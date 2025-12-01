Aktien New York Ausblick
Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten
- US-Aktienmarkt droht Rückschlag nach Erholungsrally.
- Anleger zögern vor wichtigen Konjunkturdaten.
- Fed unter Druck: Trump will neuen Fed-Chef benennen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Dem US-Aktienmarkt droht nach der jüngsten Erholungsrally am Montag ein Rückschlag. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten die Anleger, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global.
Über eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 47.467 Zähler. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG sogar ein Prozent im Minus bei 25.182 Punkten. Damit würde für beide Indizes - wie für den ebenfalls schwächer erwarteten, marktbreiten S&P 500 - eine Serie von fünf positiven Handelstagen in Folge reißen.
Kurz nach dem heutigen Handelsauftakt stehen die Einkaufsmanager-Indizes für die US-Industrie sowie die Bauinvestitionen auf der Agenda. Am Mittwoch folgen Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft, den Import- und Exportpreisen sowie Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistungsbranche. Den Abschluss machen am Freitag weitere Inflationszahlen, Industrie-Auftragsdaten und das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen.
Die Anleger dürften die Daten genau in Augenschein nehmen, bevor am Mittwoch kommender Woche die US-Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs informiert. Der Markt preist weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung ein, nachdem der jüngst verspätet veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für den September durchwachsen ausgefallen war. Die Fed muss ihrem Mandat zufolge neben der Beschäftigung allerdings auch die hartnäckige Inflation im Auge behalten.
Die Währungshüter stehen derzeit umso mehr im Fokus, als US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Fed-Chef bereits getroffen hat. Trump hatte schon früher angekündigt, Amtsinhaber Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut zu nominieren.
Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Den Namen von Powells Nachfolger nannte Trump noch nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.
Die Aktien mehrerer großer Tech-Konzerne standen am Montag mit der schwach erwarteten Nasdaq vorbörslich unter Druck. So notierten Nvidia , Meta und die jüngst noch rekordhohen Alphabet zwischen 0,9 und 1,6 Prozent im Minus.
Bei Stragegy zeichnet sich nach der jüngsten Stabilisierung ein Kursrückgang um 5 Prozent ab. Der Softwarehersteller, der seit einigen Jahren vor allem in Kryptowährungen investiert, konnte sich dem erneuten Abwärtssog des Bitcoin nicht entziehen.
Dagegen dürften die Anteilsscheine von Barrick Mining den Höhenflug der vergangenen Monate fortsetzen. Mit den sich abzeichnenden Kursgewinnen von 4 Prozent winkt ihnen der höchste Stand seit mehr als 13 Jahren. Das Bergbau-Unternehmen prüft einen Börsengang seiner Goldaktivitäten in Nordamerika./gl/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 272,7 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -12,74 %/+17,82 % bedeutet.
Hallo allerseits,
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|AUG
|400,59
|SEP
|713,27
|OKT
|748,93
|NOV
|225,24
Hi vonHS
📊 Approximate “Top Companies by Market Cap” by Decade
|Decade
|Typical Largest (Top ~10) Companies / Firms by Market Cap*
|1980s (≈ 1980)
|IBM; AT&T (old telecom); Exxon (oil & gas); Standard Oil of Indiana (oil & gas); Royal Dutch Shell (oil & gas); Mobil (oil & gas); General Motors (automotive); Texaco (oil & gas); DuPont (chemicals); Gulf Oil (oil & gas) — i.e. energy, oil & gas, old-economy industrial/automotive. (https://www.schroders.com/en-au/au/adviser/insights/chasing-growth-a-history-of-the-top-ten/?utm_source=chatgpt.com)
|1990s
|The 1990s saw transition — large industrial / energy firms remained, but increasingly large companies from industrial, oil, and telecom sectors. By late 1990s, a few newer names began rising. For example at 1999, among the largest companies globally (by market cap) were Microsoft; General Electric; Cisco Systems; Walmart; Exxon Mobil; Intel; NTT (Japan telecom); Lucent Technologies; Nokia; Deutsche Telekom — reflecting a mix of traditional (energy, industrial) and emerging technology / telecom firms. (https://www.cnbc.com/2014/04/29/what-a-difference-25-years-makes.html?utm_source=chatgpt.com)
|2000s (≈ 2000)
|At the turn of the millennium and early 2000s, top companies by market cap included Microsoft; General Electric; Cisco Systems; Walmart; Exxon Mobil; Intel; plus major global firms such as NTT Docomo (telecom, Japan) and Royal Dutch Shell (oil & gas). (https://www.investmentnews.com/equities/only-one-of-the-worlds-biggest-firms-of-2000-is-still-in-the-top-10-today/243474?utm_source=chatgpt.com)
|2010s (≈ 2010)
|By 2010 the landscape shifted significantly: top firms by market cap worldwide included ExxonMobil; Microsoft; Apple; Walmart; Berkshire Hathaway — and increasingly powerful global firms from sectors such as Chinese banks, commodities, and diversified conglomerates. (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization?utm_source=chatgpt.com)
|2020s (recent/top 2020s snapshot)
|(While not strictly a “decade completed,” it's illustrative) The top market-cap companies now are heavily concentrated in big tech and global digital / energy firms: e.g. Apple; Microsoft; Saudi Aramco; Alphabet; Amazon; NVIDIA; Berkshire Hathaway; Tesla; plus prominent firms in other sectors — reflecting dominance of technology and diversified global players. (https://companiesmarketcap.com/?utm_source=chatgpt.com)
🧮 Key Patterns & What They Show
- Shift in dominant sectors: 1980s were dominated by oil & gas, energy, industrial / automotive. Over time — especially by the 1990s/2000s — technology, telecom, and later consumer-tech become increasingly dominant.
