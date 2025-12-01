    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bund fördert Stilllegung von Nordsee-Krabbenkuttern

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund startet Programm zur Stilllegung von Krabbenkuttern.
    • 20 Millionen Euro für Flottenverkleinerung eingeplant.
    • Ziel: 30% weniger Krabbenfischer, bessere Perspektiven.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund legt ein Programm zur Stilllegung von Nordsee-Krabbenkuttern auf. Mit 20 Millionen Euro solle die Flotte verkleinert und den Fischern der Ausstieg aus dem Fanggeschäft ermöglicht werden, teilte das zuständige Landwirtschaftsministerium mit. Das Programm wende sich vor allem an Krabbenfischer, deren Zahl um rund 30 Prozent reduziert werden soll, stehe aber auch der Plattfisch-Fischerei offen.

    "Wir bringen die Leistungsfähigkeit der Fischereiflotte und die tatsächlichen Fangmöglichkeiten wieder ins Gleichgewicht", teilte Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) zur Begründung mit. Die Förderung ermögliche eine Strukturanpassung in der deutschen Fischereiflotte "und sichert den Betrieben in der Nordsee, die weitermachen wollen, eine wirtschaftliche Perspektive".

    Mehrere Gründe für Flottenverkleinerung

    Die Küstenfischerei steht nach Angaben des Ministeriums vor Herausforderungen wie reduzierten Fangmöglichkeiten und einem Verlust von Fischereigründen durch den Ausbau von Offshore-Windparks sowie der Ausweisung von Meeresschutzgebieten./moe/DP/mis





