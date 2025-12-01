    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung

    • Aufsichtsratschef Sturm verliert Unterstützung von Frasers.
    • Hugo Boss-Aktie zeigt schwankende Kursentwicklung.
    • Frasers Group plant Einflussnahme auf Aufsichtsrat.
    METZINGEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns Hugo Boss hat die Unterstützung seines größten Anteilseigners verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Demnach unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Hugo Boss beschreibt die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert: "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es in einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns.

    Die im MDax gelistete Aktie zeigt sich am Montag schwankungsanfällig. Nach anfänglichen Kursgewinnen notierte sie zuletzt leicht im Minus. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie rund 15 Prozent an Wert verloren.

    Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter. Mit dem Ziel, Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen.

    Die Frasers Group ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Konzern. Dass auch ein Interesse am Erwerb weiterer Anteile besteht, teilte der Investor in einer Stimmrechtsmitteilung im Sommer mit. Damals hielt er Finanzinstrumente, die Zugriff auf 32 Prozent der Aktien ermöglichte.

    Unstimmigkeiten zwischen dem Management von Hugo Boss und dem Großaktionär gab es zuletzt hinsichtlich der Dividendenpolitik. Frasers Group sieht den Aktienkurs von Hugo Boss als unterbewertet an, wie aus einer Pflichtmitteilung aus dem Juli hervorgeht. Der Investor ist der Ansicht, dass Hugo Boss derzeit keine Dividenden ausschütten sollte. Die Mittel sollten vielmehr zur Wertsteigerung des Unternehmens eingesetzt werden.

    Zuletzt zeigte sich das Management um Konzernchef Daniel Grieder für das laufende Jahr vorsichtiger. 2025 dürften der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an den unteren Enden der bislang ausgegebenen Spannen liegen, teilte das Unternehmen Anfang November bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal mit. Dabei verwies Hugo Boss auf konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.

    Hugo Boss rechnet für 2025 mit Erlösen von 4,2 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro sowie einem Ebit von 380 Millionen bis 440 Millionen Euro.

    Der Modekonzern hält am 3. Dezember eine Investorenveranstaltung ab, bei dem das Management ein Update zu seiner Strategie geben will./err/mne/nas -

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 29.387 auf Ariva Indikation (01. Dezember 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+17,31 % bedeutet.




