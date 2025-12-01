Mutares übernimmt schwedische M3 Group – strategischer Zukauf
Mit einem weiteren strategischen Schritt stärkt Mutares seine Präsenz in Skandinavien: Die Übernahme der schwedischen M3 Group setzt neue Akzente im Infrastruktur- und Baumarkt.
- Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden erfolgreich abgeschlossen.
- Die M3 Group ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Bautransport und Maschinenvermietung.
- Die Übernahme ist eine strategische Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry.
- Die M3 Group erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. 35 Millionen Euro und hat etwa 44 Mitarbeitende.
- Die Übernahme wird die Präsenz von Mutares in Skandinavien ausbauen und die Position auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt stärken.
- Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in München und wird am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ gehandelt.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,65 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.398,30PKT (-1,48 %).
