Börsenstart USA - 01.12. - US Tech 100 schwach -0,55 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.638,12 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Walt Disney +1,64 %, Chevron Corporation +1,55 %, Salesforce +0,79 %, NVIDIA +0,58 %, Walmart +0,29 %
Flop-Werte: McDonald's -1,82 %, Amgen -1,23 %, Microsoft -1,21 %, IBM -1,09 %, Coca-Cola -1,05 %
Der US Tech 100 steht bei 25.299,72 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: Synopsys +4,05 %, Old Dominion Freight Line +3,96 %, Diamondback Energy +2,84 %, DoorDash Registered (A) +2,47 %, Marvell Technology +1,55 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,30 %, Broadcom -3,87 %, Zscaler -3,73 %, Shopify -3,20 %, KLA Corporation -2,59 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:47) bei 6.826,32 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Synopsys +4,05 %, Old Dominion Freight Line +3,96 %, Deckers Outdoor +3,41 %, Wynn Resorts +2,84 %, Diamondback Energy +2,84 %
Flop-Werte: Coinbase -4,39 %, Broadcom -3,87 %, Dell Technologies Registered (C) -3,72 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,71 %, Seagate Technology Holdings -3,56 %
