Der Moment, in dem Homerun in den Markt für Langzeit-Energiespeicherung eintritt

Wenn man die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. zum ersten Mal liest, klingt sie vielleicht technisch und abstrakt: „Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum… partikelbasierte thermische Energiespeicherung… neues Patent… EMS-Integration…“

Für viele Anleger ist das nur ein Nebel. Doch hinter diesem Fachjargon ist etwas Seltenes passiert: Ein Small-Cap-Silica-Unternehmen hat sich still und leise die Schlüssel zu einer energie­technologischen Lösung aus einem nationalen Forschungs­labor gesichert, die im Zentrum der nächsten Phase der Energiewende stehen könnte.

Das ist kein normales Tagesgeschäft. Es ist ein Wandel der Identität, der Ausrichtung und der Definition des langfristigen Wachstumspotenzials des Unternehmens. Für ein Unternehmen von der Größe Homeruns sind Chancen dieser Art äußerst ungewöhnlich.

Dieser Report legt all das offen und zeigt, warum dies ein entscheidender Moment für die Aktionäre von Homerun ist – ein Moment, den viele eines Tages als den eigentlichen Beginn der Geschichte ansehen könnten.

Der Wendepunkt

Jeder kennt die Geschichte inzwischen: Solar und Wind boomen. Elektrofahrzeuge sind überall. Regierungen sprechen über „Netto-Null“, als wäre es bereits selbstverständlich. Doch es gibt ein großes Problem, das kein Politiker schönreden oder wegdiskutieren kann:

Die Sonne scheint nicht immer. Der Wind weht nicht immer.

Batterien (wie Lithium-Ionen) helfen, sind aber teuer und speichern Strom in der Regel nur für wenige Stunden. Sie sind ideal für kurzfristige Schwankungen – aber nicht für „mehrere trübe Tage am Stück“ oder „eine Woche Flaute“. Versorger und Rechenzentren brauchen zunehmend etwas anderes:

Langzeit-Energiespeicherung!

Also 10, 20, 50 Stunden Energie – oder sogar mehrere Tage – und das zu deutlich geringeren Kosten pro kWh als Lithiumbatterien. Und gebaut aus reichlich verfügbaren, sicheren Materialien, nicht aus seltenen Metallen aus unsicheren Regionen oder störanfälligen Lieferketten.

Dies ist die Lücke, die bisher niemand schließen konnte. Bis jetzt.

Und genau in diese Lücke tritt Homerun nun direkt hinein – mit einer Lösung, die stark genug ist, den Verlauf der gesamten Energiewende zu verändern und die Art und Weise, wie Industrien über verlässliche saubere Energie denken, neu zu definieren.

Die oben und unten gezeigten Abbildungen sind Auszüge aus der neuesten Unternehmenspräsentation von Homerun Energy: https://homerunresources.com/wp-content/uploads/2025/11/HMR-Enduring-License-IP-2-1.pdf

„Dieses IPA ist der Höhepunkt einer zweijährigen Partnerschaft zwischen Homerun und dem NREL und die Verwirklichung der Synergie innerhalb der vertikalen Strategie von Homerun, bei der unser einzigartiger Silicasand partikelbasierte Energiespeicherung und die Silica-Kalzinationsreinigung ermöglicht, integriert mit dem Energiemanagementsystem von Homerun Energy, um das potenzielle kommerzielle Angebot zu vervollständigen und weiterzuentwickeln. Dieses Maß an Integration mit dem bislang eingesetzten Kapital zu erreichen, ist ein Ausdruck der Vision und Kreativität innerhalb unserer Elektrifizierungsstrategie. Die Zusammenarbeit mit dem Team des NREL unter der Leitung von Zhiwen Ma hat den Entwicklungszyklus erheblich beschleunigt – bis zu dem Punkt, an dem wir uns heute befinden: Am Vorabend der Kommerzialisierung in eine globale Elektrifizierungsrevolution, die wirtschaftliche, langlebige Langzeit-Energiespeicherung sowie industrielle Heiz- und Kühlungslösungen fordert.“ Brian Leeners, CEO von Homerun Resources Inc., in der heutigen Pressemitteilung

Lernen Sie ENDURING kennen: Sand als riesige wiederaufladbare Wärmespeicherbatterie

Im Zentrum dieser Geschichte steht das NREL: Das U.S. National Renewable Energy Laboratory, betrieben im Auftrag des U.S. Department of Energy (DOE).

Seit über 15 Jahren und mit rund 20 Mio. USD an F&E-Fördermitteln (einschließlich ARPA-E) hat das NREL ein System entwickelt, das den Namen ENDURING trägt (Economic Long-Duration Thermal Energy Storage).

Die Grundidee ist überraschend einfach: Silicasand als Speichermedium in einer riesigen thermischen Batterie zu verwenden.

Das ENDURING-System nutzt kostengünstigen Silicasand, um eine sichere und skalierbare thermische Langzeit-Energiespeicherung bereitzustellen und dabei erneuerbare Energiequellen, industrielle Wärmeprozesse und Anwendungen im Stromnetz zu integrieren.

