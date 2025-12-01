Das OpenAgri-Projekt und AgStack Foundation schließen sich zusammen, um die digitale Landwirtschaft für die KI-Ära zu revolutionieren und führen Pancake zur Vereinheitlichung von Open-Source-Tools in einem KI-nativen Framework ein

Um diese Zusammenarbeit voranzutreiben, haben die Partner Pancake ins Leben gerufen, einen neuen Open-Source-Kern, der die modularen Dienste von OpenAgri zu schlüsselfertigen Workflows zusammensetzt, ähnlich wie der Linux-Kernel ein zusammenhängendes Betriebssystem bildet.

WASHINGTON, MAASTRICHT, BRÜSSEL und SAN FRANCISCO, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Schritt zur Neugestaltung der Zukunft der digitalen Landwirtschaft haben das OpenAgri-Projekt , das vom Horizon Europe-Forschungsprogramm der Europäischen Union unterstützt wird, und die AgStack Foundation , ein Linux Foundation -Projekt, eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um das OpenAgri-Softwareportfolio in das digitale Infrastruktur-Ökosystem von AgStack einzubetten.

Fragmentierung in der Landwirtschaft

Obwohl KI und die digitale Landwirtschaft die Nachhaltigkeit vorantreiben, sind die Akzeptanzraten aufgrund von fragmentierten Systemen, Anbieterbindung und mangelnder Interoperabilität nach wie vor gering. Diese Diskrepanz führt zu höheren Kosten und Verwirrung bei den Landwirten.

Diese Allianz stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie kostenlose, qualitativ hochwertige Softwarelösungen anbietet, die auch in Gebieten mit begrenztem Internetzugang funktionieren. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und die Beseitigung von Redundanzen sorgen diese Projekte dafür, dass die Instrumente der digitalen Landwirtschaft zugänglich und anpassungsfähig bleiben, sodass Innovationen im privaten Sektor beschleunigt und ökonomische Werte freigesetzt werden können. So wird beispielsweise geschätzt, dass allein der Bewässerungsmanagementdienst durch eine Verringerung des Wasserverbrauchs um 15–25 % in der europäischen Landwirtschaft jährlich bis zu 3,1 Milliarden Euro einsparen kann.1

Wir stellen vor: Pancake: Der Kernel für die digitale Landwirtschaft

Pancake ermöglicht eine neue KI-native Open-Source-Plattform für landwirtschaftliche Daten und Analysen. Sie wurde entwickelt, um KI-Funktionen für Anbieter, Landwirte und Entwickler in der Landwirtschaft zugänglich zu machen, ohne dass spezielle technische Kenntnisse erforderlich sind. Pancake fungiert als dünner, zuverlässiger Kern, der standardisiert, wie digitale Dienste entdeckt, authentifiziert, orchestriert und beobachtet werden, und stimmt die Cloud- und Edge-fähigen Dienste von OpenAgri hinter einem Authentifizierungsmodell und einer konsistenten Entwicklererfahrung ab.