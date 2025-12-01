dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 01.12.2025 - 15.15 Uhr
- Airbus kämpft mit Softwareproblemen und Rumpfteilen.
- Hugo Boss-Aufsichtsratschef verliert Unterstützung.
- Merz kritisiert stures EU-Verbrennerverbot entschieden.
ROUNDUP 3: Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutsch
TOULOUSE/FRANKFURT - Probleme mit Software und Rumpfteilen halten den Flugzeugbauer Airbus in Atem. Am Wochenende mussten Bordcomputer von rund 6.000 Maschinen der meistgefragten Modellfamilie A320 in aller Welt aus Sicherheitsgründen zurück auf eine ältere Softwareversion gesetzt werden. Am Montag wurde dann bekannt, dass Airbus an Rumpfteilen neuer Flugzeuge nacharbeiten muss - ebenfalls bei den A320-Jets, die praktisch nur noch in der modernisierten Auflage A320neo gebaut werden. Die Probleme scheinen zwar weitgehend gelöst. Doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.
ROUNDUP: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung
METZINGEN - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns Hugo Boss hat die Unterstützung seines größten Anteilseigners verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Demnach unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Hugo Boss beschreibt die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert: "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es in einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns.
Merz: Werden an sturem Verbrennerverbot nicht festhalten
MAGDEBURG/BERLIN - Im Zuge der Debatte um das Verbrenner-Aus erhöht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Druck auf die EU-Kommission. "Wir werden an diesem sturen und falschen Verbrennerverbot in der Europäischen Union nicht weiter festhalten", sagte Merz bei einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg. "Wir müssen ein starker Industriestandort bleiben."
Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht
JENA - Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Unternehmenschef Stefan Traeger geht nun auch der Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns Jenoptik . Matthias Wierlacher werde sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Jena überraschend mit. Der Aufsichtsrat werde zeitnah einen Nachfolger wählen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt, auch war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.
KNDS erhält bislang 350 Aufträge für neues Leopard-2-Modell
MÜNCHEN - Beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS sind bislang 350 Bestellungen aus fünf Ländern für das neue Modell des Leopard-2-Panzers eingegangen. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Neben Deutschland haben auch die Niederlande, Norwegen, Litauen und Tschechien die Weiterentwicklung des 1979 eingeführten Panzers geordert.
Fast zwei Millionen Elektroautos auf der Straße
FLENSBURG - Noch vor Jahresende könnte die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen zwei Millionen erreichen. Zum 1. Oktober waren laut Kraftfahrtbundesamt 1,93 Millionen rein batteriebetriebene Autos (BEVs) in Deutschland zugelassen. Das waren 94.073 mehr als nach dem ersten Halbjahr. Sofern es bis zum Jahresende nicht zu einem plötzlichen Einbruch des Wachstums kommt, dürfte die Schwelle von zwei Millionen reinen Elektroautos noch im laufenden Jahr erreicht werden.
ROUNDUP/Sipri: Weltweite Rüstungsumsätze erreichen neuen Höchststand
STOCKHOLM - Die Bedrohung durch Russland, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen: Angesichts zahlreicher Konflikte hat die internationale Rüstungsindustrie einen neuen Umsatzrekord verzeichnet. Die 100 größten Waffenproduzenten der Erde steigerten ihre Einnahmen aus dem Verkauf von Rüstungsgütern und Militärdienstleistungen im Jahr 2024 um währungsbereinigte 5,9 Prozent, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem neuen Bericht mitteilte. Sie erreichten zusammen einen Umsatz von rund 679 Milliarden US-Dollar (entspricht aktuell rund 586 Milliarden Euro) - der höchste je verzeichnete Wert.
Telekom und Lidl-Mutter Schwarz möchten KI-Datenfabrik bauen
BONN/NECKARSULM - Die Deutsche Telekom und der Lidl-Mutterkonzern Schwarz-Gruppe möchten an einem Strang ziehen und ein Großrechenzentrum in Deutschland bauen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, führen die beiden entsprechende Gespräche über eine "AI Factory", um sich auf eine EU-Förderung zu bewerben. Ein kanadischer Finanzinvestor könnte als Geldgeber mit an Bord kommen. Dem "Handelsblatt" zufolge sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Ein Telekom-Sprecher sagte, man habe grundsätzlich Interesse an "Gigafactorys". Den konkreten Fall wollte er aber nicht kommentieren, auch eine Schwarz-Sprecherin wollte das nicht tun.
^
Weitere Meldungen
-Berichte: Einigung über Zukunft der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen -Allianz hält Verzinsung von Lebensversicherungen stabil -Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA
-Rundfunkreform startet - Weniger Programme, mehr Digitales -ROUNDUP: Warnstreik bei Zalando in Erfurt
-ROUNDUP/RTL: Gottschalk wird in Samstagabendshow auftreten -VW-Finanzsparte bekommt neuen Chef
-Grüne wollen Luxusflüge mit Extra-Abgaben belegen
-Bahn baut rund um Stuttgart - Das müssen Fahrgäste wissen -Parlamentariertreffen: Luftkampfsystem FCAS voranbringen -Guirassy entschuldigt sich - BVB-Coach setzt weiter auf ihn -Playmobil-Deal mit DFL: Kane, Götze und Co. ins Kinderzimmer -BVB im Pokal wieder mit Beier - Update zu Süle
-Russische Behörde droht Whatsapp mit kompletter Sperre -Warnstreik bei Online-Händler Momox in Leipzig
-USA bleiben liebstes Flugziel in Übersee°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.
/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,69 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 152,94 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +13,79 %/+26,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65148071-deutsche-bank-research-stuft-airbus-auf-buy-322.htm
wünsche schöne Ostertage
HD
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf