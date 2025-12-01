Nicola Mining nimmt erstes Gold- und Silbererz zur Verarbeitung von Blue Lagoon in Empfang

Vancouver, British Columbia, 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich bekannt zu geben, dass Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) („Blue Lagoon“) mit dem Transport von hochgradigem Gold- und Silbererz zur Mühlenanlage von Nicola unweit von Merritt (British Columbia) begonnen hat. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt [1] , dass die beiden Parteien eine langfristige Partnerschaft [2] eingegangen sind und dass Nicola, das gleichzeitig ein Großaktionär von Blue Lagoon ist, sich verpflichtet hatte, eine nicht verwässernde Kreditlinie in Höhe von 2,0 Millionen $ zur Stärkung der Bilanz von Blue Lagoon bereitzustellen.

Nicola wird im Rahmen eines jährlichen Schreibens an die Aktionäre, das in Kürze veröffentlicht werden soll, über seine Pläne für 2026 informieren und unter anderem operative Einblicke in die Erweiterung der Mühlenanlage, das Projekt Treasure Mountain, das Goldprojekt Dominion Creek und das Projekt New Craigmont geben.

Herr Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Blue Lagoon diesen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, mit dem die Goldmine Dome Mountain von einem Projekt zu einem aktiven Bergbaubetrieb wird. Beide Unternehmen teilen eine gemeinsame Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die durch die Verleihung des Sustainability Award 2026 der PDAC an Blue Lagoon[3] unterstrichen wird. Die Fähigkeit von Nicola, Material von verschiedenen Standorten in der ganzen Provinz British Columbia, wie etwa seiner Silbermine Treasure Mountain und seinem Goldprojekt Dominion Creek, zu verarbeiten, festigt unsere Position als Förderer von Gold- und Silberprojekten in der gesamten Provinz.“

Qualifizierter Sachverständiger

Cameron Lilly, P. Eng., Manager der Mühlenanlage des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in B.C. über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Darüber hinaus erwägt es die Wiedereröffnung seiner Silbermine Treasure Mountain und wird 2026 die Produktion in seinem Goldprojekt Dominion Creek aufnehmen.