Nachfolgerin und Nachfolger gesucht / Trotz demografischem Wandel stagnieren die Nachfolgezahlen

Bonn (ots) - In rund 186.000 Unternehmen steht nach Schätzungen des IfM Bonn in

den kommenden fünf Jahren eine Nachfolge an, weil die Eigentümerinnen und

Eigentümer aufgrund von Alter, Krankheit oder Tod aus der Geschäftsführung

ausscheiden. Trotz der zunehmenden Alterung der Unternehmerinnen und Unternehmer

sind dies jährlich rund 800 Unternehmen weniger als im vorherigen Schätzzeitraum

2022 bis 2026. "Grund für die Stagnation der Übergaben trotz einer steigenden

Anzahl an Übergabewilligen ist die schlechtere Ertragslage, mit der viele

Unternehmen in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Dies führt dazu, dass

sich eine Übernahme aus Sicht von Nachfolgerinteressierten seltener lohnt",

berichtet Dr. Markus Rieger-Fels.



Die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwarten, dass rund 30 % aller

Übergaben jeweils im Produzierenden Gewerbe und im Bereich der

Unternehmensbezogenen Dienstleistungen stattfinden. Aus dem Handel kommt

hingegen nur gut jedes 6. der im Schätzzeitraum übertragenen Unternehmen.





Die meisten Übergaben je 1.000 Unternehmen werden in Niedersachsen (61),

Schleswig-Holstein (55) und Bremen (55) erwartet. Weiterhin niedrig bleibt

dagegen die Zahl der Übergaben in Berlin (44). Grund hierfür ist, dass es in der

Bundeshauptstadt nur wenige Unternehmen im Produzierenden Gewerbe und

überproportional viele Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen gibt.

Letztere zählen zudem überwiegend zu den kleinsten Umsatzgrößenklassen, in denen

sich eine Übernahme nur selten lohnt.



Wegen fehlender amtlicher Daten schätzen die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler des IfM Bonn mittels eines speziell hierfür entwickelten

Verfahrens seit Mitte der 1990er Jahre in regelmäßigen Abständen die Anzahl der

anstehenden Unternehmensübertragungen in Deutschland. Anders als andere

Institutionen verfolgen sie dabei einen marktbasierten Ansatz: Sie betrachten

nicht nur den Wunsch der Eigentümer und Eigentümerinnen, das Familienunternehmen

zu übertragen, sondern auch die Frage, bei welchen Familienunternehmen sich eine

Übernahme überhaupt aus Sicht der Nachfolgeinteressierten wirtschaftlich lohnt.



