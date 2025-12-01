Aftermarket wird zum Margenmotor: Warum viele Zulieferer Millionenpotenziale ungenutzt lassen

N.Y./München (ots) -



- Jede dritte Aftermarket-Komponente arbeitet mit negativen Margen

- A&M identifiziert signifikante Profitpotenziale durch transparente Kostendaten

und strukturierte Preisprozesse



Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/) ,

Managing Director bei Alvarez & Marsal

(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/)





Steigende Kosten, volatile Nachfrage und zunehmender Wettbewerbsdruck belastendie Profitabilität der Automobilzulieferer. Ein Bereich rückt dabei immerstärker in den Fokus; der Automotive Aftermarket. Alvarez & Marsal (A&M) zeigtanhand jüngster Projekte und Entwicklungen, dass gerade hier erhebliche, häufigungenutzte Margenpotenziale liegen und dies insbesondere im Zeitraum nach demEnd-of-Production (EOP).Die aktuelle Analyse zeigt, dass viele Zulieferer den Aftermarket noch zuPreisniveaus aus der Serienfertigung beliefern, obwohl sich die zugrundeliegenden Kosten nach der Produktion (EOP) fundamental verändern. NiedrigeStückzahlen, manuelle Fertigung und höhere logistische Aufwände führen dazu,dass vermeintlich profitable Teile tatsächlich deutliche Verluste verursachen.ERP-Daten verzerrten jahrelang die ProfitabilitätIm Rahmen verschiedener Projekte hat A&M wiederholt festgestellt, dassStandardkosten in ERP-Systemen die realen Aftermarket-Bedingungen nicht wirklichwiderspiegeln. Eine Fallstudie mit einem europäischen Tier-1-Zulieferer zeigt:Ein Bauteil, das laut ERP-System auf CM2-Basis nahezu kostendeckend war,verursachte bei realer Nachkalkulation mehr als 20 Euro Verlust pro Einheit.Über mehrere Produktgruppen hinweg arbeiteten rund ein Drittel alleranalysierten Teile mit negativen Margen, verursacht durch überaltertePreisstrukturen und fehlende Zuständigkeiten im Post-EOP-Prozess.Bis zu 50 % höhere CM2-Marge durch strukturierte PreisarbeitA&M entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen ein Aftermarket-spezifischesKostenmodell, validierte Margen auf Teileebene und bereitete transparentePreisgespräche mit mehreren OEMs vor.Das Ergebnis:- Ein CM2-Uplift von über 50 % für identifizierte Teile,- Eine EBIT-Steigerung des Aftermarket-Geschäfts um 2,9 Prozentpunkte,- Die Etablierung klarer Ownership-Strukturen und kontinuierlicherMargenverfolgung.Die A&M 5-Step Methodology: Strukturierter Ansatz für nachhaltigeMargensteigerung1. Kostentransparenz schaffen Reale Aftermarket-Kosten erfassen - inklusiveEffekten aus Kleinserien, manuellen Prozessen, Rüstzeiten und Logistik.2. Margenlücken quantifizieren & Zielpreise definieren CM2-Margen neu bewerten,