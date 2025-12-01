Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kontron
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 1
Performance 1M: +6,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Hannes Niederhauser hat seine Kontrolle über die grosso tec AG verloren, was potenziell Druck auf die Kontron-Aktie ausüben könnte. Es wird spekuliert, dass weniger als 2% der Anteile durch Verkäufe auf den Markt kommen könnten, was die Anleger besorgt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 2
Performance 1M: +29,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 3-4%, jedoch ist die Handelsaktivität gering, was auf Unsicherheit hinweist. Ein Vorstandsinterview betont die volatile Marktsituation. Positives Feedback zu Kooperationen und technologischen Fortschritten könnte jedoch das Interesse der Anleger stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 3
Performance 1M: +0,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist durch Unsicherheiten aufgrund des Rücktritts von CEO und Aufsichtsratsvorsitzendem geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, jedoch bewerten Analysten die Aktie weiterhin positiv mit Kurszielen von 32 Euro (Warburg Research) und 24 Euro (Jefferies).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Jenoptik eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: +32,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Analysten ein Kursziel von 39 Euro bestätigen und optimistische Stimmen auf eine mögliche Steigerung auf 100 Euro hinweisen, gibt es auch Bedenken über die Unternehmenskommunikation und hohe Verluste im HBS-Segment. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Erholung, trotz anfänglicher Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 5
Performance 1M: -17,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Kursentwicklung von -X%. Diskussionen über JPMorgans Einfluss und mögliche Leerverkäufe sorgen für Verwirrung. Anleger hoffen auf positive Unternehmensnachrichten, um den Kurs über 6 Euro zu stabilisieren, sind jedoch skeptisch über die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 6
Performance 1M: -8,94 %
Nordex
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 7
Performance 1M: +0,67 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 8
Performance 1M: -26,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu Hensoldt im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten empfehlen den Kauf aufgrund eines erwarteten Umsatzwachstums von 22 % bis 2030. Dennoch ist der Kurs in den letzten 14 Tagen um über 40 % gefallen, was auf negative Marktreaktionen hinweist. Diskussionen über mögliche Manipulationen durch KI und Leerverkäufer belasten das Sentiment, während die Hoffnung auf zukünftige Aufträge und eine starke Marktposition bestehen bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 9
Performance 1M: +1,64 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 10
Performance 1M: -9,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3,7% verloren, und Analysten haben das Kursziel auf 7,5 € gesenkt, was als pessimistisch angesehen wird. Einige sehen TeamViewer jedoch als attraktiven Einstiegskandidaten, insbesondere bei Erfüllung der Prognosen. Die technische Gegenreaktion wird als wahrscheinlich erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 11
Performance 1M: +54,15 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 12
Performance 1M: -4,46 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 13
Performance 1M: +6,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten, dass Infineon in zukünftigen Rechenzentren unverzichtbar sein wird, und Anleger sind optimistisch bezüglich der E-Autoprämie und der Positionierung in Zukunftsmärkten. Trotz einer fünfjährigen Seitwärtsbewegung wird ein starkes Wachstum für 2026 prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
