    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz erwartet Renten-Abstimmung am Freitag

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeskanzler Merz erwartet Rentenreform-Abstimmung.
    • Abstimmung findet am Freitag im Bundestag statt.
    • Merz äußert sich während Regierungskonsultationen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet die entscheidende Bundestagsabstimmung über die geplante Rentenreform an diesem Freitag. Das sagte der CDU-Chef am Rande von deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin.

    Die Unionsfraktion werde am Dienstag über das Thema in ihrer regulären Sitzung beraten und "die entsprechenden Schlussfolgerungen" besprechen. Merz geht nach eigenen Angaben von einer Abstimmung im Bundestag über das Rentenpaket an diesem Freitag aus - "das ja nicht nur aus der gesetzlichen Rentenversicherung besteht, sondern auch aus der sogenannten Aktivrente, weitere Inhalte auch beinhaltet, die schon zum 1. Januar 2026 auch inkrafttreten sollen", wie Merz wörtlich sagte.

    Die Gruppe von 18 jungen Unionsabgeordneten hatte kurz zuvor ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Darin macht der Unionsnachwuchs klar: Er hält das Rentenpaket der Bundesregierung weiter für "nicht zustimmungsfähig". Jedes Mitglied werde aber selbst entscheiden, wie es im Bundestag abstimmt./bw/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP Merz erwartet Renten-Abstimmung am Freitag Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet die entscheidende Bundestagsabstimmung über die geplante Rentenreform an diesem Freitag. Das sagte der CDU-Chef am Rande von deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin. Die Unionsfraktion werde am …