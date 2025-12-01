Synopsys Aktie klettert deutlich - 01.12.2025

Die Synopsys Aktie konnte bisher um +6,94 % auf 385,18€ zulegen. Das sind +25,00 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Der heutige Anstieg bei Synopsys konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -31,12 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,33 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,53 % 1 Monat -9,65 % 3 Monate -31,12 % 1 Jahr -32,66 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 186 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,49 Mrd.EUR € wert.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.