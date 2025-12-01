    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Diesel im November um mehr als fünf Cent teurer als im Oktober / Benzinpreis um 1,4 Cent höher / ADAC

    Spritpreise 2025 insgesamt niedriger als im Vorjahr (FOTO)

    München (ots) - Tanken hat sich im November im Vergleich zum Oktober teils
    spürbar verteuert. Während die Fahrer von Benziner-Pkw einen Preisanstieg von
    1,4 Cent je Liter hinnehmen mussten, kletterte der Dieselpreis um 5,3 Cent. Das
    zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im November 2025. Danach
    kostete ein Liter Super E10 im Mittel 1,686 Euro (Preis im Oktober: 1,672 Euro).
    Für Diesel waren im Schnitt 1,642 Euro zu bezahlen (Oktober: 1,589 Euro).

    Nach Ansicht des ADAC gibt es für den Preisanstieg gegenüber dem Vormonat keine
    hinreichenden Gründe. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete im November etwas
    weniger als 64 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im Oktober. Lediglich der
    Euro war im Vergleich zum US-Dollar im November mit einem Kurs von 1,15
    US-Dollar geringfügig schwächer als im Oktober (1,16 US-Dollar).

    Günstigster Tag zum Tanken war bei Benzin am 29. November, als ein Liter Super
    E10 1,673 Euro kostete. Am teuersten war Super E10 am 16. November mit einem
    Tagesmittel von 1,701 Euro - die Schwankungen innerhalb des Monats waren somit
    insgesamt gering. Deutlich ausgeprägter waren die Preisbewegungen bei Diesel. So
    war der Literpreis mit 1,613 Euro am 4. November auf dem Monatstiefststand. Am
    21. November erreichte der Diesel-Preis mit 1,677 Euro seinen Monatshöchststand.

    Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich ab, dass Tanken bei beiden Sorten 2025 um
    einige Cent günstiger sein wird. So liegt nach elf Monaten der
    Jahresdurchschnittspreis für Super E10 im Mittel bei 1,691 Euro und damit 4,8
    Cent unter dem gesamten Vorjahresmittel mit 1,739 Euro. Bei Diesel verzeichnet
    der ADAC im Vergleich zu 2024 ein Minus von aktuell 3,7 Cent, denn nach dem
    bisherigen Jahresverlauf kostet ein Liter Diesel im Schnitt 1,612 Euro. 2024
    waren im Mittel noch 1,649 Euro fällig. Dennoch ist das Kraftstoffpreisniveau
    aus ADAC Sicht hoch: Das aktuelle Jahr wird das viertteuerste Jahr aller Zeiten
    sein.

    Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil
    dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als
    morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet
    die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
    Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
    vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
    gibt es unter http://www.adac.de/tanken .

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
