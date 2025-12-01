    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Nachfolgerin und Nachfolger gesucht / Trotz demografischem Wandel stagnieren die Nachfolgezahlen

    Bonn (ots) - In rund 186.000 Unternehmen steht nach Schätzungen des IfM Bonn in
    den kommenden fünf Jahren eine Nachfolge an, weil die Eigentümerinnen und
    Eigentümer aufgrund von Alter, Krankheit oder Tod aus der Geschäftsführung
    ausscheiden. Trotz der zunehmenden Alterung der Unternehmerinnen und Unternehmer
    sind dies jährlich rund 800 Unternehmen weniger als im vorherigen Schätzzeitraum
    2022 bis 2026. "Grund für die Stagnation der Übergaben trotz einer steigenden
    Anzahl an Übergabewilligen ist die schlechtere Ertragslage, mit der viele
    Unternehmen in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Dies führt dazu, dass
    sich eine Übernahme aus Sicht von Nachfolgerinteressierten seltener lohnt",
    berichtet Dr. Markus Rieger-Fels.

    Die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwarten, dass rund 30 % aller
    Übergaben jeweils im Produzierenden Gewerbe und im Bereich der
    Unternehmensbezogenen Dienstleistungen stattfinden. Aus dem Handel kommt
    hingegen nur gut jedes 6. der im Schätzzeitraum übertragenen Unternehmen.

    Die meisten Übergaben je 1.000 Unternehmen werden in Niedersachsen (61),
    Schleswig-Holstein (55) und Bremen (55) erwartet. Weiterhin niedrig bleibt
    dagegen die Zahl der Übergaben in Berlin (44). Grund hierfür ist, dass es in der
    Bundeshauptstadt nur wenige Unternehmen im Produzierenden Gewerbe und
    überproportional viele Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen gibt.
    Letztere zählen zudem überwiegend zu den kleinsten Umsatzgrößenklassen, in denen
    sich eine Übernahme nur selten lohnt.

    Wegen fehlender amtlicher Daten schätzen die Wissenschaftlerinnen und
    Wissenschaftler des IfM Bonn mittels eines speziell hierfür entwickelten
    Verfahrens seit Mitte der 1990er Jahre in regelmäßigen Abständen die Anzahl der
    anstehenden Unternehmensübertragungen in Deutschland. Anders als andere
    Institutionen verfolgen sie dabei einen marktbasierten Ansatz: Sie betrachten
    nicht nur den Wunsch der Eigentümer und Eigentümerinnen, das Familienunternehmen
    zu übertragen, sondern auch die Frage, bei welchen Familienunternehmen sich eine
    Übernahme überhaupt aus Sicht der Nachfolgeinteressierten wirtschaftlich lohnt.

