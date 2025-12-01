Die Zeichen für Hamburgs Immobilienmarkt stehen auf Wachstum (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg geht mit starkem

Baufinanzierungsgeschäft und interessanten Neubauprojekten voran. Die

Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" zeigt: Die Förderung von Wohneigentum

und der Neubau bezahlbarer Immobilien gehören ganz nach oben auf die Agenda.



Die Sparda-Bank Hamburg hat die diesjährige Wohnstudie "Wohnen in Deutschland

2025" für ihr norddeutsches Geschäftsgebiet veröffentlicht. Erstellt in

Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, der IW Consult

GmbH und dem Institut für Demoskopie Allensbach, liefert die Untersuchung

fundierte Erkenntnisse zur Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes in Hamburg,

Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen.





Florierende Metropolregion mit großem WohnraumbedarfHamburg ist eine hochattraktive Metropole mit großer Anziehungskraft fürMenschen und Unternehmen. Die Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" weistgute Zukunftsaussichten für die Hansestadt aus - Hamburg punktet unter anderemmit einem hohen Anteil digital affiner Unternehmen sowie vielenhochqualifizierten Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund ist auch zukünftig miteiner hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien zu rechnen. Bei Betrachtung desHamburger Immobilienmarktes wird jedoch deutlich: Es besteht akuterHandlungsbedarf. In Hamburg müssten bis 2030 jährlich mehr als 46 neue Wohnungenje 10.000 Einwohner entstehen, um die Nachfrage zu decken.Rekordnachfrage nach ImmobilienfinanzierungenEine wichtige Säule des Immobilienmarktes in der Metropolregion Hamburg ist derprivate Immobilienerwerb. Doch der Blick auf die Kaufpreisentwicklung zeigt,dass konsequente Maßnahmen notwendig sind, damit sich Kaufinteressierte denErwerb auch leisten können. "Staatliche Förderregularien müssen vereinfacht undbesser verständlich werden. Beim Thema 'Bezahlbarer Wohnraum' sind alleMarktteilnehmer gefragt, auch die Finanzbranche", sagt Stephan Liesegang,Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. Über die Kreditvergabe zählt dieSparda-Bank Hamburg hier zu den klassischen Akteuren und verzeichnet aktuell eindeutliches Wachstum: Die Neubewilligungen im Baufinanzierungsgeschäft liegen imlaufenden Jahr per Ende Oktober bei einem Kreditvolumen in Höhe von 456Millionen Euro - ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Den Wohnungsmarkt aktiv gestaltenGemeinsam mit ihrer Immobilientochter Sparda Immobilien gestaltet die Bank denWohnungsmarkt aktiv mit und vermittelt neben Bestandsimmobilien auch neueWohnungen, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Bauträgern entwickelt werden.