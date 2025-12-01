DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das zuletzt stark angezogene Geschäft dürfte mögliche Schwächen im dritten Quartal insgesamt noch kompensieren, schrieb Adam Cochrane am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Spanier zum dritten Quartal am 3. Dezember./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 11:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 48,39EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.