So funktioniert es:

Aufladen: Man nutzt günstigen Strom (z.B. aus Solar- oder Windenergie, wenn die Preise niedrig oder sogar negativ sind), um Silicasand mit elektrischen Heizern auf über 1.000°C zu erhitzen. Speichern: Der erhitzte Sand wird in isolierten Silos gelagert. Er kann dort mehrere Tage liegen und die thermische Energie mit relativ geringen Verlusten halten. Entladen: Wenn Energie benötigt wird (nachts, bei Spitzenlast oder in einer Netznotlage), leitet man Luft oder ein anderes Medium durch Wärmetauscher und wandelt die gespeicherte Wärme wieder um in:

Elektrizität (über Turbinen oder Expander) und/oder

(über Turbinen oder Expander) und/oder industrielle Prozesswärme (für Fabriken, Rechenzentren, Fernwärme usw.).

Weil Silicasand günstig, reichlich vorhanden, ungiftig und stabil ist, kann das System:

mehrtägig speichern,

speichern, pro kWh deutlich günstiger sein als Batterien im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung (LDES; Long-Duration Energy Storage),

sein als Batterien im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung (LDES; Long-Duration Energy Storage), und sich von Industrieanlagen bis hin zu Versorgungsgrößen (MWh bis GWh) skalieren – ohne geografische Einschränkungen, im Gegensatz zu Pumpspeichern oder Untergrundkavernen.

Das ENDURING-System erweist sich als eine thermische Energiespeicherlösung der nächsten Generation: Im Vergleich zu anderen LDES-Technologien bietet ENDURING größere Flexibilität, ein breiteres Spektrum an Einsatzmöglichkeiten und stärkere wirtschaftliche Vorteile – ein vom NREL entwickelter, bewährter Weg zu skalierbarer und kostengünstiger Dekarbonisierung.

Die eigene Vergleichsanalyse des NREL zeigt, dass partikelbasierte Silicasand-Systeme im Verhältnis zu anderen LDES-Technologien wie Druckluftspeichern oder Redox-Flow-Batterien eine hohe Speicherkapazität, niedrige Speicherkosten und eine flexible Standortwahl bieten.

Kurz gesagt: ENDURING ist ein erprobter, vom DOE unterstützter Weg, erneuerbare Energie langfristig und kostengünstig zu speichern – mit Sand.

Homeruns Silica: Vom Rohstoff zur strategischen Schlüsselkomponente

Homeruns ursprüngliche „Origin-Story“ drehte sich um hochreinen, eisenarmen Silicasand in Bahia, Brasilien – ideal für ultraklares Glas, allen voran Solarglas. Schon das allein ist wertvoll.

Doch das ENDURING-System des NREL nutzt Silicasand selbst als Speichermedium.

Damit wird Homeruns brasilische Silicasand-Lagerstätte plötzlich nicht mehr nur zum Ausgangsmaterial für Glas, sondern zum Kernmaterial eines LDES-Systems, das vom führenden Erneuerbaren-Energien-Labor des U.S. Energieministeriums entwickelt wurde.

Dies ist das erste große Element der entstehenden Synergie: Ressource + Technologie.

Die bahnbrechende Vereinbarung

Die Pressemitteilung erklärt, dass Homerun Energy USA, eine zu 100% im Besitz befindliche US-Tochtergesellschaft, eine Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum (IPA) mit der Alliance for Sustainable Energy LLC, dem Betreiber des NREL, unterzeichnet hat. Hier ist in einfachen Worten, was das in der Praxis bedeutet:

1. Globale IP-Option auf NRELs Sand-basiertes Speichersystem

Im Rahmen dieser IPA erhält Homerun eine globale Option zur Lizenzierung des geistigen Eigentums (IP), das sich auf NRELs partikelbasierte thermische Energiespeichersysteme bezieht (also die ENDURING-Technologie und deren Patentportfolio in den USA, Kanada und Brasilien).

Homerun hat eine exklusive Optionsfrist von 12 Monaten , um die vollständige Lizenz auszuhandeln.

, um die vollständige Lizenz auszuhandeln. Während dieser Zeit ist Homerun der einzige Akteur, der das Recht hat, auf eine globale Kommerzialisierung dieser Technologie hinzuarbeiten.

Sobald die vollständige Lizenz ausgeführt ist, würde Homerun Folgendes halten: Globale Kommerzialisierungsrechte an einer vom DOE/NREL entwickelten Energiespeicherplattform, geschützt durch mehrere Patente.

Die untenstehende Folie zeigt dies klar auf: 5 bestehende Patente, die das ENDURING-System abdecken, globale Kommerzialisierungsrechte, eine 12-monatige exklusive Option sowie Lizenzbedingungen auf Basis von Umsatzbeteiligung oder Lizenzgebühren.

2. Verpflichtungen, nicht nur ein Papiervertrag

Dies ist keine passive Lizenz „für die Schublade“. Das NREL verlangt von Homerun, „kommerziell angemessene Anstrengungen“ zu unternehmen, um dieses geistige Eigentum im Rahmen eines aktiven und entschlossenen Kommerzialisierungsprogramms tatsächlich auf den Markt zu bringen.

Mit anderen Worten: Das NREL überreicht Homerun dies nicht als Trophäe. Sie wollen einen Partner, der die Technologie in großem Maßstab einsetzt. Und Homerun ist genau in diese Rolle hineingetreten.

Das neue Gemeinschaftspatent: Eine 2-in-1-Maschine (Energie + hochreines Silica)

Der spannendste Teil der Meldung ist nicht nur die IP-Vereinbarung. Es ist der neue Patentantrag, der gemeinsam von NREL und Homerun eingereicht wurde.

