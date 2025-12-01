Endeavour Silver startet Emission von vorrangigen Wandelanleihen

VANCOUVER, British Columbia, 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen unbesicherte vorrangige Wandelanleihen mit einer Gesamtnennsumme von 300 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2031 (die „Anleihen“) gemäß den Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen (das „Angebot“) auflegt. Endeavour beabsichtigt, den Erstkäufern der Anleihen eine Option zum Kauf von Anleihen mit einer zusätzlichen Gesamtnennsumme von bis zu 45 Millionen US-Dollar einzuräumen.

Endeavour beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität bei ING Capital LLC (zusammen mit ING Bank N.V.) und Societe Generale (die „Kreditfazilität“), zur Finanzierung der Weiterentwicklung seines Pitarrilla-Projekts im mexikanischen Bundesstaat Durango sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden von Endeavour und den Erstkäufern festgelegt. Die Anleihen werden halbjährlich mit einem festen Zinssatz verzinst und können von den Inhabern in Stammaktien von Endeavour (die „Aktien“) umgewandelt werden. Die Anleihen können von Endeavour unter bestimmten Umständen nach eigenem Ermessen zurückgezahlt werden. Die Inhaber haben das Recht, von Endeavour den Rückkauf ihrer Anleihen zu verlangen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die New York Stock Exchange.

Die Anleihen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert, nicht gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und nicht durch einen Prospekt in Kanada qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Wertpapiergesetz registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz befreit. Die Anleihen werden nur „qualifizierten institutionellen Käufern” (im Sinne von Rule 144A des Securities Act) in den Vereinigten Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß den Anforderungen der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Anleihen dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.