- Rise of “new economy”: By 1999–2000, companies like Microsoft, Cisco, Intel — reflecting tech and internet — started entering top-cap lists.
- Globalization and diversification: By 2010s and 2020s, large-cap lists include not just U.S. firms but global diversified firms, reflecting globalization of capital markets.
- Concentration of value: Today, top few companies (especially in tech) represent an outsized share of global — or at least U.S./global-listed — market cap.
Schokolade - eine Idee zum ersten Advent...
Noch immer dominiert Europa beim Verzehr…. Insbesondere Schweizer Schokolade ist ja weltberühmt
|Region / Country
|Estimated Per Capita Consumption (kg/year)
|Europe (average)
|~8.0 kg
|North America (USA)
|~5.5 kg
|Japan
|~2.2 kg
|Singapore / APAC (est)
|~3.0 kg *
Source ChatGPT
In Asien liegt der Verbrauch deutlich niedriger. Im Vergleich mit dem Statista Graph sehen wir aber auch, dass es Schwankungen in den Angaben gibt.
In den letzten Monaten ist der Kakaopreis deutlich gefallen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223614-02.png
Er hat zwar noch nicht wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht, aber die Gewinne der Firmen dürften sich demnächst verbessern, da es vielen gelungen ist, das hohe Preisniveau an den Endverbraucher weiterzugeben – genauer gesagt an mich… Ich bin der Endkunde der Schokoladenproduktion.
Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Hersteller, den Preisrückgang in naher Zukunft an die Supermärkte weitergeben werden, da sie davon ausgehen, dass die Supermärkte die Preise halten und den Gewinn einstreichen würden [1].
Da ich leider keine ‚echten‘ historischen Preise finden konnte, habe ich einen ‚averaged retail price‘ berechnet. Was wir sehen, entspricht der Erinnerung: Die Preise sind in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Rückgang des Kakaopreises ist also nicht an die Endkunden weitergegeben worden.
Betrachtet man bestimmte Produkte, so ist der Milka-Weihnachtsmann seit 2022 um ca 50% im Preis gestiegen. Der Preis einer Ritter-Sport Tafel ist seit 2022 um 67% gestiegen.
Für mich als Schokoladen Verbraucher könnte ein strategisches Investment in einen Schokoladenproduzenten somit eine Chance sein, wieder in bisschen Geld zurückzubekommen.
Für den Markt der Schokoladenprodukte wird ein langsames, aber stetiges Wachstum (approx CAGR 4%) erwartet.
Barry Callebaut
Barry Callebaut ist einer der wichtigsten Lieferanten für Chocolate-Vor-Produkte für die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestle, Hershey und Mondelez. Analysten betrachten Barry Callebaut als unterbewertet [2].
Cloetta
Cloetta ist eine schwedische Firma, die Schokolade, Candies und Nüsse produziert – hauptsächlich in Nord-Europa.
Delfi
Manche Menschen sagen, ‚Delfi ist das Hershey aus Indonesien‘.
Im Annual Report 2024 erklärte das Management den Umsatzrückgang mit den hohen Kakao-Preisen und der Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar.
Hershey
Hershey ist einer größten Schokoladenhersteller der Welt. Hershey vertreibt seine Produkte unter den Marken Reese’s, Kisses, Hersheys und KitKat. Ein Kritikpunkt ist, dass Hershey in seinen Rezepturen weniger Kakao und mehr Zucker verwendet – es ist halt einfach günstiger.