Diese Erfindung vereint 2 Prozesse in einem einzigen System:

Thermische Energiespeicherung (TES): Nutzung von Silicasand als Speichermedium. Reinigung von Silicasand: Nutzung desselben thermischen Zyklus, um das Material zu reinigen und aufzuwerten.

Man kann es sich wie eine riesige wiederaufladbare Sandbatterie vorstellen, die den Sand während des Lade- und Entladezyklus gleichzeitig in ein höherwertiges industrielles Material verwandelt.

Laut der neuen Unternehmenspräsentation von Homerun Energy:

Roh-Silicasand gelangt als kostengünstiges Material in das System.

Im Rahmen des Energiespeicherzyklus wird er wiederholt auf über 1.000°C erhitzt und anschließend abgekühlt.

Diese hohen Temperaturen verflüchtigen und entfernen Verunreinigungen (Metalle, organische Bestandteile, Feuchtigkeit usw.).

Der Sand verlässt das System als ultrahochreines, eisenarmes Silica: Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie extraklares Glas, Solarglas, Smart-Glas, optische Anwendungen und sogar materialbezogene Batterietechnologien.

Damit erzeugt dieses System gleichzeitig 2 „Produkte“:

Gespeicherte Energie: Mehrtägige Wärme und/oder Elektrizität. Aufgewertetes Silica: Ein hochwertiges Material mit deutlich höherem Verkaufspreis als Rohsand.

Genau deshalb bezeichnet die Unternehmenspräsentation es als „das einzige Energiespeichersystem auf dem Planeten mit einer zusätzlichen Einnahmequelle“.

Für Aktionäre ist das bedeutend, weil:

es die effektiven Kosten der Energiespeicherung senken kann (Verkäufe des Silicas subventionieren das System),

kann (Verkäufe des Silicas subventionieren das System), es den Wert von Homeruns Silica-Lagerstätte direkt sowohl an Glasmarkt- als auch an Speicheranwendungen koppelt,

an Glasmarkt- an Speicheranwendungen koppelt, und es bei jeder Installation mehrere Ertragsströme schafft.

Homeruns neues Geschäftsmodell: 4 gestapelte Wertschichten

Hier nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Die obenstehende Folie zeigt Homeruns neue integrierte strategische Position.

Homerun deckt nun 4 Ebenen ab:

Rohmaterial: Eigene Silicasand-Steinbrüche (das Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt in Bahia, Brasilien). Technologie-IP: Exklusive Option auf 5 NREL-Patente plus 1 neues Gemeinschaftspatent. Systemintegration: Schlüsselfertige ENDURING-Systeme (Planung, Bau, Integration). Digitale Ebene / KI-EMS: Ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem („The Hub“), das steuert, wann das System lädt oder entlädt, den Bedarf prognostiziert und Netzdiensteinnahmen erschließt.

Kein Wettbewerber kontrolliert alle 4 Ebenen der Wertschöpfungskette („the stack“). Mit dieser Form der vertikalen Integration steht Homerun allein da.

Aus diesem vereinten „Stack“ an Fähigkeiten entstehen mehrere Einnahmequellen:

Verkauf von Silicasand: Lieferung von Rohsand an ENDURING-Systeme und andere Kunden.

Lieferung von Rohsand an ENDURING-Systeme und andere Kunden. Systemverkäufe: Verkauf schlüsselfertiger ENDURING-Installationen (Wärme, Strom oder kombiniert).

Verkauf schlüsselfertiger ENDURING-Installationen (Wärme, Strom oder kombiniert). Lizenzgebühren und Royalties: Lizenzierung der Technologie an externe Hersteller/Betreiber.

Lizenzierung der Technologie an externe Hersteller/Betreiber. EMS-Abonnements: Wiederkehrende Softwareeinnahmen durch das KI-EMS über installierte Systeme hinweg.

Wiederkehrende Softwareeinnahmen durch das KI-EMS über installierte Systeme hinweg. Verkauf von gereinigtem Silica: Absatz des aufgewerteten, hochreinen Silicas aus dem 2-in-1-Prozess.

Für Anleger ist das kraftvoll, denn statt einer Ein-Produkt-Geschichte verfügt Homerun nun über ein diversifiziertes Portfolio von Einnahmequellen, die alle mit derselben Kerntechnologie und Ressource verbunden sind.

Warum diese Technologie in der realen Welt zählt

Die Folien in der Unternehmenspräsentation von Homerun Energy sind voller praxisnaher Szenarien, in denen ENDURING eingesetzt werden kann. Hier sind die intuitivsten Beispiele:

1. Rechenzentren (vom Kostenblock zum Netzinstrument)

Rechenzentren – besonders solche mit KI-Schwerpunkt – haben 2 massive Energieprobleme:

Sie benötigen rund um die Uhr eine verlässliche Stromversorgung.

Sie erzeugen enorme Mengen Wärme und benötigen immense Kühlung.

Die Präsentation zeigt, wie ENDURING als Tri-Generation-System in Rechenzentren integriert werden kann und aus einer einzigen thermischen Batterie Strom, Wärme und Kühlung liefert:

Günstige erneuerbare Energie als Wärme im Sand speichern.

Diese Wärme nutzen, um Strom zu erzeugen und Kältemaschinen anzutreiben.

Abwärme in lokale Fernwärmenetze oder zurück ins System einspeisen.

