Akura Medical, ein Portfoliounternehmen von Shifamed, schließt Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 53 Millionen US-Dollar ab

LOS GATOS, Kalifornien, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Akura Medical, ein Portfoliounternehmen von Shifamed, das sich auf die Neugestaltung der Versorgung bei venösen Thromboembolien (VTE) konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine erste Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 53 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Mittel werden zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten für das Katana Thrombectomy System und die Quantifizierungssoftware NavIQ, zum Abschluss der Rekrutierung für die klinische Studie QUADRA-PE und für Zulassungsanträge verwendet. Die Finanzierungsrunde wurde von der Qatar Investment Authority (QIA) unter Beteiligung bestehender Investoren geleitet. Ein Teil der Mittel wird für die Gründung eines Joint Ventures in Katar verwendet.

Die Finanzierung dient der Unterstützung der Entwicklung des Katana Thrombectomy System und der Quantifizierungssoftware NavIQ, dem Abschluss der Rekrutierung für die QUADRA-PE-Studie sowie wichtigen regulatorischen Meilensteinen

„Akura Medical entwickelt ein differenziertes Portfolio an Technologien für die venöse Thrombektomie, die darauf abzielen, die Präzision der Verfahren und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Die kürzlich erfolgte Einführung unserer Quantifizierungssoftware NavIQ stellt den nächsten Schritt in Richtung einer intelligenten, datengestützten Thrombektomie dar", erklärte Amr Salahieh, Vorsitzender und amtierender Geschäftsführer von Akura Medical. „Dieses neue Kapital ermöglicht es uns, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum weiter auszubauen. Wir wissen das Vertrauen und die Partnerschaft von QIA zu schätzen, während wir unsere Vision verwirklichen."

Produktportfolio von Akura Medical

Das Thrombektomie-Portfolio von Akura Medical umfasst sowohl das Flaggschiffprodukt Katana System als auch die in Entwicklung befindliche Planungssoftware NavIQ.

Das Katana System ist ein intelligentes Thrombektomiesystem, das entwickelt wurde, um verschiedene Arten von Blutgerinnseln zu entfernen, die Katheterzuführung zu optimieren und zusätzliches intraoperatives Feedback zu liefern. Das System nutzt in einzigartiger Weise Hochgeschwindigkeits-Salzstrahlen, die so konzipiert sind, dass sie Blutgerinnsel unabhängig von ihrer Morphologie effektiv auflösen und ein Verstopfen des Katheters verhindern, um die Effizienz des Verfahrens zu gewährleisten. Das System umfasst auch Sensoren, die Echtzeitdaten zum Pulmonalarteriendruck liefern, um Einblicke in den Fortschritt des Eingriffs zu ermöglichen.