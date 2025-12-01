    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erfolgreiche Klage

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Umwelthilfe zwingt Non-Food-Discounter Action zur gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahme bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen

    Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen wichtigen Klageerfolg
    für den Umwelt- und Verbraucherschutz erzielt: Das Landgericht Düsseldorf hat
    den Non-Food-Discounter Action (AZ: 38 O 71/25) dazu verurteilt, in ihrem
    Verkaufssortiment geführte pfandpflichtige Einweg-Getränkeverpackungen
    unentgeltlich zurückzunehmen und Verbrauchern das erhobene Pfand zu erstatten.
    Bei Testbesuchen wurden in insgesamt drei Action-Filialen in Berlin und
    Rielasingen die Rücknahme und die Auszahlung des Pfandes verweigert. Obwohl
    diese im Sortiment angeboten wurden und das Verpackungsgesetz eine Rücknahme
    vorschreibt. Die DUH hatte daraufhin geklagt.

    Dazu Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH:

    "Das seit mehr als 20 Jahren in Deutschland geltende Pfand von 25 Cent auf
    Einweg-Getränkeverpackungen ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Vermüllung
    der Umwelt. Mehr als 98 Prozent der bepfandeten Verpackungen werden inzwischen
    gesammelt und recycelt. Die Voraussetzung dafür sind jedoch eine flächendeckende
    Rücknahme und eine reibungslose Auszahlung des Pfandes. Doch genau dies hat der
    Non-Food-Discounter Action in drei getesteten Filialen verweigert. Zudem hat
    sich das Handelsunternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern, die sich an die
    Einwegpfandpflicht halten, einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil verschafft.
    Es spricht Bände, dass Action gerichtlich dazu verurteilt werden musste, sich an
    geltendes Recht zu halten. Wir fordern den Discounter und alle anderen Anbieter
    bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen dazu auf, die Regeln der
    Einwegpfandpflicht ausnahmslos umzusetzen. Wir werden weiterhin
    stichprobenartige Tests bei großen Händlern durchführen und Verstöße gegen die
    Rücknahmepflicht und Pfandauszahlung notfalls gerichtlich stoppen."

    Pressekontakt:

    Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin
    0170 7686923, mailto:metz@duh.de

    DUH-Newsroom:
    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6169748
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Erfolgreiche Klage Deutsche Umwelthilfe zwingt Non-Food-Discounter Action zur gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahme bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen wichtigen Klageerfolg für den Umwelt- und Verbraucherschutz erzielt: Das Landgericht Düsseldorf hat den Non-Food-Discounter Action (AZ: 38 O 71/25) dazu verurteilt, in ihrem Verkaufssortiment geführte …