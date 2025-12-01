Nvidia investiert 2 Milliarden Dollar in Synopsys-Aktien

Die beiden Unternehmen wollen Nvidias KI-Technologie mit Synopsys’ Engineering-Tools kombinieren. So sollen Forschungsteams neue Produkte schneller, genauer und günstiger entwerfen, testen und überprüfen können. Nvidia zahlte für die Synopsys-Aktien 414,79 US-Dollar pro Stück.

Als Reaktion auf die Nachricht stiegen die Aktien von Synopsys am Montag im frühen Handel um rund 8 Prozent, während Nvidias Kurs um etwa 2 Prozent nachgab.

"Die Komplexität und die Kosten bei der Entwicklung intelligenter Systeme der nächsten Generation erfordern Engineering-Lösungen mit einer tieferen Integration von Elektronik und Physik, beschleunigt durch KI-Fähigkeiten und Computing-Power", sagt Sassine Ghazi, CEO von Synopsys, laut einer offiziellen Mitteilung.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Die geplante mehrjährige Zusammenarbeit umfasst Nvidias CUDA-beschleunigtes Computing, agentenbasierte und physikalische KI sowie Omniverse-Digital-Twins, um Simulationsgeschwindigkeit und -umfang zu erreichen, die mit traditionellem CPU-Computing bisher nicht möglich sind.

Die Partner betonten, dass die Zusammenarbeit nicht exklusiv ist: Nvidia und Synopsys werden weiterhin mit dem breiteren Ökosystem für Halbleiter und Electronic Design Automation (EDA) kooperieren.

Um die Marktdurchdringung zu fördern, haben die Unternehmen zudem vereinbart, gemeinsame Go-to-Market-Initiativen zu entwickeln, um Engineering-Teams in verschiedenen Branchen sowohl mit On-Premise- als auch cloudfähigen Lösungen umfassend zu erreichen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,06 $ , was einem Rückgang von -9,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer