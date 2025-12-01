Procter & Gamble DACH bestätigt mit kununu Top Company-Siegel 2026 seine Spitzenposition als Arbeitgeber (FOTO)
renommierten "kununu Top Company-Siegel" ausgezeichnet und bestätigt damit seine
herausragende Unternehmenskultur sowie die hohe Zufriedenheit seiner
Mitarbeitenden.
Nachdem P&G DACH bereits seit 2022 jährlich mit dem kununu Top Company Award
ausgezeichnet wird, festigt das Unternehmen seinen Status als einer der
attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Dieses Siegel wird jährlich nur an
etwa fünf Prozent der auf der Plattform kununu bewerteten Unternehmen verliehen
und honoriert Firmen, die sich durch besonders hohe Mitarbeiterzufriedenheit
auszeichnen.
"Wir sind stolz darauf, erneut das kununu Top Company-Siegel zu erhalten",
erklärt Jochen Brenner, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor DACH. "Diese
Auszeichnung ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement einer
wertschätzenden und innovativen Unternehmenskultur. Sie motiviert uns, weiterhin
ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben."
Um die Qualifikation für das Top Company-Siegel 2026 zu erreichen, mussten
Unternehmen strenge Kriterien erfüllen, darunter einen Bewertungsscore von
mindestens 3,8 Sternen und eine kontinuierliche Anzahl an neuen Bewertungen. Das
beständig positive Feedback belegt das nachhaltige Vertrauen der Mitarbeitenden
in P&G als Arbeitgeber.
Wo Qualität zu Hause ist: Eine Kultur für Mitarbeitende und Marken
Die Auszeichnung spiegelt die tief verankerte Qualitätskultur bei P&G wider.
Unter dem Leitgedanken "Wo Qualität zu Hause ist" versteht das Unternehmen
Qualität nicht nur als Produktversprechen, sondern als ganzheitlichen Anspruch,
der Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem die Menschen in den Mittelpunkt
stellt. Diese Philosophie prägt den Arbeitsalltag und ist ein zentraler Grund
für die hohe Mitarbeitendenzufriedenheit und die positive Außenwahrnehmung.
Der Qualitätsanspruch zeigt sich insbesondere in der Personalentwicklung: P&G
setzt auf das Prinzip der Verantwortung vom ersten Tag an. Mitarbeitende
erhalten früh die Chance, anspruchsvolle Projekte zu leiten und an weltbekannten
Marken mitzuwirken. Flankiert wird dies durch erstklassige Weiterbildungs- und
Mentoring-Programme. Diese Kultur des Vertrauens und der Befähigung ist ein
entscheidender Faktor für die positiven Bewertungen.
Über Procter & Gamble
Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der
stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie
Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,
Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®,
Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern
tätig.
P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com) .
