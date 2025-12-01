BVB im Pokal wieder mit Beier - Update zu Süle

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 365,96 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,38 %/+50,38 % bedeutet.