JB Foods
JB Cocoa ist eine Tochter der JB Foods und wurde in 2000 gegründet und ist ein großer Produzent für Kakao-Masse, Kakao-Butter und Kakao-Pulver. JB Cocoa unterhält Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.
JB Cocoa hat Niederlassungen hauptsächlich in Asien, aber interessanterweise auch in Estland, Schweiz und den USA.
Lindt
Lindt produziert Tafelschokolade, Pralinen und natürlich den ikonischen Goldhasen.
Mondelez
Mondelez ist ein großer US-amerikanischer Süsswaren-Hersteller. Zu den bekanntesten Marken gehören Toblerone, Milka, Oreo, Cadbury, Daim. Es gibt auch andere Lebensmittel wie Philadelphia-Frischkäse, Miracel-Whip.
Morinaga
Die Firma Morinaga wurde 1899 als westlicher Condectionery Shop gegründet.
Morozoff
Morozoff ist eine der führenden japanischen Confiserien – ausgehend von einem Chocolate-Shop, der 1931 in Kobe gegründet worden war. Morozoff hat sich auf westliche Produkte spezialisiert.
FEUILLAGE: Source Morozoff Website
FEUILLAGE ist einer der Best-Seller im Angebot.
Denmark Cream Cheese Cake
Morozoff’s Denmark Cream Cheese Cake was first launched in 1969
Morozoff gilt als Begründer der Valentines-Day in Japan. Sie haben dort eine andere Tradition ais im Westen. Am Valentinsday – dem 14. Februar schenken Frauen den Männern Schokolade - wobei unterschieden wird, zwischen der Schokolade, die man seinem Liebsten gibt und der Schokolade, die man Freunden, Kollegen gibt (denen man verplichtet ist).
Je nachdem gibt es sehr elegante und teure Produkte - oder auch einfache Minitafeln. Ich denke, daran verdienen sie gut.
Allerdings ist das Geschäft auf Japan beschränkt und da die Bevölkerung zurückgeht, sind die Wachstumsaussichten beschränkt.
Morozoff hat einige (wenige) Filialen im Ausland eröffnet
-Cambodia
-Shanghai
-HongKong
-Taiwan
Olam Group
Olam produziert weltweit landwirtschaftliche Produkte: Kaffee, Kakao, Milch, Nüsse, Gewürze, Ölsamen, Speiseöle, Reis, Baumwolle, Hühnchen. In 2016 war Olam Peru, der zweitgrößte Exporteur für Kaffee aus Peru [4].
37 Prozent des Umsatzes kam in 2016 aus den Sparten Kaffee und Kakao
Tootsie Roll
Tootsie Roll ist eine Caramell und Schokoladen rolle, die von der gleichnamigen Firma seit 1907 produziert wird. Neben dem Originalrezept gibt es inzwischen auch zahlreiche andere Geschmacksrichtungen.
Kennzahlen
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Hershey sticht deutlich heraus – und das liegt primär am hohen Fremdkapitalhebel – auch Mondelez liegt mit RoE/RoA von 2.9 auf einem hohen Wert. Echte Profitabilität zeigt Lindt.
Brutto-Marge
Bei den Nettomargen ist mehr Bewegung. Vorn liegen hier interessanterweise die Firmen mit den hohen Schulden.
Valuation
P/E current
Die gute Profitabilität von Lindt kommt mit einem Preis – Lindt ist hoch bewertet. Ein P/E von über 30 ist mir zu viel für einen (Premium) Lebensmittelhersteller. Niedrig bewertet sind Delfi und Cloetta.
Performance
Auf der kurzen Zeitachse – 1 Year: Cloetta liegt immernoch vorn und Barry Callebaut hat wieder aufgeholt. JB Foods ist gerade im November angesprungen. Deutlich im Minus ist Olam (-21%)
Growth
Schauen wir uns das historische Umsatzwachstum an, so stechen JB Foods und Barry Callebaut deutlich heraus.
Cloetta möchte mit ihrem ‚Pick und Mix‘-Produkt in neue Märkte expandieren – Deutschland, UK und USA.
In Deutschland wird es interessant, ob sie dabei eine gute Marge erhalten, da Deutschland ja traditionell starke Handelskonzerne hat. Manche Hersteller beklagen sich, dass sie in Deutschland ‚Regale mieten‘ müssen.
