Innovative Lösung MORPHIT verwandelt Bauabfälle in nachhaltigen Baustoff (FOTO)
Hamburg (ots) - Mehr als 30 % des Abfalls in der EU und über 40 % der globalen
Emissionen werden von der Bauindustrie verursacht. Anfallende Abfälle dieser
Branche sind besonders schwer zu bewältigen, da sie sehr unterschiedlich sind
und aus verschiedenen Materialien bestehen. Gemeinsam mit Practical Innovation
(https://www.en.practicalinnovation.co.il/) hat das international agierende
Bauunternehmen ROM (https://eng.romgeves.co.il/) die weltweit erste patentierte
Technologie MORPHIT (https://www.morphit.global/) entwickelt, um dieses globale
Problem zu lösen. Sie erzeugt ein leistungsfähiges Baumaterial aus bis zu 80 %
bisher nicht recycelten Baustellenabfällen - und das ohne aufwändige Trenn- oder
Sortierprozesse. Das Ergebnis ist ein neues tragfähiges Material, das sich unter
anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.
In einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen, schnellem Städtewachstum und
immer strengeren Umweltauflagen gehört die Zukunft Lösungen, die doppelten
Mehrwert schaffen: für die Umwelt und für die Industrie gleichermaßen. Die
innovative Technologie von ROM, entwickelt unter der Marke MORPHIT, erzeugt
Baumaterialien, die bis zu 80 % aus Baustellenabfällen bestehen. Dazu gehören
Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas. Dank des patentierten
Herstellungsverfahrens können die Abfälle ohne weitere Sortierung zu
langlebigen, widerstandsfähigen Baumaterialien verarbeitet werden. So wird das
gesamte Spektrum der Baustellenabfälle zu einem wertvollen Rohstoff für
hochwertige und nachhaltige Baumaterialien. Zudem bietet das Verfahren
erhebliche Kostenvorteile, da weder Materialkosten für neue Baustoffe noch
Entsorgungskosten für Deponien anfallen.
Emissionen werden von der Bauindustrie verursacht. Anfallende Abfälle dieser
Branche sind besonders schwer zu bewältigen, da sie sehr unterschiedlich sind
und aus verschiedenen Materialien bestehen. Gemeinsam mit Practical Innovation
(https://www.en.practicalinnovation.co.il/) hat das international agierende
Bauunternehmen ROM (https://eng.romgeves.co.il/) die weltweit erste patentierte
Technologie MORPHIT (https://www.morphit.global/) entwickelt, um dieses globale
Problem zu lösen. Sie erzeugt ein leistungsfähiges Baumaterial aus bis zu 80 %
bisher nicht recycelten Baustellenabfällen - und das ohne aufwändige Trenn- oder
Sortierprozesse. Das Ergebnis ist ein neues tragfähiges Material, das sich unter
anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.
In einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen, schnellem Städtewachstum und
immer strengeren Umweltauflagen gehört die Zukunft Lösungen, die doppelten
Mehrwert schaffen: für die Umwelt und für die Industrie gleichermaßen. Die
innovative Technologie von ROM, entwickelt unter der Marke MORPHIT, erzeugt
Baumaterialien, die bis zu 80 % aus Baustellenabfällen bestehen. Dazu gehören
Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas. Dank des patentierten
Herstellungsverfahrens können die Abfälle ohne weitere Sortierung zu
langlebigen, widerstandsfähigen Baumaterialien verarbeitet werden. So wird das
gesamte Spektrum der Baustellenabfälle zu einem wertvollen Rohstoff für
hochwertige und nachhaltige Baumaterialien. Zudem bietet das Verfahren
erhebliche Kostenvorteile, da weder Materialkosten für neue Baustoffe noch
Entsorgungskosten für Deponien anfallen.
Die Zukunft des Bauens nachhaltiger gestalten
ROM reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und ermöglicht die Produktion
innerhalb bestehender Fertigungssysteme. Damit ebnet das Unternehmen den Weg für
ein vollständig geschlossenes Bau-Ökosystem, das Abfall reduziert, Emissionen
senkt und die Art und Weise, wie Materialien beschafft und produziert werden,
neu definiert.
Die direkte Verwertung von Abfällen vor Ort verringert auch drastisch die
Abhängigkeit von Deponien. Das führt nicht nur zu einer geringeren
Umweltbelastung, sondern auch zu einer effizienteren Nutzung vorhandener
Ressourcen. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen gesenkt, weil weniger Abfall
entsorgt und der Abbau, Transport und die Verarbeitung neuer Materialien ersetzt
werden. So werden natürliche Ressourcen geschont, die weltweit immer knapper
werden.
Der Ansatz von ROM fördert zudem das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indem
Abfall nicht länger als Entsorgungsproblem, sondern als wertvolle Ressource in
einem nachhaltigen, wertschöpfenden Prozess betrachtet wird. Die Technologie
leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ökologische und wirtschaftliche
Ziele zu vereinen und eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen zu
schaffen.
