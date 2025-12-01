Die Zeichen für Hamburgs Immobilienmarkt stehen auf Wachstum (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg geht mit starkem
Baufinanzierungsgeschäft und interessanten Neubauprojekten voran. Die
Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" zeigt: Die Förderung von Wohneigentum
und der Neubau bezahlbarer Immobilien gehören ganz nach oben auf die Agenda.
Die Sparda-Bank Hamburg hat die diesjährige Wohnstudie "Wohnen in Deutschland
2025" für ihr norddeutsches Geschäftsgebiet veröffentlicht. Erstellt in
Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, der IW Consult
GmbH und dem Institut für Demoskopie Allensbach, liefert die Untersuchung
fundierte Erkenntnisse zur Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes in Hamburg,
Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen.
Florierende Metropolregion mit großem Wohnraumbedarf
Hamburg ist eine hochattraktive Metropole mit großer Anziehungskraft für
Menschen und Unternehmen. Die Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" weist
gute Zukunftsaussichten für die Hansestadt aus - Hamburg punktet unter anderem
mit einem hohen Anteil digital affiner Unternehmen sowie vielen
hochqualifizierten Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund ist auch zukünftig mit
einer hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien zu rechnen. Bei Betrachtung des
Hamburger Immobilienmarktes wird jedoch deutlich: Es besteht akuter
Handlungsbedarf. In Hamburg müssten bis 2030 jährlich mehr als 46 neue Wohnungen
je 10.000 Einwohner entstehen, um die Nachfrage zu decken.
Rekordnachfrage nach Immobilienfinanzierungen
Eine wichtige Säule des Immobilienmarktes in der Metropolregion Hamburg ist der
private Immobilienerwerb. Doch der Blick auf die Kaufpreisentwicklung zeigt,
dass konsequente Maßnahmen notwendig sind, damit sich Kaufinteressierte den
Erwerb auch leisten können. "Staatliche Förderregularien müssen vereinfacht und
besser verständlich werden. Beim Thema 'Bezahlbarer Wohnraum' sind alle
Marktteilnehmer gefragt, auch die Finanzbranche", sagt Stephan Liesegang,
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. Über die Kreditvergabe zählt die
Sparda-Bank Hamburg hier zu den klassischen Akteuren und verzeichnet aktuell ein
deutliches Wachstum: Die Neubewilligungen im Baufinanzierungsgeschäft liegen im
laufenden Jahr per Ende Oktober bei einem Kreditvolumen in Höhe von 456
Millionen Euro - ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Den Wohnungsmarkt aktiv gestalten
Gemeinsam mit ihrer Immobilientochter Sparda Immobilien gestaltet die Bank den
Wohnungsmarkt aktiv mit und vermittelt neben Bestandsimmobilien auch neue
Wohnungen, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Bauträgern entwickelt werden.
