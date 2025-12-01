109 0 Kommentare TeamViewer ernennt Finn Faldi zum EVP für globalen Inside Sales

TeamViewer stellt die Weichen neu im globalen Vertrieb: Mit Finn Faldi an der Spitze des Inside Sales startet das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase.

TeamViewer ernennt Finn Faldi zum Executive Vice President Global Inside Sales und Mitglied des Senior Leadership Teams.

Faldi wird alle Inside-Sales-Teams in den Regionen Americas, EMEA und APAC leiten, um den Vertriebskanal zu stärken.

Finn Faldi hat langjährige Erfahrung bei TeamViewer und war zuvor President TeamViewer Americas, bevor er als Senior Advisor tätig war.

Die Ernennung von Faldi erfolgt im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Georg Beyschlag, der das Unternehmen nach über sieben Jahren verlässt.

CEO Oliver Steil betont Faldis Expertise im Software-Vertrieb und seine Rolle beim Ausbau des Americas-Geschäfts.

TeamViewer bietet Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und hat weltweit über 645.000 Kunden, mit einem Umsatz von rund 671 Millionen Euro im Jahr 2024.