"Unsere Vision ist es, die Bausteine der Zukunft aus Abfall zu erschaffen -
indem wir die Zukunft des Bauens transformieren und aus Abfall Neues bauen. Je
strenger die Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit werden und je größer die
Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen wird, desto mehr bieten wir der
Branche einen praktikablen, skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu
begegnen", sagt Ariel Avram, CEO von ROM. "Deshalb suchen wir Partner in der
DACH-Region, um unsere Lösung umzusetzen und diese nachhaltige Innovation auf
den Markt zu bringen."
Über ROM:
ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. ist einer der führenden
Ausbauunternehmen in der israelischen Bauindustrie und Teil der Luzon Group.
Seit der Gründung im Jahr 1991 gehört ROM zu den erfahrensten Bauunternehmen des
Landes. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen spezialisiert auf
Ausbauarbeiten, Elektroinstallationen, Klima- und Sanitärtechnik, Labore, Bau-
und Denkmalpflegeprojekte sowie private und luxuriöse Wohnbauprojekte. ROM ist
sowohl als voll einsatzfähiges G-5-Unternehmen als auch als zertifizierter
Auftragnehmer für öffentliche Bauprojekte klassifiziert. ROM setzt weltweit
modernste Bautechnologien und hochmoderne Ausrüstung ein.
Über Practical Innovation:
Practical Innovation ist ein führendes Innovationsunternehmen, das sich auf die
Entwicklung bahnbrechender Ideen und Technologien spezialisiert hat. Bei diesem
Projekt hat ROM von der ersten Konzeptphase bis hin zu einer validierten,
skalierbaren Lösung mit Practical Innovation zusammengearbeitet und so eine
frühe Idee in ein außergewöhnliches Material verwandelt, um nachhaltiges Bauen
auf ein neues Level zu heben.
Pressekontakt:
Industrie-Contact AG
Uwe Schmidt
mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com
Tel: +49 179 399 57 71
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181563/6170006
OTS: ROM
ROM reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und ermöglicht die Produktion
innerhalb bestehender Fertigungssysteme. Damit ebnet das Unternehmen den Weg für
ein vollständig geschlossenes Bau-Ökosystem, das Abfall reduziert, Emissionen
senkt und die Art und Weise, wie Materialien beschafft und produziert werden,
neu definiert.
Die direkte Verwertung von Abfällen vor Ort verringert auch drastisch die
Abhängigkeit von Deponien. Das führt nicht nur zu einer geringeren
Umweltbelastung, sondern auch zu einer effizienteren Nutzung vorhandener
Ressourcen. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen gesenkt, weil weniger Abfall
entsorgt und der Abbau, Transport und die Verarbeitung neuer Materialien ersetzt
werden. So werden natürliche Ressourcen geschont, die weltweit immer knapper
werden.
Der Ansatz von ROM fördert zudem das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indem
Abfall nicht länger als Entsorgungsproblem, sondern als wertvolle Ressource in
einem nachhaltigen, wertschöpfenden Prozess betrachtet wird. Die Technologie
leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ökologische und wirtschaftliche
Ziele zu vereinen und eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen zu
schaffen.
"Unsere Vision ist es, die Bausteine der Zukunft aus Abfall zu erschaffen -
indem wir die Zukunft des Bauens transformieren und aus Abfall Neues bauen. Je
strenger die Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit werden und je größer die
Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen wird, desto mehr bieten wir der
Branche einen praktikablen, skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu
begegnen", sagt Ariel Avram, CEO von ROM. "Deshalb suchen wir Partner in der
DACH-Region, um unsere Lösung umzusetzen und diese nachhaltige Innovation auf
den Markt zu bringen."
Über ROM:
ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. ist einer der führenden
Ausbauunternehmen in der israelischen Bauindustrie und Teil der Luzon Group.
Seit der Gründung im Jahr 1991 gehört ROM zu den erfahrensten Bauunternehmen des
Landes. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen spezialisiert auf
Ausbauarbeiten, Elektroinstallationen, Klima- und Sanitärtechnik, Labore, Bau-
und Denkmalpflegeprojekte sowie private und luxuriöse Wohnbauprojekte. ROM ist
sowohl als voll einsatzfähiges G-5-Unternehmen als auch als zertifizierter
Auftragnehmer für öffentliche Bauprojekte klassifiziert. ROM setzt weltweit
modernste Bautechnologien und hochmoderne Ausrüstung ein.
Über Practical Innovation:
Practical Innovation ist ein führendes Innovationsunternehmen, das sich auf die
Entwicklung bahnbrechender Ideen und Technologien spezialisiert hat. Bei diesem
Projekt hat ROM von der ersten Konzeptphase bis hin zu einer validierten,
skalierbaren Lösung mit Practical Innovation zusammengearbeitet und so eine
frühe Idee in ein außergewöhnliches Material verwandelt, um nachhaltiges Bauen
auf ein neues Level zu heben.
Pressekontakt:
Industrie-Contact AG
Uwe Schmidt
mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com
Tel: +49 179 399 57 71
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181563/6170006
OTS: ROM
Autor folgen