Das Ergebnis: Rechenzentren wandeln sich von reinen Kostenstellen zu flexiblen Netzinstrumenten, die helfen, das Netz zu stabilisieren – und potenziell durch Energiemärkte Zusatzerlöse erzielen können.

2. Industrielle Wärme und Dekarbonisierung

Viele Industrien benötigen nicht nur Strom, sondern Hochtemperaturwärme (z.B. Stahl, Chemie, Zement, Lebensmittelverarbeitung, Zellstoff und Papier usw.).

ENDURING kann Prozesswärme über einen breiten Temperaturbereich bereitstellen (unter 0°C bis über 1.000°C) und fossile Brennstoffkessel direkt ersetzen. Laut der Dekarbonisierungsfolie können Systeme mit einer elektrischen Äquivalentleistung von 100 MW jährlich rund 50.000 Tonnen CO₂ einsparen.

3. Erneuerbaren-Integration im Netzmaßstab

Versorger, die große Mengen Wind- und Solarenergie integrieren wollen, brauchen:

mehrtägige Energiespeicher,

flexible Standortwahl (keine spezielle Topografie),

lange Lebensdauer der Anlagen.

ENDURING bietet modulare Einheiten von 1-10 MW bis hin zu Konfigurationen im Versorgungsmaßstab von 10-100+ MW mit mehrtägiger Langzeit-Energiespeicherung.

4. Kernenergie + Speicher + Wärme

Eine weitere Folie zeigt die Integration mit Kernkraftwerken, bei der ENDURING genutzt wird, um Leistung zu puffern, Fernwärme bereitzustellen, Entsalzung zu ermöglichen, industrielle Wärme zu liefern und mehr.

All dies sind reale Märkte in Billionenhöhe, in denen jemand Langzeit-, wirtschaftliche und CO₂-arme Energiespeicherung und Wärme bereitstellen muss. Homerun hat nun dank DOE-entwickelter IP einen glaubwürdigen Platz an diesem Tisch.

KI-EMS: Aus Hardware wird eine margenstarke Softwaregeschichte

Für sich genommen ist thermische Speicherung leistungsfähig. Doch durch eine intelligente digitale Steuerung obenauf können sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend verändern.

Homerun plant, sein KI-basiertes Energiemanagementsystem (EMS; Energy Management System) als Steuerungsschicht für das ENDURING-System zu integrieren.

Dieses EMS (unter der Marke „The Hub“, vorgestellt am 26. November) ist darauf ausgelegt:

Bedarf zu prognostizieren: Vorhersage, wann der Kunde mehr Strom oder Wärme benötigen wird.

Vorhersage, wann der Kunde mehr Strom oder Wärme benötigen wird. Preise zu optimieren: Den Sand laden, wenn Strom günstig ist, und entladen, wenn die Preise steigen.

Den Sand laden, wenn Strom günstig ist, und entladen, wenn die Preise steigen. Das Netz zu stabilisieren: In Echtzeit auf Schwankungen der erneuerbaren Energien und Netzsignale reagieren.

In Echtzeit auf Schwankungen der erneuerbaren Energien und Netzsignale reagieren. Erweiterte Dienste zu ermöglichen: Etwa Energiehandel, Teilnahme an Demand-Response-Programmen oder Kapazitätsmärkten.

Etwa Energiehandel, Teilnahme an Demand-Response-Programmen oder Kapazitätsmärkten. OPEX zu senken: Laut Unternehmenspräsentation könnten die operativen Kosten pro System durch KI-Optimierung um 15-30% reduziert werden.

Sehen Sie „The Hub“ in Aktion:

Dieses Video führt durch die Installation und zeigt das praktische und wirtschaftliche Potenzial des Systems:

Für Aktionäre bewirkt das KI-EMS 2 Dinge:

Es eröffnet wiederkehrende, margenstarke Softwareerlöse (Abonnements, leistungsabhängige Gebühren). Es erhöht die Attraktivität und Rentabilität jeder einzelnen Hardware-Installation.

Das ist es, was Homerun von einem einfachen Material- und Hardwareunternehmen zu einer skalierbaren, vertikal integrierten Energietechnologieplattform mit mehreren Wachstumspfaden macht.

Wo andere konkurrieren, führt Homerun

Die Präsentation fasst 8 Wettbewerbsvorteile zusammen. Hier sind sie im Einzelnen:

IP-Kontrolle: Wenn die Lizenz abgeschlossen wird, würde Homerun sowohl die wichtigsten NREL-Patente als auch das neue Gemeinschaftspatent kontrollieren und sich damit eine geschützte Wettbewerbsposition im Markt sichern. Zugang zu Rohmaterial: Die eigenen Silica-Ressourcen bedeuten Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Margenvorteile. Duales Erlösmodell: Energie + gereinigtes Silica als Ausgangsprodukt; Wettbewerber verfügen nicht über diese zweite Einnahmequelle zur Kostensubventionierung. First-Mover-Vorteil: Kein anderes Unternehmen verfügt über genau diese Konstellation (vom DOE gestützte IP + Silica-Vorkommen + EMS + Systemintegration). Staatliche Validierung: Die Verbindung zu NREL und ARPA-E reduziert das Technologie­risiko aus Sicht von Versorgern, Industriekunden und Finanzierern erheblich. Riesiger Markt: Breite Branchenanalysen deuten auf ein langfristiges Potenzial im zweistelligen bis dreistelligen Milliardenbereich (USD) für kombinierte Langzeit-Energiespeicherung, industrielle Wärme und thermische Speicherung hin – getrieben durch globale Elektrifizierung und Dekarbonisierungsziele. Selbst ein kleiner Anteil daran wäre für ein Unternehmen von der Größe Homeruns bedeutsam. Mehrere Exit-Pfade: Systeme betreiben, die Technologie lizenzieren oder zum strategischen Übernahmeziel für große Energieunternehmen, Industriekonzerne oder Infrastrukturfonds werden. ESG-Ausrichtung: Durch echte Reduktionen des fossilen Brennstoffeinsatzes und die Unterstützung der Integration erneuerbarer Energien befindet sich Homerun an der Schnittstelle von Klimapolitik, Nachhaltigkeitszielen und ESG-Kapitalfluss.

