Wells Fargo: Bald boomen value- und defensive Aktien

"Was wir derzeit beobachten, ist tatsächlich eine Rotation. Es hat eine Verschiebung weg von Technologie stattgefunden und hin zu defensiveren Werten. Einige dieser Konsumaktien haben sich in den vergangenen sechs bis acht Wochen an die Spitze der Performance-Ranglisten gesetzt" sagt er aktuell gegenüber CNBC Television.

Paul Christopher hält es für überaus wahrscheinlich, dass die Anleger in Finanzwerte, Industrieunternehmen und Versorger umschichten werden.

"Noch einmal: Versorger – die mögen wir. Industriewerte – die mögen wir. Und Finanzwerte – die mögen wir derzeit ebenfalls."

Christopher erläutert weiter, warum die Bank Finanzwerte favorisiert, und weist darauf hin, dass die Zinsentwicklung für Anleger bald günstig sein könnte.

"Wenn Sie nach einer Diversifikation suchen, die sich etwas von Technologie entfernt oder nicht vollständig auf diesen Bereich fokussiert ist, könnten Finanzwerte eine Option sein. Denn wir gehen davon aus, dass die Zinsen am kurzen Ende der Zinskurve weiter sinken."

Außerdem sagt er, dass die Anleger sich auf den Bankensektor konzentrieren sollten, um ihr Portfolio zu diversifizieren.

"Währenddessen dürften die Zinsen am langen Ende – also bei zehn-, zwanzig- oder dreißigjährigen Laufzeiten – stabil bleiben oder sogar leicht steigen. Das würde Banken begünstigen, denn sie zahlen Ihnen den Einlagenzins, also den kurzfristigen Zinssatz. Dieser fällt, ihre Kosten sinken also."

Die langfristigen Zinsen bleiben aber nach wie vor stabil.

"Gleichzeitig bleiben die langfristigen Zinsen, zu denen sie Kredite vergeben und damit ihre Erträge generieren, stabil oder steigen leicht. Das ist eine Möglichkeit, Finanzwerte zu betrachten oder zu spielen. Eine andere Perspektive – und sie berührt den Technologiesektor, ohne sich vollständig auf ihn zu konzentrieren – ist, dass viele Technologieunternehmen zunehmend über Schulden expandieren."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wells Fargo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 73,88EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.