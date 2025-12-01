    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble
    Procter & Gamble DACH bestätigt mit kununu Top Company-Siegel 2026 seine Spitzenposition als Arbeitgeber (FOTO)

    Schwalbach am Taunus (ots) - Procter & Gamble DACH wird auch 2026 mit dem
    renommierten "kununu Top Company-Siegel" ausgezeichnet und bestätigt damit seine
    herausragende Unternehmenskultur sowie die hohe Zufriedenheit seiner
    Mitarbeitenden.

    Nachdem P&G DACH bereits seit 2022 jährlich mit dem kununu Top Company Award
    ausgezeichnet wird, festigt das Unternehmen seinen Status als einer der
    attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Dieses Siegel wird jährlich nur an
    etwa fünf Prozent der auf der Plattform kununu bewerteten Unternehmen verliehen
    und honoriert Firmen, die sich durch besonders hohe Mitarbeiterzufriedenheit
    auszeichnen.

    "Wir sind stolz darauf, erneut das kununu Top Company-Siegel zu erhalten",
    erklärt Jochen Brenner, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor DACH. "Diese
    Auszeichnung ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement einer
    wertschätzenden und innovativen Unternehmenskultur. Sie motiviert uns, weiterhin
    ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben."

    Um die Qualifikation für das Top Company-Siegel 2026 zu erreichen, mussten
    Unternehmen strenge Kriterien erfüllen, darunter einen Bewertungsscore von
    mindestens 3,8 Sternen und eine kontinuierliche Anzahl an neuen Bewertungen. Das
    beständig positive Feedback belegt das nachhaltige Vertrauen der Mitarbeitenden
    in P&G als Arbeitgeber.

    Wo Qualität zu Hause ist: Eine Kultur für Mitarbeitende und Marken

    Die Auszeichnung spiegelt die tief verankerte Qualitätskultur bei P&G wider.
    Unter dem Leitgedanken "Wo Qualität zu Hause ist" versteht das Unternehmen
    Qualität nicht nur als Produktversprechen, sondern als ganzheitlichen Anspruch,
    der Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem die Menschen in den Mittelpunkt
    stellt. Diese Philosophie prägt den Arbeitsalltag und ist ein zentraler Grund
    für die hohe Mitarbeitendenzufriedenheit und die positive Außenwahrnehmung.

    Der Qualitätsanspruch zeigt sich insbesondere in der Personalentwicklung: P&G
    setzt auf das Prinzip der Verantwortung vom ersten Tag an. Mitarbeitende
    erhalten früh die Chance, anspruchsvolle Projekte zu leiten und an weltbekannten
    Marken mitzuwirken. Flankiert wird dies durch erstklassige Weiterbildungs- und
    Mentoring-Programme. Diese Kultur des Vertrauens und der Befähigung ist ein
    entscheidender Faktor für die positiven Bewertungen.

    Über Procter & Gamble

    Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der
    stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie
    Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,
    Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®,
    Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern
    tätig.

    P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com) .

    Pressekontakt:

    Procter & Gamble
    Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.
    Ajla Galijasevic, Corporate Communications
    E-Mail: mailto:Galijasevic.a@pg.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/6169933
    OTS: Procter & Gamble GmbH
    ISIN: US7427181091
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 127,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 15:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 298,59 Mrd..

    Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
