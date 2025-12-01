Nachfolgerin und Nachfolger gesucht / Trotz demografischem Wandel stagnieren die Nachfolgezahlen
Bonn (ots) - In rund 186.000 Unternehmen steht nach Schätzungen des IfM Bonn in
den kommenden fünf Jahren eine Nachfolge an, weil die Eigentümerinnen und
Eigentümer aufgrund von Alter, Krankheit oder Tod aus der Geschäftsführung
ausscheiden. Trotz der zunehmenden Alterung der Unternehmerinnen und Unternehmer
sind dies jährlich rund 800 Unternehmen weniger als im vorherigen Schätzzeitraum
2022 bis 2026. "Grund für die Stagnation der Übergaben trotz einer steigenden
Anzahl an Übergabewilligen ist die schlechtere Ertragslage, mit der viele
Unternehmen in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Dies führt dazu, dass
sich eine Übernahme aus Sicht von Nachfolgerinteressierten seltener lohnt",
berichtet Dr. Markus Rieger-Fels.
Die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwarten, dass rund 30 % aller
Übergaben jeweils im Produzierenden Gewerbe und im Bereich der
Unternehmensbezogenen Dienstleistungen stattfinden. Aus dem Handel kommt
hingegen nur gut jedes 6. der im Schätzzeitraum übertragenen Unternehmen.
Die meisten Übergaben je 1.000 Unternehmen werden in Niedersachsen (61),
Schleswig-Holstein (55) und Bremen (55) erwartet. Weiterhin niedrig bleibt
dagegen die Zahl der Übergaben in Berlin (44). Grund hierfür ist, dass es in der
Bundeshauptstadt nur wenige Unternehmen im Produzierenden Gewerbe und
überproportional viele Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen gibt.
Letztere zählen zudem überwiegend zu den kleinsten Umsatzgrößenklassen, in denen
sich eine Übernahme nur selten lohnt.
Wegen fehlender amtlicher Daten schätzen die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des IfM Bonn mittels eines speziell hierfür entwickelten
Verfahrens seit Mitte der 1990er Jahre in regelmäßigen Abständen die Anzahl der
anstehenden Unternehmensübertragungen in Deutschland. Anders als andere
Institutionen verfolgen sie dabei einen marktbasierten Ansatz: Sie betrachten
nicht nur den Wunsch der Eigentümer und Eigentümerinnen, das Familienunternehmen
zu übertragen, sondern auch die Frage, bei welchen Familienunternehmen sich eine
Übernahme überhaupt aus Sicht der Nachfolgeinteressierten wirtschaftlich lohnt.
Pressekontakt:
Dr. Jutta Gröschl
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
Telefon: +49 228 72997-29 E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6169804
OTS: IfM Bonn
