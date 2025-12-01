Rockstone News - Der Moment, in dem Homerun Resources Inc. in den Markt für Langzeit-Energiespeicherung eintritt

Homerun sichert sich exklusive Rechte am ENDURING-System des NREL und eröffnet damit eine neue Ära eines vertikal integrierten Wachstums im Bereich Energietechnologie.

Wenn man die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) zum ersten Mal liest, klingt sie vielleicht technisch und abstrakt: „Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum… partikelbasierte thermische Energiespeicherung… neues Patent… EMS-Integration…“

Für viele Anleger ist das nur ein Nebel. Doch hinter diesem Fachjargon ist etwas Seltenes passiert: Ein Small-Cap-Silica-Unternehmen hat sich still und leise die Schlüssel zu einer energie­technologischen Lösung aus einem nationalen Forschungs­labor gesichert, die im Zentrum der nächsten Phase der Energiewende stehen könnte.

Das ist kein normales Tagesgeschäft. Es ist ein Wandel der Identität, der Ausrichtung und der Definition des langfristigen Wachstumspotenzials des Unternehmens. Für ein Unternehmen von der Größe Homeruns sind Chancen dieser Art äußerst ungewöhnlich.

Dieser Report legt all das offen und zeigt, warum dies ein entscheidender Moment für die Aktionäre von Homerun ist – ein Moment, den viele eines Tages als den eigentlichen Beginn der Geschichte ansehen könnten.

Der Wendepunkt

Jeder kennt die Geschichte inzwischen: Solar und Wind boomen. Elektrofahrzeuge sind überall. Regierungen sprechen über „Netto-Null“, als wäre es bereits selbstverständlich. Doch es gibt ein großes Problem, das kein Politiker schönreden oder wegdiskutieren kann:

Die Sonne scheint nicht immer. Der Wind weht nicht immer.

Batterien (wie Lithium-Ionen) helfen, sind aber teuer und speichern Strom in der Regel nur für wenige Stunden. Sie sind ideal für kurzfristige Schwankungen – aber nicht für „mehrere trübe Tage am Stück“ oder „eine Woche Flaute“. Versorger und Rechenzentren brauchen zunehmend etwas anderes:

Langzeit-Energiespeicherung!

Also 10, 20, 50 Stunden Energie – oder sogar mehrere Tage – und das zu deutlich geringeren Kosten pro kWh als Lithiumbatterien. Und gebaut aus reichlich verfügbaren, sicheren Materialien, nicht aus seltenen Metallen aus unsicheren Regionen oder störanfälligen Lieferketten.