Für Anleger ist all dies wichtig, weil es Homerun mehrere Wege eröffnet, Wert zu schaffen. Es hebt die Obergrenze dessen an, was das Unternehmen werden kann, während die Umsetzung voranschreitet.

ENDURING vereint überlegene Leistung mit echter Dekarbonisierungswirkung: Es ermöglicht eine sicherere und günstigere Langzeit-Energiespeicherung und reduziert gleichzeitig den Einsatz fossiler Brennstoffe und Emissionen im großen Maßstab.

Auswirkungen für Aktionäre

Warum ist dies also ein Moment, in dem es sich „lohnt, Aktionär zu sein“?

Weil es nicht nur ein kleiner Fortschritt ist.

Es ist transformativ. Es verändert grundlegend, zu welcher Art Unternehmen Homerun gerade wird.

Homerun entwickelt sich von einem Junior-Silica-Projekt zu einer vertikal integrierten Plattform der Energiewende.

Zu einer Plattform, die:

die Ressource besitzt ,

, die IP über eine globale Option und eine kommende Lizenz kontrolliert ,

über eine globale Option und eine kommende Lizenz , komplette Systeme entwickelt und liefert – nicht nur Materialien,

– nicht nur Materialien, die Softwareebene betreibt , die diese Systeme optimiert und monetarisiert, und

, die diese Systeme optimiert und monetarisiert, und an mehreren hochwertigen Märkten teilnimmt (Strom, industrielle Wärme, Rechenzentrumsenergie, fortgeschrittene Materialien).

Homerun passt nicht mehr in die klassische Schublade „Bergbau oder Materialien“. Das Unternehmen bewegt sich nun zwischen Cleantech, Energiespeicherung, industrieller Dekarbonisierung und Hightech-Materialien – Sektoren, die ganz andere Bewertungsmultiplikatoren aufweisen.

Zudem richtet sich das Unternehmen an mächtige globale politische Strömungen aus: Den IRA in den USA, den EU Green Deal, weltweite Netto-Null-Ziele und Mandate zur industriellen Elektrifizierung.

Und vielleicht am wichtigsten: Es bietet institutionellen Investoren eine Geschichte, die sie verstehen und die für sie relevant ist – Langzeit-Energiespeicherung, Netzflexibilität, elektrifizierte Industrie und Dekarbonisierungslösungen mit echtem IP-Hintergrund.

Darum ist dieser Moment so bedeutsam. Er markiert den Punkt, an dem sich die mögliche Obergrenze von Homeruns Zukunft dramatisch nach oben verschiebt.

Fazit: Diese News fühlt sich groß an

Die Energiewende sucht seit Jahren nach echten Langzeit-Energiespeicherlösungen. Viele Ideen existieren auf dem Papier, aber nur wenige verfügen über mehr als 15 Jahre DOE- und ARPA-E-Forschung, Patente und begutachtete wissenschaftliche Daten im Rücken.

Vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass das NREL sich entschieden hat, mit Homerun eine exklusive globale IP-Option zu unterzeichnen, gemeinsam ein neues Patent einzureichen und Homerun zu erlauben, sein eigenes KI-EMS in diese Plattform zu integrieren, nicht einfach eine weitere Small-Cap-Schlagzeile.

Es markiert den Moment, in dem ein Unternehmen, das als Silica-Geschichte in Brasilien begann, auf die globale Bühne tritt – als potenzieller Schlüsselakteur in den Bereichen Langzeit-Energiespeicherung, industrielle Dekarbonisierung und hochreine Silica-Materialien, mit Technologie auf DOE-Niveau im Kern.

Für Anleger ist der Kern glasklar: Homerun wird nicht einfach Sand verkaufen. Das Unternehmen will die Systeme und die Intelligenz verkaufen, die erneuerbare Energie wirklich rund um die Uhr möglich machen – und dabei zweimal an jeder Installation verdienen:

Einmal an der Energie, und einmal an gereinigtem, ultrahochreinem Silicasand.

Wenn es Homerun gelingt, diesen Bauplan in operative Systeme, summende Turbinen und gereinigtes Silica aus der eigenen Technologie zu verwandeln, dann wird die heutige Ankündigung nicht einfach eine News sein.

Sie wird der Wendepunkt sein. Die Stelle im Chart, an der die Kurve endlich nach oben zieht.

