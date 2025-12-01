TeamViewer ernennt Finn Faldi zum EVP für globalen Inside Sales
TeamViewer stellt die Weichen neu im globalen Vertrieb: Mit Finn Faldi an der Spitze des Inside Sales startet das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TeamViewer ernennt Finn Faldi zum Executive Vice President Global Inside Sales und Mitglied des Senior Leadership Teams.
- Faldi wird alle Inside-Sales-Teams in den Regionen Americas, EMEA und APAC leiten, um den Vertriebskanal zu stärken.
- Finn Faldi hat langjährige Erfahrung bei TeamViewer und war zuvor President TeamViewer Americas, bevor er als Senior Advisor tätig war.
- Die Ernennung von Faldi erfolgt im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Georg Beyschlag, der das Unternehmen nach über sieben Jahren verlässt.
- CEO Oliver Steil betont Faldis Expertise im Software-Vertrieb und seine Rolle beim Ausbau des Americas-Geschäfts.
- TeamViewer bietet Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und hat weltweit über 645.000 Kunden, mit einem Umsatz von rund 671 Millionen Euro im Jahr 2024.
