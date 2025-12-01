    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    A&M Expertenanalyse

    Aftermarket wird zum Margenmotor: Warum viele Zulieferer Millionenpotenziale ungenutzt lassen

    N.Y./München (ots) -

    - Jede dritte Aftermarket-Komponente arbeitet mit negativen Margen
    - A&M identifiziert signifikante Profitpotenziale durch transparente Kostendaten
    und strukturierte Preisprozesse

    Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/) ,
    Managing Director bei Alvarez & Marsal
    (https://www.germany-alvarezandmarsal.com/)

    Steigende Kosten, volatile Nachfrage und zunehmender Wettbewerbsdruck belasten
    die Profitabilität der Automobilzulieferer. Ein Bereich rückt dabei immer
    stärker in den Fokus; der Automotive Aftermarket. Alvarez & Marsal (A&M) zeigt
    anhand jüngster Projekte und Entwicklungen, dass gerade hier erhebliche, häufig
    ungenutzte Margenpotenziale liegen und dies insbesondere im Zeitraum nach dem
    End-of-Production (EOP).

    Die aktuelle Analyse zeigt, dass viele Zulieferer den Aftermarket noch zu
    Preisniveaus aus der Serienfertigung beliefern, obwohl sich die zugrunde
    liegenden Kosten nach der Produktion (EOP) fundamental verändern. Niedrige
    Stückzahlen, manuelle Fertigung und höhere logistische Aufwände führen dazu,
    dass vermeintlich profitable Teile tatsächlich deutliche Verluste verursachen.

    ERP-Daten verzerrten jahrelang die Profitabilität

    Im Rahmen verschiedener Projekte hat A&M wiederholt festgestellt, dass
    Standardkosten in ERP-Systemen die realen Aftermarket-Bedingungen nicht wirklich
    widerspiegeln. Eine Fallstudie mit einem europäischen Tier-1-Zulieferer zeigt:
    Ein Bauteil, das laut ERP-System auf CM2-Basis nahezu kostendeckend war,
    verursachte bei realer Nachkalkulation mehr als 20 Euro Verlust pro Einheit.
    Über mehrere Produktgruppen hinweg arbeiteten rund ein Drittel aller
    analysierten Teile mit negativen Margen, verursacht durch überalterte
    Preisstrukturen und fehlende Zuständigkeiten im Post-EOP-Prozess.

    Bis zu 50 % höhere CM2-Marge durch strukturierte Preisarbeit

    A&M entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen ein Aftermarket-spezifisches
    Kostenmodell, validierte Margen auf Teileebene und bereitete transparente
    Preisgespräche mit mehreren OEMs vor.

    Das Ergebnis:

    - Ein CM2-Uplift von über 50 % für identifizierte Teile,
    - Eine EBIT-Steigerung des Aftermarket-Geschäfts um 2,9 Prozentpunkte,
    - Die Etablierung klarer Ownership-Strukturen und kontinuierlicher
    Margenverfolgung.

    Die A&M 5-Step Methodology: Strukturierter Ansatz für nachhaltige
    Margensteigerung

    1. Kostentransparenz schaffen Reale Aftermarket-Kosten erfassen - inklusive
    Effekten aus Kleinserien, manuellen Prozessen, Rüstzeiten und Logistik.
    2. Margenlücken quantifizieren & Zielpreise definieren CM2-Margen neu bewerten,
    Seite 1 von 2 


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
