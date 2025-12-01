Innovative Lösung MORPHIT verwandelt Bauabfälle in nachhaltigen Baustoff (FOTO)

Hamburg (ots) - Mehr als 30 % des Abfalls in der EU und über 40 % der globalen

Emissionen werden von der Bauindustrie verursacht. Anfallende Abfälle dieser

Branche sind besonders schwer zu bewältigen, da sie sehr unterschiedlich sind

und aus verschiedenen Materialien bestehen. Gemeinsam mit Practical Innovation

(https://www.en.practicalinnovation.co.il/) hat das international agierende

Bauunternehmen ROM (https://eng.romgeves.co.il/) die weltweit erste patentierte

Technologie MORPHIT (https://www.morphit.global/) entwickelt, um dieses globale

Problem zu lösen. Sie erzeugt ein leistungsfähiges Baumaterial aus bis zu 80 %

bisher nicht recycelten Baustellenabfällen - und das ohne aufwändige Trenn- oder

Sortierprozesse. Das Ergebnis ist ein neues tragfähiges Material, das sich unter

anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.



In einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen, schnellem Städtewachstum und

immer strengeren Umweltauflagen gehört die Zukunft Lösungen, die doppelten

Mehrwert schaffen: für die Umwelt und für die Industrie gleichermaßen. Die

innovative Technologie von ROM, entwickelt unter der Marke MORPHIT, erzeugt

Baumaterialien, die bis zu 80 % aus Baustellenabfällen bestehen. Dazu gehören

Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas. Dank des patentierten

Herstellungsverfahrens können die Abfälle ohne weitere Sortierung zu

langlebigen, widerstandsfähigen Baumaterialien verarbeitet werden. So wird das

gesamte Spektrum der Baustellenabfälle zu einem wertvollen Rohstoff für

hochwertige und nachhaltige Baumaterialien. Zudem bietet das Verfahren

erhebliche Kostenvorteile, da weder Materialkosten für neue Baustoffe noch

Entsorgungskosten für Deponien anfallen.





Die Zukunft des Bauens nachhaltiger gestalten



ROM reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und ermöglicht die Produktion

innerhalb bestehender Fertigungssysteme. Damit ebnet das Unternehmen den Weg für

ein vollständig geschlossenes Bau-Ökosystem, das Abfall reduziert, Emissionen

senkt und die Art und Weise, wie Materialien beschafft und produziert werden,

neu definiert.



Die direkte Verwertung von Abfällen vor Ort verringert auch drastisch die

Abhängigkeit von Deponien. Das führt nicht nur zu einer geringeren

Umweltbelastung, sondern auch zu einer effizienteren Nutzung vorhandener

Ressourcen. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen gesenkt, weil weniger Abfall

entsorgt und der Abbau, Transport und die Verarbeitung neuer Materialien ersetzt

werden. So werden natürliche Ressourcen geschont, die weltweit immer knapper

werden.



Der Ansatz von ROM fördert zudem das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indem

Abfall nicht länger als Entsorgungsproblem, sondern als wertvolle Ressource in

einem nachhaltigen, wertschöpfenden Prozess betrachtet wird. Die Technologie

leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ökologische und wirtschaftliche

Ziele zu vereinen und eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen zu

schaffen.



"Unsere Vision ist es, die Bausteine der Zukunft aus Abfall zu erschaffen -

indem wir die Zukunft des Bauens transformieren und aus Abfall Neues bauen. Je

strenger die Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit werden und je größer die

Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen wird, desto mehr bieten wir der

Branche einen praktikablen, skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu

begegnen", sagt Ariel Avram, CEO von ROM. "Deshalb suchen wir Partner in der

DACH-Region, um unsere Lösung umzusetzen und diese nachhaltige Innovation auf

den Markt zu bringen."



Über ROM:



ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. ist einer der führenden

Ausbauunternehmen in der israelischen Bauindustrie und Teil der Luzon Group.

Seit der Gründung im Jahr 1991 gehört ROM zu den erfahrensten Bauunternehmen des

Landes. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen spezialisiert auf

Ausbauarbeiten, Elektroinstallationen, Klima- und Sanitärtechnik, Labore, Bau-

und Denkmalpflegeprojekte sowie private und luxuriöse Wohnbauprojekte. ROM ist

sowohl als voll einsatzfähiges G-5-Unternehmen als auch als zertifizierter

Auftragnehmer für öffentliche Bauprojekte klassifiziert. ROM setzt weltweit

modernste Bautechnologien und hochmoderne Ausrüstung ein.



Über Practical Innovation:



Practical Innovation ist ein führendes Innovationsunternehmen, das sich auf die

Entwicklung bahnbrechender Ideen und Technologien spezialisiert hat. Bei diesem

Projekt hat ROM von der ersten Konzeptphase bis hin zu einer validierten,

skalierbaren Lösung mit Practical Innovation zusammengearbeitet und so eine

frühe Idee in ein außergewöhnliches Material verwandelt, um nachhaltiges Bauen

auf ein neues Level zu heben.



