Procter & Gamble DACH bestätigt mit kununu Top Company-Siegel 2026 seine Spitzenposition als Arbeitgeber (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 127,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,77 %. Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 298,59 Mrd.. Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.

Schwalbach am Taunus (ots) - Procter & Gamble DACH wird auch 2026 mit demrenommierten "kununu Top Company-Siegel" ausgezeichnet und bestätigt damit seineherausragende Unternehmenskultur sowie die hohe Zufriedenheit seinerMitarbeitenden.Nachdem P&G DACH bereits seit 2022 jährlich mit dem kununu Top Company Awardausgezeichnet wird, festigt das Unternehmen seinen Status als einer derattraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Dieses Siegel wird jährlich nur anetwa fünf Prozent der auf der Plattform kununu bewerteten Unternehmen verliehenund honoriert Firmen, die sich durch besonders hohe Mitarbeiterzufriedenheitauszeichnen."Wir sind stolz darauf, erneut das kununu Top Company-Siegel zu erhalten",erklärt Jochen Brenner, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor DACH. "DieseAuszeichnung ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement einerwertschätzenden und innovativen Unternehmenskultur. Sie motiviert uns, weiterhinein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben."Um die Qualifikation für das Top Company-Siegel 2026 zu erreichen, musstenUnternehmen strenge Kriterien erfüllen, darunter einen Bewertungsscore vonmindestens 3,8 Sternen und eine kontinuierliche Anzahl an neuen Bewertungen. Dasbeständig positive Feedback belegt das nachhaltige Vertrauen der Mitarbeitendenin P&G als Arbeitgeber.Wo Qualität zu Hause ist: Eine Kultur für Mitarbeitende und MarkenDie Auszeichnung spiegelt die tief verankerte Qualitätskultur bei P&G wider.Unter dem Leitgedanken "Wo Qualität zu Hause ist" versteht das UnternehmenQualität nicht nur als Produktversprechen, sondern als ganzheitlichen Anspruch,der Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem die Menschen in den Mittelpunktstellt. Diese Philosophie prägt den Arbeitsalltag und ist ein zentraler Grundfür die hohe Mitarbeitendenzufriedenheit und die positive Außenwahrnehmung.Der Qualitätsanspruch zeigt sich insbesondere in der Personalentwicklung: P&Gsetzt auf das Prinzip der Verantwortung vom ersten Tag an. Mitarbeitendeerhalten früh die Chance, anspruchsvolle Projekte zu leiten und an weltbekanntenMarken mitzuwirken. Flankiert wird dies durch erstklassige Weiterbildungs- undMentoring-Programme. Diese Kultur des Vertrauens und der Befähigung ist einentscheidender Faktor für die positiven Bewertungen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®,Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Länderntätig.P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com) .Pressekontakt:Procter & GambleSulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Ajla Galijasevic, Corporate CommunicationsE-Mail: mailto:Galijasevic.a@pg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/6169933OTS: Procter & Gamble GmbHISIN: US7427181091