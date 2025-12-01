Mega-Deal
Nvidia investiert 2 Milliarden Dollar in Synopsys-Aktien
Nvidia hat 2 Milliarden US-Dollar in Stammaktien von Synopsys investiert und eine strategische Partnerschaft angekündigt, die auf Design- und Engineering-Lösungen über verschiedene Branchen hinweg abzielt.
- Nvidia investiert 2 Mrd. USD in Synopsys-Aktien.
- Aktien von Synopsys steigen um 8%, Nvidia sinkt um 2%.
- Partnerschaft zielt auf KI-Integration in Engineering-Tools.
Als Reaktion auf die Nachricht stiegen die Aktien von Synopsys am Montag im frühen Handel um rund 8 Prozent, während Nvidias Kurs um etwa 2 Prozent nachgab.
Die beiden Unternehmen wollen Nvidias KI-Technologie mit Synopsys’ Engineering-Tools kombinieren. So sollen Forschungsteams neue Produkte schneller, genauer und günstiger entwerfen, testen und überprüfen können. Nvidia zahlte für die Synopsys-Aktien 414,79 US-Dollar pro Stück.
"Die Komplexität und die Kosten bei der Entwicklung intelligenter Systeme der nächsten Generation erfordern Engineering-Lösungen mit einer tieferen Integration von Elektronik und Physik, beschleunigt durch KI-Fähigkeiten und Computing-Power", sagt Sassine Ghazi, CEO von Synopsys, laut einer offiziellen Mitteilung.
Die geplante mehrjährige Zusammenarbeit umfasst Nvidias CUDA-beschleunigtes Computing, agentenbasierte und physikalische KI sowie Omniverse-Digital-Twins, um Simulationsgeschwindigkeit und -umfang zu erreichen, die mit traditionellem CPU-Computing bisher nicht möglich sind.
Die Partner betonten, dass die Zusammenarbeit nicht exklusiv ist: Nvidia und Synopsys werden weiterhin mit dem breiteren Ökosystem für Halbleiter und Electronic Design Automation (EDA) kooperieren.
Um die Marktdurchdringung zu fördern, haben die Unternehmen zudem vereinbart, gemeinsame Go-to-Market-Initiativen zu entwickeln, um Engineering-Teams in verschiedenen Branchen sowohl mit On-Premise- als auch cloudfähigen Lösungen umfassend zu erreichen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion