektur resultierend aus dem aktiven Doppelhoch nun weiter fortsetzen.

Obwohl fundamental derzeit keine größeren Veränderungen bei dem Auftragsbestand vorliegen und der Konzern eine Marge von annähernd 20 Prozent anpeilt, tendieren Investoren zunehmend dazu, ihr Geld aus dem Titel abzuziehen. Aus technischer Sicht sind für das Papier nun Ziele bei 1.275 und darunter im Bereich von 1.071 Euro aktiviert worden und würden sich für ein Short-Engagement anbieten. Im Fazit wird hierzu ein vielversprechender Turbo-Put-Optionsschein vorgestellt. Um wieder etwas Oberwasser zu erhalten, müsste Rheinmetall auf der Oberseite schleunigst über 1.535 Euro springen, dies würde kurzzeitiges Aufwärtspotenzial auf 1.712 Euro entfalten. Ein Gipfelsturm mit einem Ziel bei 2.008 Euro gelingt aber erst bei einem nachhaltigen Anstieg über 1.804 Euro.

Rheinmetall AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Das bereits in der Vorwoche aktivierte Verkaufssignal bei Rheinmetall kann für den sukzessiven Aufbau von Verkaufsordern beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DU5QZU genutzt werden und birgt bei einem Kursrückfall der Aktie auf 1.071 Euro eine Renditechance von 145 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 58,44 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 1.535 Euro gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, im Schein würde dies einen möglichen Stopp-Kurs von 12,04 Euro ergeben. Der Anlagehorizont sollte hierbei aber auf einige Wochen bis Monate festgelegt werden, ehe eine vollständige Abarbeitung der Handelsidee gelingt.

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5QZU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 23,79 - 23,84 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.660,99 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.660,99 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.417,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 58,44 Euro Hebel: 5,9 Kurschance: + 145 Prozent Börse Frankfurt

