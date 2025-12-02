Versteckte Milliardenquelle? Warum die Allianz-Aktie jetzt günstig sein könnte

Berenberg schätzt, dass der operative Gewinn der vier Einheiten von zwei Milliarden Euro im Jahr 2024 auf rund 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen wird. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von neun Prozent und liegt deutlich über der erwarteten Wachstumsrate des gesamten Allianz-Konzerns, die bei etwa sechs Prozent liegt.

Die Allianz hat bei ihrer "Inside-Series"-Präsentation vier Einheiten in den Mittelpunkt gestellt: die Schaden- und Unfallversicherungen in Irland und Großbritannien, Allianz Global Investors sowie das Versicherungsgeschäft in Asien. Nach Angaben des Analysten Michael Huttner von Berenberg Research peilen diese Bereiche für den Zeitraum 2024 bis 2027 ein jährliches Wachstum des operativen Gewinns von sieben bis zwölf Prozent an.

Huttner führt die Dynamik auf drei Faktoren zurück: höhere Produktivität durch Offshoring, starkes Umsatzwachstum dank moderner Preistechnologien und die globale Strahlkraft der Marke Allianz, die als stärkste Versicherungsmarke weltweit gilt. Auch wenn die vier Einheiten nur rund 13 Prozent des operativen Gewinns beisteuern, sieht Berenberg darin ein robustes Signal für das Konzernwachstum.

Asien bleibt Wachstumsmotor

Das Asien-Pazifik-Geschäft, das zu etwa drei Vierteln aus Lebens- und Krankenversicherungen besteht, hat seinen operativen Gewinn zwischen 2022 und 2024 um neun Prozent pro Jahr gesteigert. In den ersten neun Monaten 2025 lag das Plus bei acht Prozent.

Huttner erwartet jedoch, dass die Allianz durch effizientere Vertriebsstrukturen in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten erzielen könnte. Zudem prüft das Unternehmen offenbar einen Markteintritt in Vietnam. Für 2028 rechnet Berenberg mit einem operativen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro.

AGI verstärkt Präsenz in Asien

Allianz Global Investors setzt weiterhin auf Expansion und hat seit Jahresbeginn 300 zusätzliche Spezialisten eingestellt, vor allem in China, Hongkong und Taiwan. Die Investitionen verzögern das Erreichen des Kosten-Ertrags-Ziels von 60 Prozent vermutlich auf 2028, sichern aber nach Einschätzung von Berenberg hohe Margen und steigende Nettomittelzuflüsse.

Während AGI in Asien in den ersten neun Monaten 2025 Zuflüsse von fünf Milliarden Euro verzeichnete, gab es in Europa Abflüsse. Der operative Gewinn soll bis 2028 auf eine Milliarde Euro steigen.

Britisches P&C-Geschäft mit deutlichem Effizienzschub

Im britischen Schaden- und Unfallgeschäft soll der operative Gewinn laut Berenberg bis 2028 auf rund 600 Millionen Euro wachsen. Massive Kostensenkungen in Form von etwa 1.500 Vollzeitstellen und stärkere Umsätze bei weniger preissensiblen Maklern sollen diese Entwicklung stützen.

Bewertung bleibt attraktiv

Huttner betont, dass die Allianz-Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,3 für 2027 attraktiv bewertet sei. Berenberg bestätigt die Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie und nennt ein Kursziel von 431 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





