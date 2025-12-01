A&M Expertenanalyse
Aftermarket wird zum Margenmotor: Warum viele Zulieferer Millionenpotenziale ungenutzt lassen
N.Y./München (ots) -
- Jede dritte Aftermarket-Komponente arbeitet mit negativen Margen
- A&M identifiziert signifikante Profitpotenziale durch transparente Kostendaten
und strukturierte Preisprozesse
Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/) ,
Managing Director bei Alvarez & Marsal
(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/)
Steigende Kosten, volatile Nachfrage und zunehmender Wettbewerbsdruck belasten
die Profitabilität der Automobilzulieferer. Ein Bereich rückt dabei immer
stärker in den Fokus; der Automotive Aftermarket. Alvarez & Marsal (A&M) zeigt
anhand jüngster Projekte und Entwicklungen, dass gerade hier erhebliche, häufig
ungenutzte Margenpotenziale liegen und dies insbesondere im Zeitraum nach dem
End-of-Production (EOP).
Die aktuelle Analyse zeigt, dass viele Zulieferer den Aftermarket noch zu
Preisniveaus aus der Serienfertigung beliefern, obwohl sich die zugrunde
liegenden Kosten nach der Produktion (EOP) fundamental verändern. Niedrige
Stückzahlen, manuelle Fertigung und höhere logistische Aufwände führen dazu,
dass vermeintlich profitable Teile tatsächlich deutliche Verluste verursachen.
ERP-Daten verzerrten jahrelang die Profitabilität
Im Rahmen verschiedener Projekte hat A&M wiederholt festgestellt, dass
Standardkosten in ERP-Systemen die realen Aftermarket-Bedingungen nicht wirklich
widerspiegeln. Eine Fallstudie mit einem europäischen Tier-1-Zulieferer zeigt:
Ein Bauteil, das laut ERP-System auf CM2-Basis nahezu kostendeckend war,
verursachte bei realer Nachkalkulation mehr als 20 Euro Verlust pro Einheit.
Über mehrere Produktgruppen hinweg arbeiteten rund ein Drittel aller
analysierten Teile mit negativen Margen, verursacht durch überalterte
Preisstrukturen und fehlende Zuständigkeiten im Post-EOP-Prozess.
Bis zu 50 % höhere CM2-Marge durch strukturierte Preisarbeit
A&M entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen ein Aftermarket-spezifisches
Kostenmodell, validierte Margen auf Teileebene und bereitete transparente
Preisgespräche mit mehreren OEMs vor.
Das Ergebnis:
- Ein CM2-Uplift von über 50 % für identifizierte Teile,
- Eine EBIT-Steigerung des Aftermarket-Geschäfts um 2,9 Prozentpunkte,
- Die Etablierung klarer Ownership-Strukturen und kontinuierlicher
Margenverfolgung.
Die A&M 5-Step Methodology: Strukturierter Ansatz für nachhaltige
Margensteigerung
1. Kostentransparenz schaffen Reale Aftermarket-Kosten erfassen - inklusive
Effekten aus Kleinserien, manuellen Prozessen, Rüstzeiten und Logistik.
2. Margenlücken quantifizieren & Zielpreise definieren CM2-Margen neu bewerten,