Analyst Consensus
Betrachten wir die Forecasts, so trauen die Analysten Barry Callebaut am meisten zu.
Die höchste Dividendenrendite zeigt Cloetta – allerdings schwankt sie auch deutlich.
Summary
Barry Callebaut
Einer der größten Pluspunkte ist die starke Marke und die gute Vernetzung mit ihren Kunden. Die Marge ist leider in 2025 deutlich geschrumpft – allerdings ist da vermutlich der Effekt des Cacao Preis-Verfalls noch nicht sichtbar. Das sollte also besser werden. Der Markt antizipiert das und der Kurs ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.
Barry Callebaut verkauft nicht an Endverbraucher, sondern an ebenfalls große Konzerne. Die Achterbahn fahrt beim Kakaopreis hat Barry Callebaut veranlasst im Juli 2025 den Ausblick zu senken [5].
Lässt man ChatGPT einmal die financial statements betrachten, sieht man, dass die Verkaufserlöse in lokalen Währungen in 2024/2025 um 49% gestiegen sind, während das Volumen um 6.8% gefallen ist. Daraus lässt sich schliessen, dasss es Barry Callebaut gelungen ist, höherer Preise an die Süsswarenhersteller (Lindt, Mondelez) weiterzugeben.
Andererseits ist es Lindt gelungen, trotz der hohen Kakaopreise die Marge zu halten, während die Marge bei Barry Callebaut in 2025 erodiert ist. Das spricht eher für eine schwache Preissetzungsmacht.
Cloetta
Bei Cloetta gefallen mir die Zahlen, gute Margen, die Verschuldung nicht zu hoch und eine ansprechende Dividendenrendite. Allerdings habe ich von dieser Firma noch nie etwas gehört und ich kenne auch keine einzige der Marken…
Ich such noch ein bisschen und nehm es mal auf die Liste
Delfi
Die Profitabilität ist eher schwach – eine Bruttomarge von 6.3%. Die Verschuldung D/E lag 2023 noch bei 155%, inzwischen ‚nur‘ noch bei 99%. Das ist mir persönlich zu viel. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre war sehr gut. Aber das wird mich nicht umstimmen. Ich möchte zwar gern mehr Werte aus Indonesien – aber eine Schokoladenfirma ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
Hershey
Hershey kommentierte, dass die Steigerungen beim Kakaopreis nur geringe Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatten. Ein Indiz für eine starke Preissetzungsmacht. Das ist erstmal gut. Auch die starken Margen unterstützen das. Aber auch hier stört mich die hohe Verschuldung von D/E = 115%.
JB Foods
Der größte Pluspunkt ist sicherlich das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre – allerdings ist die Nettomarge mit 1.4% sehr gering. Der Kakaopreis zeigt starke Schwankungen und kann die Firme bei einer so geringen Marge schnell in Schwierigkeiten bringen.
Dazu kommt, dass eine kleine Firma im Vergleich zu den Schwergewichten der Branche wie Barry Callebaut und Olam weniger gut Preise verhandeln kann.
JB Foods bietet Chancen, ist aber ein eher spekulatives Investment und die Idee war ja eigentlich Risiko zu reduzieren. Also werde ich hier nicht einsteigen.
Lindt
Hat die stärkste Marke und eine beeindruckende Stock-Performance. Das aktuelle P/E liegt bei 42 – das ist mir einfach zu teuer. Letztlich ist Schokolade auch nur ein Lebensmittel und das Wachstum rechtfertigt nicht ein so hohes KGV.
Morinaga
Morinaga ist im Bereich der Tafelschokokaden eine beliebte Marke, aber nicht so stark im margenstarken Premiumsegment, welches eher von Godiva und Morozoff dominiert wird.
Für Morinaga sprciht die günstige Bewertung
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225737-20.jpg
Source Simply Wall Street
Simply Wall Street betrachtet Morinaga als unterbewertet auf Basis von P/E und DCF [3].
Morozoff
Ein Pluspunkt ist die Ausrichtung als Premium-Hersteller. Wenn das zukünftige Marktwachstum über Premiumangebote verläuft, dann ist Morozoff dafür gut positioniert. In diesem Feld ist Morozoff ganz klar die low-risk Option.
Olam Group
Ein Problem ist die sehr hohe Verschuldung. Trotz der guten Wachstumszahlen, ist die Verschuldung für mich ein Ausschlußkriterium.
Summary
Um das Risiko zu reduzieren, muss man auf Renditeerwartung verzichten. Die low-Risiko Option wäre Morozoff eventuell Morinaga