Der Moment, auf den Anleger später zurückblicken und sagen werden: „Da hat es wirklich begonnen.“

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.061.179

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,01 CAD (28.11.2025)

Marktkapitalisierung: 65 Mio. CAD

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,585 EUR (01.12.2025)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Aussagen mit Prognosecharakter. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen unter anderem Aussagen zu Homeruns Fähigkeit, die Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum (IPA) mit dem NREL umzusetzen, einschließlich der Erwartung, dass das Unternehmen nach Ablauf der 12-monatigen exklusiven Optionsfrist erfolgreich eine vollständige globale Kommerzialisierungslizenz aushandeln und sichern wird; der Annahme, dass die Lizenzbedingungen zu wirtschaftlich angemessenen Konditionen vereinbart werden; sowie der Erwartung, dass eine solche Lizenz Homerun dauerhafte, langfristige Rechte zur weltweiten Nutzung, Integration, Lizenzierung oder anderweitigen Kommerzialisierung des partikelbasierten thermischen Energiespeichersystems ENDURING verleihen würde. Ebenfalls enthalten sind Aussagen zur Entwicklung, Skalierbarkeit und wirtschaftlichen Realisierbarkeit des ENDURING-Systems des NREL, einschließlich Annahmen bezüglich Leistung, Wirkungsgrad (Round-Trip Efficiency), mehrtägiger Betriebsfähigkeit, Standortflexibilität, Kostenwettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien und anderen LDES-Technologien, langer Anlagenlebensdauer sowie Eignung für industrielle Hochtemperaturwärme, Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab, Kraft-Wärme-Kopplung, Rechenzentrumskühlung und nukleare Integration. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Angaben zu Homeruns Fähigkeit, sein neues KI-basiertes Energiemanagementsystem („The Hub“) in die ENDURING-Plattform zu integrieren, einschließlich der Erwartungen, dass das EMS den Bedarf prognostizieren, Lade- und Entladevorgänge optimieren, die operativen Kosten um 15-30% senken, mit verschiedenen Gerätetypen kommunizieren, die Teilnahme an Energiemärkten (Kapazitätsmärkte, Demand Response, Energiehandel) ermöglichen und potenziell wiederkehrende Abonnement- oder leistungsabhängige Einnahmen generieren wird. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf die technische Machbarkeit und das wirtschaftliche Potenzial des gemeinsam eingereichten NREL-Homerun-Patents, einschließlich der Annahmen, dass das 2-in-1-System thermische Energiespeicherung erfolgreich mit der Reinigung von Silicasand verbindet; dass hohe Temperaturen Verunreinigungen im großen Maßstab zuverlässig entfernen; dass der Prozess konsistent hochreines Silica erzeugt; und dass dieses gereinigte Material die Anforderungen fortgeschrittener Anwendungen wie Solarglas, Smart-Glas, optische Technologien und energiebezogene Materialvorprodukte erfüllen wird. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Einschätzungen zu Homeruns Fähigkeit, ENDURING-Systeme im industriellen oder Versorgungsmaßstab zu installieren, einschließlich Annahmen über Modularität (1-10-MW-Einheiten), großtechnische Systeme (10-100+ MW), mehrtägige Speicherkapazität, Umwandlungseffizienz und die Fähigkeit des Unternehmens, solche Systeme zu entwickeln, zu bauen, zu integrieren und zu betreiben. Ebenso enthalten sind Annahmen zu potenziellen Kundenmärkten, einschließlich erwarteter Nachfrage seitens Rechenzentren (Tri-Generation, Netzstabilität, Kühlung), industrieller Wärmeprozesse (Stahl, Chemie, Zement, Zellstoff und Papier, Lebensmittelverarbeitung), Energieversorgern (zur Integration erneuerbarer Energien), Kernenergieanlagen (zur Leistungsabpufferung und Fernwärme) sowie anderen kommerziellen oder industriellen Energieanwendern. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Homeruns Erwartung, dass ENDURING mehrere Einnahmequellen generieren wird, darunter Verkäufe von Roh-Silica, Verkäufe schlüsselfertiger Speichersysteme, Lizenzierungs- und Royalty-Einnahmen, EMS-Abonnementerlöse sowie Einnahmen aus dem Verkauf von hochreinem Silica, das als Nebenprodukt des thermischen Energiespeicherzyklus entsteht. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen Marktannahmen zu Langzeit-Energiespeicherung (LDES), Dekarbonisierung industrieller Wärme und Chancen in der thermischen Energiespeicherung, einschließlich der Erwartung, dass diese kombinierten Märkte langfristig ein Volumen im zweistelligen bis dreistelligen Milliarden-USD-Bereich erreichen könnten, getrieben von Elektrifizierungsmandaten, Nachhaltigkeitspolitik und der Dekarbonisierung industrieller Wärme. Weitere Annahmen betreffen die Erwartung, dass Homeruns vertikale Integration Wettbewerbsvorteile verschafft, einschließlich der Annahme, dass die Kontrolle über Silica-Ressourcen, Technologie-IP, Systemintegration und EMS-Software dem Unternehmen eine strategische Position im Vergleich zu anderen LDES-Technologien und Marktteilnehmern bietet. Aussagen umfassen außerdem Annahmen zu