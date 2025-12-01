Thyssenkrupp: Sanierungsvertrag steht – Stahlriese streicht massiv Stellen

Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe hat sich mit der IG Metall auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt. Wie Thyssenkrupp Steel am Montag mitteilte, hat das Unternehmen mit der Gewerkschaft IG Metall eine Einigung über den Abbau von rund 11.000 Arbeitsplätzen, was etwa 40 Prozent der Belegschaft entspricht, erzielt. Außerdem will das Unternehmen die Produktionskapazität von derzeit 11,5 Millionen Tonnen auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen senken.

Diese Regelung ist Bestandteil einer Restrukturierungsvereinbarung und soll nach Angaben von Thyssenkrupp, Deutschlands größtem Stahlproduzenten, ab sofort umgesetzt werden. Thyssenkrupp-Steel-Chefin Marie Jaronie kommentierte dies wie folgt: "Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen langfristig eine Spitzenposition im europäischen Wettbewerb einnehmen." Personalchef Wilfried von Rath ergänzte: "Wir tun dies, um wettbewerbsfähiger zu werden und möglichst viele Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern."

Die Finanzierung sei für den Restrukturierungszeitraum bis 30. September 2030 gesichert. Über die Konditionen sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Der Weg zur operativen Umsetzung des industriellen Konzepts sei nun frei.

Die Thyssenkrupp-Aktie ist seit Jahresbeginn über 179 Prozent im Plus, zeigte sich am Montag allerdings 4,74 Prozent (16:45 MEZ) im Minus und ist mit 8,96 Euro bewertet. JP Morgan hat Ende November der Aktie ein Kursziel von 7,70 Euro gegeben und sie mit einem "Hold" versehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 9,00EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!