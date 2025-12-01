DAX, New Fortress Energy Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto:
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|New Fortress Energy Registered (A)
|+24,48 %
|Öl/Gas
|🥈
|Leggett & Platt
|+11,36 %
|Industrie/Mischkonzerne
|🥉
|LAIQON
|+11,22 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Enapter
|-10,67 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Cypherpunk Technologies
|-12,31 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|ams-OSRAM
|-17,80 %
|Halbleiter
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|🥈
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|🥉
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|InnoCan Pharma Corporation
|Pharmaindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|187
|-
|🥈
|Silber
|98
|Rohstoffe
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|46
|Pharmaindustrie
|Gerresheimer
|44
|Gesundheitswesen
|Rheinmetall
|36
|Maschinenbau
|Bitcoin
|25
|-
New Fortress Energy Registered (A)
