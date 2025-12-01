Ölpreise legen etwas zu - Opec+ bestätigt Pause bei Angebotsausweitungen

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Sie profitierten somit von der jüngsten Entscheidung der Opec+. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg auf 62,86 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 44 Cent auf 59,01 Dollar. Sie erholten sich so zum Monatsbeginn etwas von ihren Verlusten im November.

Am Wochenende fand ein Treffen der Mitglieder der Opec+ statt. Die Mitglieder des Ölkartells bestätigten ihre Strategie, gegenwärtig keine weiteren Angebotserhöhungen für das erste Quartal 2026 zu planen. Experten hatten dies weitgehend so erwartet.