    Delivery Hero - Aktie stürzt rapide ab - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -5,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -5,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Delivery Hero abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,22 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +26,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Delivery Hero um -25,09 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,28 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,25 %
    1 Monat -8,55 %
    3 Monate -11,22 %
    1 Jahr -47,68 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd.EUR € wert.

    Delivery Hero: Ist diese Meldung für eine Wende nicht ein wenig zu dünn?


    Die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ hat gemeldet, dass Großaktionäre von Delivery Hero die Unternehmensführung angeblich dazu drängen, ihre Strategie auf den Prüfstand zu stellen und ggf. sogar einen Verkauf zu erwägen. Die Aktie stieg daraufhin, aber ergibt das Sinn?

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -6,07 %
    +25,81 %
    -8,54 %
    -10,90 %
    -47,21 %
    -52,23 %
    -79,86 %
    -33,62 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



