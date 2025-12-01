Junge Gruppe
Weiter Nein zum Rentenpaket - Abstimmung offen
Für Sie zusammengefasst
- Junge Unionsabgeordnete lehnen Rentenpaket ab.
- Position bleibt unverändert, keine Zustimmung geplant.
- Abstimmung im Bundestag bleibt individuelle Entscheidung.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gruppe von 18 jungen Unionsabgeordneten hält das Rentenpaket der Bundesregierung weiter für "nicht zustimmungsfähig". Bei dieser Position bleibe es, schreibt die Junge Gruppe in einer Erklärung. Jedes Mitglied werde aber selbst entscheiden, wie es im Bundestag abstimmt./bk/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen