CEOTRONICS: Umsatz- & Auftragsentwicklung bis Ende Nov. 2025
Rekordumsatz, sinkender Auftragsbestand und wachsende Verteidigungsausgaben: CEOTRONICS AG steht vor einem entscheidenden Geschäftsjahr mit Chancen und Herausforderungen.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- CEOTRONICS AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/2026 einen Rekordumsatz von ca. 34,2 Mio. Euro, was einer Steigerung von 61,5% entspricht.
- Der Auftragsbestand zum 30. November 2025 beträgt ca. 39,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von 43,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Auftragseingang im Berichtszeitraum lag bei ca. 7 Mio. Euro, was 33,5% unter dem Vorjahresniveau ist.
- Die Umsatz- und Ergebnis-Zielsetzung für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt, mit einem mittelfristigen Umsatzziel von 65 Mio. Euro.
- Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther betont, dass ein geplanter Auftrag für das dritte SmG-Los „2026“ noch vor dem Halbjahresende nicht erreicht wurde, was den Auftragsbestand beeinflusste.
- Die deutschen Verteidigungsausgaben sollen 2026 auf 108,2 Mrd. Euro steigen, was positive Auswirkungen auf die CEOTRONICS AG haben könnte.
Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,58 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,850EUR das entspricht einem Plus von +0,59 % seit der Veröffentlichung.
-5,49 %
+20,80 %
+2,25 %
+13,75 %
+92,25 %
+178,57 %
+340,32 %
+105,97 %
