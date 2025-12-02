Rückschläge und Skepsis: Hat Novo Nordisk einen neuen Hoffnungsträger gefunden?

Zuletzt hellte sich das Bild aber wieder etwas auf. Novo Nordisk konnte die jüngsten Kurseinbußen durch positive Nachrichten zu seinem vielversprechenden Abnehmkandidaten Amycretin abfedern und eine Erholung an der Börse einleiten. Nun liegt der Fokus darauf, diesen Schwung durch weitere Erfolge aufrechtzuerhalten.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk scheint derzeit auf keinen grünen Zweig zu kommen. Nach mehreren negativen Schlagzeilen und enttäuschenden Daten in jüngster Zeit, darunter der Rückschlag in den Alzheimer-Studien mit dem Wirkstoff Semaglutid (bekannt aus Wegovy), musste das Unternehmen auch eine drastische Preissenkung seiner wichtigsten Abnehmmittel in den USA um 71 Prozent hinnehmen.

Noch vor Jahresende wird die FDA-Zulassung der oralen Wegovy-Tablette erwartet, was einen bedeutenden Marktvorteil schaffen könnte. Des Weiteren steht die Veröffentlichung der REDEFINE-4-Studie bevor. Diese wird Aufschluss darüber geben, wie sich Novos neuartiger Kombinationswirkstoff CagriSema im direkten Vergleich mit dem Hauptkonkurrenten Zepbound von Eli Lilly in der Adipositas-Behandlung schlägt.

Milliarden-Deal als Lebenszeichen

Trotz der Rückschläge gelang es Novo Nordisk, ein starkes Signal zu setzen: Der Konzern schloss mit dem US-Unternehmen Omeros Corporation eine umfassende Asset-Kauf- und Lizenzvereinbarung über das vielversprechende Phase-2-Präparat Zaltenibart (OMS906) ab. Dieses Biologikum zielt auf die Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen ab. Die Vereinbarung hat einen potenziellen Gesamtwert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar, wobei Omeros sofort 240 Millionen US-Dollar als Vorauszahlung erhielt, ergänzt um kurzfristige Meilensteinzahlungen von 100 Millionen US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Analysten bleiben vorsichtig

Die Unsicherheiten spiegeln sich in den aktuellen Einschätzungen der Analystenhäuser wider. Die US-Investmentbank Jefferies nahm die Beobachtung der Aktie mit einem "Underperform"-Rating wieder auf und setzte das Kursziel von 290 auf 270 dänische Kronen herab. Analyst Michael Leuchten begründete dies unter anderem mit der Skepsis, ob die Preissenkungen in den USA ausreichen, um den Wettbewerb mit Generikaherstellern abzuwehren.

Auch die Schweizer Großbank UBS beließ ihre Einstufung mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral", da Analyst Matthew Weston einen vorerst stagnierenden Markt für GLP-1-Abnehmmittel erwartet.

Lediglich die Bank of America hob ihr Kursziel von 315 auf 340 dänische Kronen an, bestätigte aber ebenfalls nur das "Neutral"-Rating.

Mein Tipp: Aktie bleibt eine Geduldsprobe

Die kommenden Wochen bei Novo Nordisk dürften noch einmal spannend werden. Es wird die FDA-Zulassung der Wegovy-Tablette noch vor Jahresende erwartet, sowie die Veröffentlichung der REDEFINE-4-Studie, die den direkten Vergleich von Novos Kombinationswirkstoff CagriSema mit dem Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly bei Adipositas bringen soll.

Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, dann könnte der erste grüne Zweig für Novo Nordisk wieder in Reichweite kommen. Experten sehen zwar, dass bereits viel Negatives im Kurs eingepreist ist, doch welche Richtung die Aktie zum Jahreswechsel einschlägt, hängt maßgeblich von den bevorstehenden Studiendaten und Zulassungen ab. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie trotz der jüngsten Turbulenzen eine interessante, wenn auch derzeit nervenaufreibende, Halteposition.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