politischen Rahmenbedingungen, Anreizen und regulatorischen Entwicklungen, einschließlich der Erwartung, dass IRA (USA), der EU-Green-Deal und globale Dekarbonisierungsrichtlinien weiterhin Langzeit-Energiespeicherung, industrielle Elektrifizierung und saubere Energielösungen unterstützen; dass solche politischen Maßnahmen den Einsatz, die Finanzierung oder die Kundenakzeptanz fördern; und dass diese Anreize bestehen bleiben oder ausgeweitet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Aussagen zu Kostenstrukturen und wirtschaftlicher Leistung, einschließlich der Annahme, dass ENDURING Speicherkosten von unter 10 USD/kWhe erreichen wird, wettbewerbsfähige oder bessere CAPEX-Werte pro kW, geringere OPEX durch KI-Optimierung und ausreichend hohe Leistungskennzahlen zur Unterstützung wirtschaftlicher Anwendungen im industriellen oder Versorgungsmaßstab. Auch Aussagen zur Finanzierung von Systemimplementierungen oder Unternehmenswachstum fallen darunter, einschließlich Annahmen über den Zugang zu Kapitalmärkten, strategischen Investoren, Infrastrukturfonds oder Entwicklungsfinanzierungsquellen sowie Erwartungen, dass günstigere Finanzierungsbedingungen verfügbar sein könnten, sobald die Technologie weiter de-riskiert wurde. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Vergleiche mit konkurrierenden Technologien oder industriellen Entwicklungswegen, einschließlich Annahmen, dass Leistung, Kostenprofil, Flexibilität und das duale Erlösmodell von ENDURING gegenüber anderen thermischen Speichersystemen, Lithium-Ionen-Batterien, Redox-Flow-Batterien, Wasserstoff, Druckluftspeichern oder anderen LDES-Lösungen wettbewerbsfähig sein werden. Schließlich umfassen sie Erwartungen zu Risiken, Skalierbarkeit und künftiger Projektrealisierung, einschließlich der Annahme, dass Pilotanlagen, Demonstrationen, kommerzielle Installationen oder Partnerschaften erfolgreich umgesetzt werden können; dass Lieferketten ausreichend sein werden; dass die technische Leistung Labor- oder Pilotdaten entspricht; und dass Systemimplementierungen nicht durch wesentliche Verzögerungen, Ausfälle oder Kostenüberschreitungen beeinträchtigt werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: Regulatorische, Lizenz- und IP-Risiken: Homerun könnte nach Ablauf der 12-monatigen Optionsfrist möglicherweise keine vollständige globale Lizenzvereinbarung mit dem NREL erfolgreich aushandeln oder finalisieren. Bedingungen könnten sich ändern, verzögern oder nicht vereinbart werden. Das NREL oder das U.S. Department of Energy könnten Lizenzanforderungen, Kommerzialisierungspflichten oder Vorgaben zum geistigen Eigentum anpassen. Das neue Gemeinschaftspatent könnte nicht erteilt werden oder möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bieten. Technologierisiken (ENDURING-System): Das partikelbasierte thermische Energiespeichersystem ENDURING könnte im kommerziellen Maßstab nicht wie erwartet funktionieren. Speicherdauer, Wirkungsgrad (Round-Trip Efficiency), Reaktionszeit, Beständigkeit gegen thermische Zyklen, Materialstabilität oder die Systemintegrationsleistung könnten hinter Labor- oder Pilotwerten zurückbleiben. Reale Einsatzbedingungen könnten die Effizienz verringern oder die Kosten im Vergleich zu den prognostizierten Speicherkosten von <10 USD/kWhe erhöhen. Risiken des 2-in-1-Systems (Thermische Speicherung + Silica-Reinigung): Das integrierte „2-für-1“-System könnte im großen Maßstab nicht zuverlässig hochreines Silica produzieren. Thermische Zyklen entfernen möglicherweise nicht über alle Silicasand-Arten hinweg zuverlässig Verunreinigungen. Das gereinigte Material könnte die Anforderungen für Solarglas, Optik, Smart-Glas, Batteriematerialien oder andere hochwertige Anwendungen nicht erfüllen. Einnahmen oder Kostenvorteile aus dem Zwei-in-eins-Prozess könnten ausbleiben. Risiken im Zusammenhang mit dem KI-EMS („The Hub“): Die Integration von Homeruns KI-basiertem Energiemanagementsystem in ENDURING oder Drittanbietersysteme könnte nicht wie erwartet funktionieren. Prognosegenauigkeit, Preisoptimierung, Reaktion auf Netzsignale oder die Senkung der Betriebskosten könnten hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Einführung des EMS könnte mit Cyberrisiken, Softwarefehlern, Interoperabilitätsproblemen oder einer langsameren Akzeptanz durch Industrie- oder Versorgungskunden verbunden sein. Risiken bei der kommerziellen Umsetzung: Homerun könnte Schwierigkeiten bei der Planung, Entwicklung, Konstruktion oder Inbetriebnahme von ENDURING-Systemen begegnen. Die Skalierung von MW-Modulen auf Systeme von 10-100+ MW könnte unerwartete technische oder wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringen. Kunden könnten Pilotprojekte oder kommerzielle Installationen verzögern oder stornieren. Der Wettbewerb durch andere LDES-Technologien könnte die Marktnachfrage mindern. Marktdurchdringungsrisiken: Industrie-, Versorgungs-, Rechenzentrums-, Fernwärme- oder Kernkraftkunden könnten ENDURING nicht im erwarteten Umfang übernehmen. Märkte für Langzeit-Energiespeicherung