Deutsche Umwelthilfe zwingt Non-Food-Discounter Action zur gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahme bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen

Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen wichtigen Klageerfolg

für den Umwelt- und Verbraucherschutz erzielt: Das Landgericht Düsseldorf hat

den Non-Food-Discounter Action (AZ: 38 O 71/25) dazu verurteilt, in ihrem

Verkaufssortiment geführte pfandpflichtige Einweg-Getränkeverpackungen

unentgeltlich zurückzunehmen und Verbrauchern das erhobene Pfand zu erstatten.

Bei Testbesuchen wurden in insgesamt drei Action-Filialen in Berlin und

Rielasingen die Rücknahme und die Auszahlung des Pfandes verweigert. Obwohl

diese im Sortiment angeboten wurden und das Verpackungsgesetz eine Rücknahme

vorschreibt. Die DUH hatte daraufhin geklagt.



Dazu Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH:





"Das seit mehr als 20 Jahren in Deutschland geltende Pfand von 25 Cent auf

Einweg-Getränkeverpackungen ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Vermüllung

der Umwelt. Mehr als 98 Prozent der bepfandeten Verpackungen werden inzwischen

gesammelt und recycelt. Die Voraussetzung dafür sind jedoch eine flächendeckende

Rücknahme und eine reibungslose Auszahlung des Pfandes. Doch genau dies hat der

Non-Food-Discounter Action in drei getesteten Filialen verweigert. Zudem hat

sich das Handelsunternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern, die sich an die

Einwegpfandpflicht halten, einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Es spricht Bände, dass Action gerichtlich dazu verurteilt werden musste, sich an

geltendes Recht zu halten. Wir fordern den Discounter und alle anderen Anbieter

bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen dazu auf, die Regeln der

Einwegpfandpflicht ausnahmslos umzusetzen. Wir werden weiterhin

stichprobenartige Tests bei großen Händlern durchführen und Verstöße gegen die

Rücknahmepflicht und Pfandauszahlung notfalls gerichtlich stoppen."



