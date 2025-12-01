    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    365 Aufrufe 365 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt droht Rückschlag nach Erholungsrally.
    • Anleger zögern vor wichtigen Konjunkturdaten.
    • Fed unter Druck: Trump will neuen Fed-Chef benennen.
    Aktien New York Ausblick - Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dem US-Aktienmarkt droht nach der jüngsten Erholungsrally am Montag ein Rückschlag. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten die Anleger, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global.

    Über eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 47.467 Zähler. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG sogar ein Prozent im Minus bei 25.182 Punkten. Damit würde für beide Indizes - wie für den ebenfalls schwächer erwarteten, marktbreiten S&P 500 - eine Serie von fünf positiven Handelstagen in Folge reißen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    51.500,00€
    Basispreis
    34,40
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.931,64€
    Basispreis
    39,86
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kurz nach dem heutigen Handelsauftakt stehen die Einkaufsmanager-Indizes für die US-Industrie sowie die Bauinvestitionen auf der Agenda. Am Mittwoch folgen Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft, den Import- und Exportpreisen sowie Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistungsbranche. Den Abschluss machen am Freitag weitere Inflationszahlen, Industrie-Auftragsdaten und das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen.

    Die Anleger dürften die Daten genau in Augenschein nehmen, bevor am Mittwoch kommender Woche die US-Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs informiert. Der Markt preist weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung ein, nachdem der jüngst verspätet veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für den September durchwachsen ausgefallen war. Die Fed muss ihrem Mandat zufolge neben der Beschäftigung allerdings auch die hartnäckige Inflation im Auge behalten.

    Die Währungshüter stehen derzeit umso mehr im Fokus, als US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Fed-Chef bereits getroffen hat. Trump hatte schon früher angekündigt, Amtsinhaber Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut zu nominieren.

    Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Den Namen von Powells Nachfolger nannte Trump noch nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

    Die Aktien mehrerer großer Tech-Konzerne standen am Montag mit der schwach erwarteten Nasdaq vorbörslich unter Druck. So notierten Nvidia , Meta und die jüngst noch rekordhohen Alphabet zwischen 0,9 und 1,6 Prozent im Minus.

    Bei Stragegy zeichnet sich nach der jüngsten Stabilisierung ein Kursrückgang um 5 Prozent ab. Der Softwarehersteller, der seit einigen Jahren vor allem in Kryptowährungen investiert, konnte sich dem erneuten Abwärtssog des Bitcoin nicht entziehen.

    Dagegen dürften die Anteilsscheine von Barrick Mining den Höhenflug der vergangenen Monate fortsetzen. Mit den sich abzeichnenden Kursgewinnen von 4 Prozent winkt ihnen der höchste Stand seit mehr als 13 Jahren. Das Bergbau-Unternehmen prüft einen Börsengang seiner Goldaktivitäten in Nordamerika./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 272,7 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -12,74 %/+17,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten Dem US-Aktienmarkt droht nach der jüngsten Erholungsrally am Montag ein Rückschlag. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten die Anleger, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der …