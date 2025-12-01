Plug Power: Wenn selbst das nicht hilft, was dann?

Mit einem Minus von 10,3 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr handelt die Aktie von Plug Power zwar deutlich schwächer als der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+16,5 Prozent), für ihre Verhältnisse aber vergleichsweise stabil – wenn man bedenkt, dass die Verluste gegenüber Stand vor drei Jahren mehr als 87 Prozent betragen.

Der Grund für die seit Jahren anhaltende Talfahrt ist die Kombination aus fehlender Profitabilität einerseits und massiven Kapitalmaßnahmen andererseits. Um das Überleben des Unternehmens zu sichern, hat Plug Power immer wieder neue Aktien herausgegeben und so die bestehende Aktionärsstruktur verwässert.

Wasserstoff für NASA-Forschungszentren

Nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug im September und Oktober befindet sich die Aktie erneut im Rückwärtsgang. Plug Power und einige andere notorisch unprofitablen Wasserstoffwerte wurden im Windschatten von Bloom Energy als mögliche KI-Profiteure gehandelt. In den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen war hiervon aber nichts zu sehen. Stattdessen besorgte sich der Konzern erneut auf Kosten seiner Anlegerinnen und Anleger neues Geld.

Am Montag fällt Plug Power ausnahmsweise mit positiven Nachrichten auf. Das Unternehmen hat bekanntgegeben, einen Liefervertrag mit der US-Weltraumagentur NASA abgeschlossen zu haben. Der Konzern wird demnach bis zu 218.000 Kilogramm flüssigen Wasserstoff an zwei Forschungszentren im US-Bundesstaat Ohio liefern.

Ein Geschäft, das sich lohnen dürfte

Für beide Vertragspartner ist der Abschluss ein Novum, da NASA und Plug Power bislang nicht miteinander in Verbindung standen. Der Vertragswert wird von Plug Power mit 2,8 Millionen US-Dollar angegeben. Das entspricht einem Einkaufspreis von 12,84 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff – etwas weniger als an deutschen Tankstellen abgerufen wird.

Umsatzseitig wird der Vertrag kaum zum Gesamtergebnis von Plug Power beitragen. In den zurückliegenden 12 Monaten hat der Konzern 673,0 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Allerdings ist die geplante Lieferung eine Möglichkeit, die Profitabilität zu verbessern: Flüssiger Wasserstoff kostet in der Herstellung nach Angaben des European Hydrogen Observatory zwischen 4,10 und 16,1 Euro pro Kilogramm. In den USA dürften die Kosten aufgrund niedrigerer Energiepreise darunter liegen.

Mit dem Schritt erhofft sich Plug Power den dauerhaften Einstieg in das Weltraumgeschäft. Wasserstoff ist aufgrund seiner leichten Verfügbarkeit und dem geringen Herstellungsaufwand einer der am häufigsten verwendeten Treibstoffe für Raketenantriebe.

Aktie zeigt keine Reaktion, Vertragswert schlicht zu klein

Auf die Nachricht reagierte die Aktie am Montagnachmittag allerdings nur lustlos. Plug Power verlor rund 2 Prozent an Wert und setzte damit seine bereits seit Wochen anhaltende Talfahrt fort. Der Vertrag mit der NASA dürfte zwar margenstark sein, der Auftragswert ist mit 2,8 Millionen US-Dollar aber viel zu gering, um die Verluste in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten irgendwie aufzuwiegen.

Trotz der jüngsten Verkaufswelle hat sich das Chartbild durch die Rallye im Spätsommer deutlich verbessert. Plug Power notiert zwar wieder unter der 50-Tage-Linie, verfügt aber noch über einen komfortablen Abstand zur 200-Tage-Linie bei knapp 1,70 US-Dollar. Erst wenn diese unterschritten werden sollte, muss der Ausbruch als Fehlversuch verbucht werden.

Fazit: Die Überlebenschancen sind unverändert niedrig

Plug Power lässt keine noch so kleine Gelegenheit aus, sich mit positiven Nachrichten immer wieder ins Gespräch zu bringen. Das ist angesichts der massiven Verwässerung und den anhaltenden Verlusten sowohl der Aktie als auch dem Unternehmen selbst allerdings auch bitter nötig.

Die verhaltene Kursreaktion am Montag zeigt aber auch: Es braucht deutlich mehr als einen Vertrag mit der NASA. In diesem Fall ist nicht das Renommee des Vertragspartners, sondern allein die Größe entscheidend. Ohne Vertragsabschlüsse in Serie ist daher weiter zweifelhaft, was zuerst kommt: Profitabilität oder doch die Insolvenz.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 1,666EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.