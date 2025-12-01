Spritpreise 2025 insgesamt niedriger als im Vorjahr (FOTO)

München (ots) - Tanken hat sich im November im Vergleich zum Oktober teils

spürbar verteuert. Während die Fahrer von Benziner-Pkw einen Preisanstieg von

1,4 Cent je Liter hinnehmen mussten, kletterte der Dieselpreis um 5,3 Cent. Das

zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im November 2025. Danach

kostete ein Liter Super E10 im Mittel 1,686 Euro (Preis im Oktober: 1,672 Euro).

Für Diesel waren im Schnitt 1,642 Euro zu bezahlen (Oktober: 1,589 Euro).



Nach Ansicht des ADAC gibt es für den Preisanstieg gegenüber dem Vormonat keine

hinreichenden Gründe. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete im November etwas

weniger als 64 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im Oktober. Lediglich der

Euro war im Vergleich zum US-Dollar im November mit einem Kurs von 1,15

US-Dollar geringfügig schwächer als im Oktober (1,16 US-Dollar).





Günstigster Tag zum Tanken war bei Benzin am 29. November, als ein Liter Super

E10 1,673 Euro kostete. Am teuersten war Super E10 am 16. November mit einem

Tagesmittel von 1,701 Euro - die Schwankungen innerhalb des Monats waren somit

insgesamt gering. Deutlich ausgeprägter waren die Preisbewegungen bei Diesel. So

war der Literpreis mit 1,613 Euro am 4. November auf dem Monatstiefststand. Am

21. November erreichte der Diesel-Preis mit 1,677 Euro seinen Monatshöchststand.



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich ab, dass Tanken bei beiden Sorten 2025 um

einige Cent günstiger sein wird. So liegt nach elf Monaten der

Jahresdurchschnittspreis für Super E10 im Mittel bei 1,691 Euro und damit 4,8

Cent unter dem gesamten Vorjahresmittel mit 1,739 Euro. Bei Diesel verzeichnet

der ADAC im Vergleich zu 2024 ein Minus von aktuell 3,7 Cent, denn nach dem

bisherigen Jahresverlauf kostet ein Liter Diesel im Schnitt 1,612 Euro. 2024

waren im Mittel noch 1,649 Euro fällig. Dennoch ist das Kraftstoffpreisniveau

aus ADAC Sicht hoch: Das aktuelle Jahr wird das viertteuerste Jahr aller Zeiten

sein.



Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil

dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als

morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet

die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen

Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und

vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise

gibt es unter http://www.adac.de/tanken .



