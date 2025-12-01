    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Die Zeichen für Hamburgs Immobilienmarkt stehen auf Wachstum (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg geht mit starkem
    Baufinanzierungsgeschäft und interessanten Neubauprojekten voran. Die
    Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" zeigt: Die Förderung von Wohneigentum
    und der Neubau bezahlbarer Immobilien gehören ganz nach oben auf die Agenda.

    Die Sparda-Bank Hamburg hat die diesjährige Wohnstudie "Wohnen in Deutschland
    2025" für ihr norddeutsches Geschäftsgebiet veröffentlicht. Erstellt in
    Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, der IW Consult
    GmbH und dem Institut für Demoskopie Allensbach, liefert die Untersuchung
    fundierte Erkenntnisse zur Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes in Hamburg,
    Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen.

    Florierende Metropolregion mit großem Wohnraumbedarf

    Hamburg ist eine hochattraktive Metropole mit großer Anziehungskraft für
    Menschen und Unternehmen. Die Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" weist
    gute Zukunftsaussichten für die Hansestadt aus - Hamburg punktet unter anderem
    mit einem hohen Anteil digital affiner Unternehmen sowie vielen
    hochqualifizierten Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund ist auch zukünftig mit
    einer hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien zu rechnen. Bei Betrachtung des
    Hamburger Immobilienmarktes wird jedoch deutlich: Es besteht akuter
    Handlungsbedarf. In Hamburg müssten bis 2030 jährlich mehr als 46 neue Wohnungen
    je 10.000 Einwohner entstehen, um die Nachfrage zu decken.

    Rekordnachfrage nach Immobilienfinanzierungen

    Eine wichtige Säule des Immobilienmarktes in der Metropolregion Hamburg ist der
    private Immobilienerwerb. Doch der Blick auf die Kaufpreisentwicklung zeigt,
    dass konsequente Maßnahmen notwendig sind, damit sich Kaufinteressierte den
    Erwerb auch leisten können. "Staatliche Förderregularien müssen vereinfacht und
    besser verständlich werden. Beim Thema 'Bezahlbarer Wohnraum' sind alle
    Marktteilnehmer gefragt, auch die Finanzbranche", sagt Stephan Liesegang,
    Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. Über die Kreditvergabe zählt die
    Sparda-Bank Hamburg hier zu den klassischen Akteuren und verzeichnet aktuell ein
    deutliches Wachstum: Die Neubewilligungen im Baufinanzierungsgeschäft liegen im
    laufenden Jahr per Ende Oktober bei einem Kreditvolumen in Höhe von 456
    Millionen Euro - ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Den Wohnungsmarkt aktiv gestalten

    Gemeinsam mit ihrer Immobilientochter Sparda Immobilien gestaltet die Bank den
    Wohnungsmarkt aktiv mit und vermittelt neben Bestandsimmobilien auch neue
    Wohnungen, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Bauträgern entwickelt werden.
