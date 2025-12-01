    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Crash oder Rallye?

    7.000-Punkte-Showdown: Wird der S&P 500 den Rekord in dieser Woche brechen?

    Nur wenige Prozentpunkte fehlen zur 7.000-Punkte-Marke. Aber eine einzige Personalentscheidung im Weißen Haus könnte die zarte Rallye sofort beenden.

    Crash oder Rallye? - 7.000-Punkte-Showdown: Wird der S&P 500 den Rekord in dieser Woche brechen?
    Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der S&P 500 hat in der Thanksgiving-Woche fast vier Prozent zugelegt und ist wieder über seinen 50-Tage-Durchschnitt gestiegen. Marktstratege Ed Yardeni hält es nun für möglich, dass der Leitindex schon in dieser Woche die Marke von 7.000 Punkten erreicht und damit den bisherigen Rekord von 6.920 Punkten übertrifft. "Der S&P 500 müsste nur um 2,2 Prozent steigen, um 7.000 Punkte zu erreichen", schrieb er und betonte, dass dieser Schritt angesichts der jüngsten Dynamik durchaus im kurzfristigen Bereich liege.

    Getrieben wurde die Erholung von der Erwartung, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 10. Dezember eine weitere Zinssenkung vornehmen wird. Laut CME FedWatch sehen Anleger mit rund 87 bis 88 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Senkung um einen Viertelpunkt – trotz zuletzt vorsichtigerer Töne einiger Fed-Vertreter. Für zusätzliche Bewegung könnte US-Präsident Donald Trump sorgen, der angekündigt hat, "bald" seinen Kandidaten für den Vorsitz der Notenbank zu nennen. Prognosemärkte sehen Kevin Hassett, den Direktor des National Economic Council, mit deutlicher Wahrscheinlichkeit vorne. Eine Nominierung eines wirtschaftlich eher lockeren Kandidaten würde die Marktlaune weiter stützen.

    Politisch richtet sich der Blick nach Tennessee, wo am Dienstag eine Sonderwahl über einen vakanten Sitz im Repräsentantenhaus entscheidet. Trotz klar republikanischer Mehrheiten in der Vergangenheit deuten einige Umfragen auf ein enges Rennen zwischen dem Republikaner Matt Van Epps und der Demokratin Aftyn Behn hin. Ein demokratischer Sieg würde die ohnehin knappe Mehrheit der Republikaner weiter schmälern und das Thema Bezahlbarkeit im Kongress stärker in den Fokus rücken, etwa bei Subventionen im Affordable Care Act.

    Trotz des bullishen Grundtons gab der US-Markt zum Wochenstart nach: S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 starteten mit Verlusten. Ein Teil des Drucks stammt aus Asien und Europa, wo die Leitindizes ebenfalls im Minus lagen. Belastend wirkt vor allem der Technologiesektor: Bitcoin fiel am Morgen zeitweise auf 85.000 US-Dollar und liegt weit unter dem Rekordhoch von 125.000 US-Dollar zu Jahresbeginn. Banken wie RBC warnen bereits, "es sieht langsam sehr nach einem Krypto-Winter aus".

    Auch die KI-Euphorie zeigt Ermüdungserscheinungen. Laut Deutscher Bank verloren die Magnificent Seven im November erstmals seit März wieder an Boden, und Morgan Stanley verweist auf Hedgefonds, die zunehmend über Credit Default Swaps gegen Verbindlichkeiten von KI-Konzernen wie Oracle wetten – ein Zeichen wachsender Skepsis gegenüber schuldenfinanziertem Wachstum.

    Dennoch könnte eine Zinssenkung im Dezember neue Impulse setzen. Entscheidend wird sein, ob die Fed den Lockerungszyklus im Januar oder Frühjahr fortführt. Goldman Sachs sieht die Märkte hier "zu vorsichtig" und erwartet, dass die Preisbildung im ersten Quartal an Bedeutung gewinnt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    3 im Artikel enthaltene Werte
