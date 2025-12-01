Innovative Lösung MORPHIT verwandelt Bauabfälle in nachhaltigen Baustoff (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hamburg (ots) - Mehr als 30 % des Abfalls in der EU und über 40 % der globalen
    Emissionen werden von der Bauindustrie verursacht. Anfallende Abfälle dieser
    Branche sind besonders schwer zu bewältigen, da sie sehr unterschiedlich sind
    und aus verschiedenen Materialien bestehen. Gemeinsam mit Practical Innovation
    (https://www.en.practicalinnovation.co.il/) hat das international agierende
    Bauunternehmen ROM (https://eng.romgeves.co.il/) die weltweit erste patentierte
    Technologie MORPHIT (https://www.morphit.global/) entwickelt, um dieses globale
    Problem zu lösen. Sie erzeugt ein leistungsfähiges Baumaterial aus bis zu 80 %
    bisher nicht recycelten Baustellenabfällen - und das ohne aufwändige Trenn- oder
    Sortierprozesse. Das Ergebnis ist ein neues tragfähiges Material, das sich unter
    anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.

    In einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen, schnellem Städtewachstum und
    immer strengeren Umweltauflagen gehört die Zukunft Lösungen, die doppelten
    Mehrwert schaffen: für die Umwelt und für die Industrie gleichermaßen. Die
    innovative Technologie von ROM, entwickelt unter der Marke MORPHIT, erzeugt
    Baumaterialien, die bis zu 80 % aus Baustellenabfällen bestehen. Dazu gehören
    Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas. Dank des patentierten
    Herstellungsverfahrens können die Abfälle ohne weitere Sortierung zu
    langlebigen, widerstandsfähigen Baumaterialien verarbeitet werden. So wird das
    gesamte Spektrum der Baustellenabfälle zu einem wertvollen Rohstoff für
    hochwertige und nachhaltige Baumaterialien. Zudem bietet das Verfahren
    erhebliche Kostenvorteile, da weder Materialkosten für neue Baustoffe noch
    Entsorgungskosten für Deponien anfallen.

    Die Zukunft des Bauens nachhaltiger gestalten

    ROM reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und ermöglicht die Produktion
    innerhalb bestehender Fertigungssysteme. Damit ebnet das Unternehmen den Weg für
    ein vollständig geschlossenes Bau-Ökosystem, das Abfall reduziert, Emissionen
    senkt und die Art und Weise, wie Materialien beschafft und produziert werden,
    neu definiert.

    Die direkte Verwertung von Abfällen vor Ort verringert auch drastisch die
    Abhängigkeit von Deponien. Das führt nicht nur zu einer geringeren
    Umweltbelastung, sondern auch zu einer effizienteren Nutzung vorhandener
    Ressourcen. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen gesenkt, weil weniger Abfall
    entsorgt und der Abbau, Transport und die Verarbeitung neuer Materialien ersetzt
    werden. So werden natürliche Ressourcen geschont, die weltweit immer knapper
    werden.

    Der Ansatz von ROM fördert zudem das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indem
    Abfall nicht länger als Entsorgungsproblem, sondern als wertvolle Ressource in
    einem nachhaltigen, wertschöpfenden Prozess betrachtet wird. Die Technologie
    leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ökologische und wirtschaftliche
    Ziele zu vereinen und eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen zu
    schaffen.

    "Unsere Vision ist es, die Bausteine der Zukunft aus Abfall zu erschaffen -
    indem wir die Zukunft des Bauens transformieren und aus Abfall Neues bauen. Je
    strenger die Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit werden und je größer die
    Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen wird, desto mehr bieten wir der
    Branche einen praktikablen, skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu
    begegnen", sagt Ariel Avram, CEO von ROM. "Deshalb suchen wir Partner in der
    DACH-Region, um unsere Lösung umzusetzen und diese nachhaltige Innovation auf
    den Markt zu bringen."

    Über ROM:

    ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. ist einer der führenden
    Ausbauunternehmen in der israelischen Bauindustrie und Teil der Luzon Group.
    Seit der Gründung im Jahr 1991 gehört ROM zu den erfahrensten Bauunternehmen des
    Landes. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen spezialisiert auf
    Ausbauarbeiten, Elektroinstallationen, Klima- und Sanitärtechnik, Labore, Bau-
    und Denkmalpflegeprojekte sowie private und luxuriöse Wohnbauprojekte. ROM ist
    sowohl als voll einsatzfähiges G-5-Unternehmen als auch als zertifizierter
    Auftragnehmer für öffentliche Bauprojekte klassifiziert. ROM setzt weltweit
    modernste Bautechnologien und hochmoderne Ausrüstung ein.

    Über Practical Innovation:

    Practical Innovation ist ein führendes Innovationsunternehmen, das sich auf die
    Entwicklung bahnbrechender Ideen und Technologien spezialisiert hat. Bei diesem
    Projekt hat ROM von der ersten Konzeptphase bis hin zu einer validierten,
    skalierbaren Lösung mit Practical Innovation zusammengearbeitet und so eine
    frühe Idee in ein außergewöhnliches Material verwandelt, um nachhaltiges Bauen
    auf ein neues Level zu heben.