könnten langsamer wachsen als prognostiziert. Kunden könnten alternative Lösungen wie Lithium-Ionen-Batterien, Flow-Batterien, Wasserstoff oder konkurrierende thermische Speichertechnologien (z.B. Feuerziegel oder Graphit) bevorzugen. Rohstoff- und Materialrisiken: Verfügbarkeit, Konsistenz oder Eignung von Silica-Feedstock, sei es aus Santa Maria Eterna oder von Drittanbietern, könnten die Systemanforderungen nicht erfüllen. Die Skalierung der Versorgungskette für das thermische Speichermedium könnte zusätzliche Ressourcen oder Verarbeitung erfordern. Lieferketten- und Hardware-Risiken: Kritische Komponenten (Heizer, Isolierung, Silos, Wärmetauscher, Steuerungssysteme) könnten von Engpässen, Verzögerungen oder Kostensteigerungen betroffen sein. Fertigungspartner könnten Komponenten nicht in der erwarteten Qualität oder zu den angenommenen Kosten herstellen. Finanzierungs- und Kapitalmarktrisiken: Das Kapital, das zur Kommerzialisierung von ENDURING-Systemen, zum Bau von Pilotanlagen, zur Erweiterung der EMS-Software oder zur Entwicklung der Silica-Feedstock-Verarbeitung erforderlich ist, könnte die Schätzungen übersteigen. Projektfinanzierung, Infrastrukturfinanzierung oder Eigenkapitalfinanzierung könnten nicht zu akzeptablen Konditionen verfügbar sein. Marktvolatilität, steigende Zinsen oder makroökonomische Abschwünge könnten den Zugang zu Kapital erschweren. Partnerschafts- und Gegenparteirisiken: Kooperationen mit dem NREL, Industriepartnern, Versorgern, Rechenzentren oder potenziellen Lizenznehmern könnten nicht wie erwartet verlaufen. Gegenparteien könnten Projekte verzögern, Bedingungen nachverhandeln oder ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen. Interesse von „Big Energy“, Industriekonzernen oder Infrastrukturfonds könnte nicht zu tatsächlichen Geschäftsabschlüssen führen. Wettbewerbsrisiken: Andere Anbieter von LDES-Lösungen (z.B. Feuerziegel, Graphit, geschmolzene Salze, Flow-Batterien, Druckluft oder wasserstoffbasierte Systeme) könnten schneller Fortschritte erzielen, größere Kunden gewinnen, bessere Wirtschaftlichkeit erreichen oder aufgrund von Markenstärke, Marktstellung oder geringerem wahrgenommenen Risiko bevorzugt werden. Wettbewerber könnten alternative Reinigungs- oder 2-in-1-Systeme entwickeln, die Homeruns Differenzierung verringern. Politik- und Anreizrisiken: Änderungen bei IRA-Incentives, DOE-Programmen, Dekarbonisierungsvorgaben, ESG-Anforderungen, Netzregulierungen oder Politiken zur industriellen Elektrifizierung könnten die Marktnachfrage oder Projektwirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Künftige politische Rahmenbedingungen könnten Langzeit-Energiespeicherung oder thermische Elektrifizierung weniger stark unterstützen als erwartet. Umwelt- und Genehmigungsrisiken: Anlagen für thermische Speicherung oder Silica-Verarbeitung könnten Genehmigungen, Umweltprüfungen oder gesellschaftliche Zustimmung erfordern, die verzögert, verweigert oder verändert werden können. Widerstand lokaler Interessengruppen könnte die Umsetzung verzögern. Betriebsrisiken: Pilot- oder kommerzielle Systeme könnten Betriebsunterbrechungen, unerwartete Wartungskosten, Unfälle, Materialdegradation oder Sicherheitsprobleme erfahren. Die Integration von ENDURING in industrielle Prozesse oder Rechenzentren könnte Anpassungen, Nachrüstungen oder individuelle technische Lösungen erfordern, die über die ursprünglichen Annahmen hinausgehen. Daten-, Modellierungs- und Annahmerisiken: Wirtschaftliche Prognosen, Speicherkostenschätzungen, Effizienzannahmen und Markterwartungen in diesem Bericht könnten sich als unzutreffend erweisen. LDES-Marktprognosen basieren auf Branchenanalysen und Szenariomodellen, die die tatsächliche Marktdynamik möglicherweise nicht widerspiegeln. Makroökonomische und Währungsrisiken: Inflation, Lieferkettenstörungen oder globale wirtschaftliche Unsicherheiten könnten sich auf Gerätepreise, Finanzierungskosten und Kundennachfrage auswirken. Währungsschwankungen in wichtigen Märkten (USD, CAD, BRL, EUR) könnten sich auf Kapitalkosten, OPEX und Finanzierungsmöglichkeiten auswirken. Höhere Gewalt & Naturereignisse: Extremwetter, Naturkatastrophen, Netzinstabilität, Pandemien oder geopolitische Ereignisse könnten den Technologieeinsatz, Lieferketten, Bauprozesse oder den Betrieb erheblich beeinträchtigen. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Als Small-Cap-Emittent könnten Homeruns Aktien erhebliche Volatilität, begrenzte Liquidität, große Spreads und starke Abhängigkeit von der Marktstimmung erfahren. Anleger könnten Schwierigkeiten haben, Positionen zu betreten oder zu verlassen, ohne den Aktienkurs zu beeinflussen. Daher sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keinerlei Verpflichtung, in diesem Bericht enthaltene Aussagen zu aktualisieren, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Frühere Entwicklungen und Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Regionen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht (PDF) zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.